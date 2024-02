Que dit Malcolm X à propos de la Palestine, de Gaza et du sionisme ?

Boston, MA – 7 novembre : fresque murale de Malcolm X sur le mur de Grove Hall. (Photo de Stan Grossfeld/The Boston Globe via Getty Images)

À l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat de Malcolm X en 1965, les Palestiniens se souviennent de lui non seulement comme d’un fervent leader des droits civiques qui a défié le racisme américain, mais aussi comme d’un ardent défenseur des droits des Palestiniens, ce qui s’inscrit dans le cadre de son engagement inébranlable en faveur de la justice et de l’autodétermination.

En 1964, une visite dans un camp de réfugiés palestiniens à Gaza a profondément marqué Malcolm X. Être témoin du déplacement et des souffrances causées par la Nakba de 1948 a suscité une profonde empathie. Il a déclaré : « Notre problème en Amérique est un problème mondial », établissant des parallèles entre la lutte palestinienne et la lutte des Noirs américains pour l’égalité. Il considérait les deux comme des combats contre l’oppression.

Malcolm X n’avait pas peur de remettre en question le discours dominant autour du sionisme, le mouvement prônant une patrie juive en Palestine aux dépens de son peuple autochtone, les Arabes palestiniens. Il a remis en question les justifications historiques des revendications territoriales, en demandant : « Il y a seulement mille ans, les Maures vivaient en Espagne. Cela a-t-il donné aux Espagnols le droit de revenir en arrière et de reprendre l’Espagne aux gens qui y vivaient ? Il considérait le sionisme comme une forme de colonialisme, chassant les Palestiniens de leurs terres et niant leur droit à l’autodétermination.

Bien qu’au départ sceptique quant à une solution à deux États, les opinions de Malcolm X ont semblé évoluer plus tard dans sa vie. Il a commencé à y voir un tremplin potentiel vers une justice plus large, soulignant : « Nous avons besoin d’une Palestine libre ». Il a plaidé pour une solution qui respecte les droits des Palestiniens et des Israéliens, reconnaissant la complexité du conflit.

La voix de Malcolm X a joué un rôle crucial en sensibilisant la communauté noire américaine à la situation palestinienne et en remettant en question les récits dominants.

Sur la Palestine, il a déclaré :

“Le problème qui existe en Palestine n’est pas un problème religieux… C’est une question de colonialisme. C’est une question d’un peuple qui est privé de sa patrie.” (1964, discours au Caire)

“La logique sioniste est la même logique qui a amené Hitler et les nazis au pouvoir… C’est la même logique qui dit que parce que mon grand-père est venu d’Irlande, j’ai le droit de retourner en Irlande et de reprendre le contrôle de tout le pays.” (1965, essai « Logique sioniste »)

“Nous avons besoin d’une Palestine libre… Nous n’avons pas besoin d’une Palestine divisée. Nous avons besoin d’une Palestine entière.” (1965, discours à Détroit)

Malcolm, MLK et Muhammad Ali : le mouvement des droits civiques et la Palestine

Malcolm X faisait partie du mouvement afro-américain pour les droits civiques et était un contemporain de Martin Luther King Jr. et de Muhammad Ali.

Les appels de Malcolm X à l’autonomisation et au séparatisme des Noirs se heurtaient à l’engagement de King en faveur de la non-violence et de l’intégration. Malgré cela, King a reconnu l’honnêteté et le courage de Malcolm X, tandis que Malcolm X a apprécié son dévouement à la justice. Cependant, des idéologies différentes et les critiques de Malcolm X à l’égard de l’approche de King les ont tenus à distance.

King n’était pas connu pour soutenir la lutte palestinienne et soutenait le droit d’Israël à exister, bien qu’il ait reconnu plus tard les souffrances du peuple palestinien et exprimé son inquiétude quant à l’impact de la guerre des Six Jours de 1967.

Malcolm X était proche de Muhammad Ali. Malcolm X, un puissant orateur, a servi de mentor au jeune et charismatique boxeur Muhammad Ali. Ali, attiré par le message de fierté noire de Malcolm X, a rejoint la Nation of Islam. Leurs apparitions publiques ont amplifié leurs voix, devenant de puissants symboles de résistance.

Cependant, après la rupture de Malcolm X avec la Nation de l’Islam, leurs chemins ont divergé. Ali est resté au sein de l’organisation, prenant publiquement ses distances avec les critiques de Malcolm X. Certaines pressions spéculatives au sein de la nation ont joué un rôle dans ce changement. Même si leur amitié étroite a pris fin, leur impact mutuel et sur le mouvement reste indéniable. Ils ont ouvert la voie aux athlètes pour qu’ils utilisent leurs plateformes pour défendre la justice sociale.

Un aspect souvent négligé du propre activisme de Muhammad Ali était également son soutien indéfectible à la lutte palestinienne.

Il a également vu des parallèles entre leur lutte pour l’autodétermination et la lutte des Noirs américains pour les droits civiques.

En 1974, une visite dans un camp de réfugiés au Sud-Liban a consolidé sa position. Sous les yeux du monde entier, Ali a déclaré : « Je déclare mon soutien à la lutte de libération palestinienne. »

Il s’est prononcé contre l’occupation israélienne des territoires palestiniens, la qualifiant d’injuste et d’insoutenable. Il a condamné l’annexion de Jérusalem et d’autres terres palestiniennes, soulignant l’importance des droits de l’homme pour tous, y compris les Palestiniens.

Tout en soutenant initialement le boycott des biens et services israéliens, Ali s’en est par la suite distancé. Il croyait au dialogue et à la diplomatie, plaidant pour une résolution pacifique du conflit. Il a soutenu une solution à deux États qui respecte les droits des Palestiniens et des Israéliens.

Né Malcolm Little en 1925, la vie de Malcolm X a été marquée par la lutte et la transformation. Ayant grandi dans une famille confrontée à des persécutions raciales, il a été directement confronté au racisme. Après une période de bousculade et d’incarcération, il a embrassé l’Islam et la Nation de l’Islam, devenant ainsi une voix puissante pour la fierté et l’autodétermination des Noirs. Ses discours ont contesté l’injustice raciale et ont trouvé un écho auprès de millions de personnes. Il rompit plus tard avec la Nation, embrassant une vision plus large de libération.

Malcolm X a été abattu par trois hommes armés le 21 février 1965 alors qu’il s’apprêtait à prononcer un discours dans une salle de bal de Manhattan.

Trois membres de la Nation de l’Islam ont été reconnus coupables du meurtre de Malcolm X en 1966 : Muhammad Abdul Aziz, Khalil Islam et Thomas Hagan (également connu sous le nom de Talmadge Hayer). Cependant, en 2021, Aziz et Islam ont été disculpés après que de nouvelles preuves ont révélé qu’ils n’étaient pas présents au moment de la fusillade. Hagan reste la seule personne reconnue coupable de ce crime. Les circonstances de l’assassinat de Malcolm X restent complexes et controversées. L’implication d’autres personnes ou organisations que celles condamnées a longtemps été débattue, et les enquêtes se poursuivent pour obtenir de plus amples informations.