Que dit réellement le code ministériel?

Ouglas Ross, le chef conservateur écossais, a été piégé hier par sa demande que Nicola Sturgeon démissionne de son poste de première ministre si elle s’avère avoir enfreint le code ministériel du gouvernement écossais. Cela signifiait-il qu’il pensait que Boris Johnson devrait démissionner s’il enfreignait le code ministériel britannique? «Bien sûr», a déclaré Ross à la BBC Spectacle d’Andrew Marr le dimanche.

Alors, quelle est la probabilité que le premier ministre ait enfreint le code? Cela dépend de deux choses: ce que dit le code et qui décide si Johnson l’a enfreint.

Deux parties de le code pourrait être pertinent. Le paragraphe 1.3c dit: «Il est de la plus haute importance que les ministres donnent des informations exactes et véridiques au Parlement, corrigeant toute erreur involontaire le plus tôt possible. Les ministres qui ont sciemment induit le Parlement en erreur devront offrir leur démission au Premier ministre. »