Que dit le droit international sur les assassinats ciblés ?

Ce n’était certainement pas la première fois qu’un gouvernement était accusé d’avoir orchestré un meurtre en sol étranger, mais les observateurs du monde entier ont néanmoins été choqués par l’allégation du premier ministre Justin Trudeau lundi selon laquelle les dirigeants indiens avaient contribué au meurtre d’un citoyen canadien plus tôt cette année. en Colombie-Britannique

L’Inde a fermement nié tout lien avec l’assassinat du leader sikh Hardeep Singh Nijjar, qualifié de terroriste par New Delhi en raison de son soutien à un État indépendant du Khalistan.

De tels meurtres sont généralement imputés à des pays comme l’Arabie Saoudite ou la Russie.

Mais les assassinats extraterritoriaux ne sont pas réservés aux États voyous et peuvent parfois même être justifiés au regard du droit international. Parfois.

Quelles lois cela enfreindrait-il ?

Si le gouvernement indien jouait un rôle dans l’assassinat de Nijjar, cela constituerait une violation importante de la souveraineté du Canada.

« Là Il ne fait aucun doute que cette conduite est illégale », a déclaré Leah West, professeure agrégée d’affaires internationales à la Norman Paterson School of International Affairs de l’Université Carleton. « Il s’agit d’une violation illégale de la souveraineté, d’un exercice illégal du pouvoir de l’État au Canada.

« Il est vraiment difficile de penser à des exemples plus significatifs que celui d’un État étranger exécutant un citoyen canadien sur le territoire canadien à ses propres fins. »

REGARDER | À la recherche de réponses sur le meurtre de Nijjar : Peu d’options pour trouver des réponses aux allégations de meurtres en Inde Richard Fadden, ancien directeur du SCRS, affirme que le désir du Canada de rendre des comptes concernant le meurtre du leader sikh Hardeep Singh Nijjar est « tout à fait raisonnable ». Mais il dit qu’il existe peu d’options pour demander des comptes à l’Inde, car le système international « limite ce que nous pouvons faire ».

Si ces allégations sont vraies, l’Inde serait coupable d’avoir violé la règle fondamentale selon laquelle les États sont tenus de respecter la souveraineté territoriale de chacun, a déclaré Dapo Akande, professeur de droit international public et codirecteur de l’Oxford Institute for Ethics, Law and Un conflit armé.

« Essentiellement quoi [Ottawa is] en disant : « Vous avez rompu cette règle en entreprenant des actes sur le territoire du Canada sans la permission du Canada. »

Cela violerait également la Charte des Nations Unies, qui stipule que tous les membres doivent s’abstenir « de la menace ou du recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État ».

Cela signifie que s’il existe un lien suffisant entre les tueurs et « une sorte d’appareil d’État en Inde… l’Inde elle-même pourrait être tenue légalement responsable », a déclaré Noah Weisbord, professeur agrégé de droit à l’Université McGill et auteur de Le crime d’agression : la quête de justice à l’ère des drones, des cyberattaques, des insurgés et des autocrates.

Comment justifier de tels meurtres ?

Le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, a été tué par balle en 2010 dans un complexe pakistanais par des Navy SEALs américains. Dix ans plus tard – lors de l’un des meurtres extra-territoriaux les plus récents et les plus médiatisés – ce sont à nouveau les États-Unis qui ont tué le général iranien Qassem Soleimani avec une frappe de drone en Irak.

Israël a également reconnu avoir pris pour cible des militants palestiniens, principalement par le biais de drones ou de frappes aériennes. Mais il est également soupçonné d’être responsable de l’assassinat de scientifiques nucléaires iraniens de premier plan dans le but de contrecarrer les ambitions nucléaires de ce pays.

REGARDER | Des « allégations crédibles » pointent vers l’Inde : Trudeau affirme que des « allégations crédibles » lient l’Inde au meurtre du leader sikh au Canada Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que toute implication d’un gouvernement étranger dans le meurtre d’un citoyen canadien sur le sol canadien constitue « une violation inacceptable de notre souveraineté ».

Israël a également kidnappé et finalement exécuté Adolf Eichmann, l’un des principaux nazis responsables de l’orchestration de l’Holocauste, près de son domicile en Argentine en 1960. (L’Argentine était indignée et l’ONU a reconnu que l’incident avait violé sa souveraineté.)

Les États conviennent généralement, dit Akande, que pendant un conflit armé, il est permis de retirer la vie à un combattant ou à quelqu’un qui prend directement part à ce conflit.

Dans ces deux cas, le gouvernement américain a fait valoir que Ben Laden et Soleimani représentaient une menace imminente et que les meurtres étaient défensifs et donc justifiés au regard du droit international.

Ils ont néanmoins soulevé des questions de la part de certains militants des droits de l’homme, qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant ces meurtres et les assassinats ciblés en général et se sont demandé s’ils répondaient au seuil de légitime défense ou à une menace imminente.

Un autre problème, dit Weisbord, est que les cibles n’ont pas la possibilité de se défendre en audience publique.

« Il n’y a eu aucun processus pour juger avant qu’ils ne soient exécutés », a-t-il déclaré. « Il y a donc un réel problème avec les exécutions extrajudiciaires du point de vue des droits de l’homme et du processus équitable. »

L’Inde serait-elle capable de le justifier ?

En termes simples, non, selon Akande et West.

La tolérance selon laquelle les États peuvent prendre la vie lorsqu’ils protègent la vie d’autrui ne s’applique pas dans le cas de Nijjar, dit Akande, même si le gouvernement indien ne serait probablement pas d’accord, ayant considéré le leader sikh comme un terroriste.

West note que le Canada n’est pas en conflit avec l’Inde et que l’Inde n’est pas en conflit armé avec des militants au Canada.

Elle dit que cette affaire serait plus analogue à la mort du journaliste basé aux États-Unis Jamal Khashoggi, tué par une équipe de responsables saoudiens à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul en 2018.

De quels recours juridiques le Canada dispose-t-il?

Akande affirme que le Canada pourrait prendre des mesures qui violeraient normalement ses propres obligations en réponse à la prétendue violation de l’Inde.

Ottawa pourrait choisir de ne pas tenir compte de tel ou tel traité, par exemple, à moins que l’Inde ne verse une compensation, ne punisse les assassins ou ne fasse amende honorable d’une autre manière.

REGARDER | Le PM ne cherche pas à « provoquer ou aggraver » : Les Canadiens ont le « droit de connaître » les allégations liant l’Inde au meurtre du chef sikh. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada ne cherchait pas à « provoquer ou à escalader » après avoir déclaré à la Chambre des communes qu’il y avait des allégations crédibles liant l’Inde au meurtre de Hardeep Singh Nijjar, un Canadien qui a soutenu la création d’une patrie sikh en Inde.

« Cela fait partie de la réparation », a déclaré Akande.

Le Canada pourrait également recourir à la Cour internationale de justice (CIJ). Par exemple, le Canada et ses alliés ont récemment porté l’Iran devant la CIJ. over sa responsabilité dans la destruction d’un avion de ligne ukrainien et la mort des 176 passagers et membres d’équipage en 2020.

jeEn 2019, l’Inde a accepté la juridiction de la CIJ, à quelques exceptions près, explique Weisbord. L’une de ces exceptions inclut les différends « liés ou liés à des faits ou à des situations d’hostilités ou de conflits armés ».

« Je ne sais donc pas si le tribunal serait même compétent dans cette affaire, car pour le [ICJ] pour avoir compétence, les deux candidats du parti doivent avoir accepté sa compétence avant le conflit et n’avoir pas exprimé de réserve.