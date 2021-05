Que dit-il, qu’a-t-il accompli et qui étaient les personnes derrière la décision historique du tribunal américain?

Au début des années 1970, la Cour suprême a pris une affaire historique intitulée Roe v. Wade pour déterminer l’avenir des droits à l’avortement aux États-Unis.

La décision a été menacée par des interdictions quasi-totales de l’avortement qui ont été adoptées en Alabama, au Missouri et au Mississippi.

La décision de 1973 de Roe c.Wade a déterminé l’avenir des avortements aux États-Unis Crédits: Getty

Qu’est-ce que Roe v Wade?

La décision de 1973 de Roe v. Wade a affirmé le 14e amendement et a déclaré l’accès à l’avortement sûr et légal comme un droit constitutionnel.

L’affaire a été entendue pour décider si l’interdiction du Texas des avortements, qui étaient complètement interdits sauf lorsque la vie d’une femme était en danger, était constitutionnelle.

La Cour suprême a voté 7-2 en faveur du droit à l’avortement.

Il a déclaré que les femmes avaient droit à la vie privée, ce qui signifiait qu’il leur appartenait de décider de poursuivre ou non leur grossesse.

Roe c.Wade a affirmé le 14e amendement à la Constitution américaine Crédits: Getty

Il a également divisé la grossesse en trois trimestres, déclarant que les trois premiers mois sont uniquement à la discrétion de la femme.

Au deuxième trimestre, les États peuvent réglementer les avortements dans l’intérêt de la santé de la femme.

Au cours des trois derniers mois, les États peuvent interdire les avortements dans l’intérêt du fœtus, à condition que la grossesse ne nuise pas à la femme enceinte.

Qui était derrière Roe v. Wade?

Le juge Blackmun a rédigé l’opinion majoritaire dans l’affaire après la décision.

Il a déclaré: « Nous reconnaissons immédiatement notre conscience de la nature sensible et émotionnelle de la controverse sur l’avortement, des opinions opposées vigoureuses, même parmi les médecins, et des convictions profondes et apparemment absolues que le sujet inspire. »

Les juges Burger, Douglas, Brennan, Stewart, Marshall et Powell ont également voté en faveur de Roe.

L’affaire historique a également fait des avortements sûrs et légaux un droit constitutionnel Crédits: Getty

Qu’a accompli Roe v. Wade?

Après la décision, 46 États ont dû modifier leurs lois sur l’avortement pour se conformer à la décision.

L’avortement s’est avéré être l’une des questions morales les plus controversées de ces dernières années, avec des groupes «pro-vie» comparant la procédure au meurtre.

D’un autre côté, les groupes «pro-choix» soutiennent que l’avortement devrait être sûr et légal pour quiconque en a besoin.

Le nombre d’avortements pratiqués chaque année est en baisse.

Pour les femmes âgées de 15 à 44 ans, le taux d’avortement (le nombre d’avortements pour 1000 femmes) a chuté de 26% entre 2006 et 2015, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

En 2006, les professionnels de la santé américains ont déclaré avoir pratiqué 842 855 avortements, mais en 2015, ce nombre est tombé à 638 169.

À l’époque, le juge Blackmun a rédigé l’opinion majoritaire dans l’affaire après que la décision ait été prise Crédits: Getty

Est-ce que Roe v. Wade est toujours valable?

Roe v. Wade a fait l’objet de nombreuses contestations depuis sa création.

En 2007, la Cour suprême a confirmé une interdiction fédérale des avortements tardifs, appelés avortements par naissance partielle.

C’était la première fois depuis Roe que la Cour confirmait une interdiction d’avortement.

En 2016, il a statué que le Texas ne pouvait pas imposer de restrictions créant un fardeau excessif pour les femmes cherchant à se faire avorter.

La Cour suprême reprendra-t-elle les arguments du Mississippi sur l’avortement?

Le 17 mai, la Cour suprême a accepté d’entendre les arguments dans une affaire d’avortement majeure du Mississippi qui pourrait faire reculer les limites des lois sur l’avortement cimentées par Roe v. Wade.

La cour suprême a annoncé dans une ordonnance qu’elle entendrait le différend, Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, 19-1392.

Le tribunal entendra l’affaire au cours de son mandat à compter d’octobre et une décision devrait être rendue d’ici juin 2022.

La Cour suprême a accepté d’entendre les arguments dans une affaire d’avortement majeure du Mississippi qui pourrait faire reculer les limites des lois sur l’avortement cimentées par Roe v.Wade Crédits: Getty Images – Getty

L’affaire concerne une loi sur l’avortement du Mississippi adoptée en 2018 qui interdit l’avortement après 15 semaines avec des exceptions limitées.

La loi a été bloquée par la 5ème Cour d’appel du circuit américain.

En vertu du précédent actuel de la Cour suprême, les États ne peuvent interdire les avortements qui se produisent avant la viabilité du fœtus, généralement vers 22 semaines ou plus tard.

« Dans une ligne ininterrompue datant de Roe v. Wade, les affaires d’avortement de la Cour suprême ont établi (et confirmé et réaffirmé) le droit d’une femme de choisir un avortement avant sa viabilité », a déclaré un panel de juges de la 5ème Cour d’appel américaine dit précédemment.

« Les États peuvent réglementer les procédures d’avortement avant la viabilité tant qu’elles n’imposent pas une charge excessive au droit de la femme, mais ils ne peuvent pas interdire l’avortement », a écrit la cour d’appel, concluant que « la loi en cause est une interdiction ».

Dans ce cas, le Mississippi demande aux juges de réexaminer cette norme de viabilité.

L’État a fait valoir que la règle de viabilité empêchait les États de défendre adéquatement la santé maternelle et la vie potentielle.

La clinique d’avortement du Mississippi qui a contesté la loi, la Jackson Women’s Health Organization, a exhorté le tribunal supérieur de ne pas prendre l’affaire.

