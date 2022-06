Que disent les piscines de luxe sur le toit (pour 150 $ par jour) à propos de New York ?

Quels que soient ses défauts actuels, le système de pool municipal se présente comme un triomphe du libéralisme du New Deal. L’ouverture de la piscine Hamilton Fish dans le Lower East Side en juin 1936 a lancé une période au cours de laquelle près d’une douzaine d’autres piscines, construites et souscrites par la Works Progress Administration, ont été ouvertes dans les quartiers mal desservis sur une base hebdomadaire tout au long de l’été. Au fur et à mesure que ces quartiers se sont développés et embourgeoisés dans les décennies à venir, les piscines sont devenues des espaces rares et importants pour l’intégration sociale dans une culture de plus en plus stratifiée.

Une prolifération de nouvelles piscines privées dans la ville menace cependant de saper ce projet. Les nouveaux immeubles d’appartements et les hôtels installent régulièrement des piscines sur les toits ou les terrasses, assurant ainsi aux privilégiés qu’ils peuvent se dorloter parmi les masses. Personne ne pourrait reproduire l’expérience de Ned Merrill à New York aujourd’hui, en un seul dimanche après-midi langoureux ou même 60. Il n’y a presque aucun moyen de dire combien de piscines existent à New York en ce moment.