Que disaient les e-mails divulgués du Dr Fauci?

DR ANTHONY Fauci est médecin-chercheur et immunologiste, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses.

Le 3 juin 2021, il a admis qu’il n’était « pas convaincu » que le Covid-19 se soit développé naturellement après la publication de centaines de ses e-mails.

Que disaient les courriels du Dr Anthony Fauci?

Selon des centaines de courriels du Dr Fauci obtenus par le Washington Post dans le cadre de la Freedom of Information Act, le Dr Fauci a correspondu avec un responsable chinois de la santé au début de la pandémie.

Dans un e-mail du 28 mars 2020, George Gao, directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, s’est excusé auprès de Fauci pour avoir déclaré que les États-Unis et d’autres pays commettaient une « grosse erreur » en n’encourageant pas les gens à porter des masques dès le départ. va.

« Comment pourrais-je dire un tel mot ‘grosse erreur’ sur les autres ? C’était le mot du journaliste. J’espère que vous comprenez », a écrit Gao à Fauci.

« Travaillons ensemble pour éliminer le virus de la terre. »

« Je comprends totalement. Pas de problème », a répondu Fauci. « On va traverser ça ensemble. »

La correspondance est intervenue alors que l’ancien président Donald Trump a blâmé la Chine pour l’épidémie de coronavirus.

Alors que Fauci était critiqué pour sa gestion de la pandémie, Gao a de nouveau tendu la main.

« J’ai vu des nouvelles (j’espère que c’est faux) que [you] sont attaqués par certaines personnes. J’espère que vous vous portez bien dans une situation aussi irrationnelle », a écrit Gao le 8 avril 2020.

Trois jours plus tard, Fauci a répondu et a remercié son ami de longue date pour sa « gentille note ».

« Tout va bien malgré certains fous dans ce monde », a écrit Fauci, a rapporté The Post.

Fauci a insisté sur le fait que les e-mails ont été « sortis de leur contexte et ont « rejeté les rapports « non-sens » concernant un courrier électronique que le président de l’Alliance EcoHealth lui a envoyé, remerciant Fauci d’avoir rejeté la théorie de la « fuite de laboratoire » de Covid l’année dernière.

« Je garde l’esprit ouvert tout le temps. Et c’est la raison pour laquelle j’ai déclaré publiquement que nous devrions continuer à rechercher l’origine », a-t-il déclaré.

« Cet e-mail – vous pouvez le mal interpréter comme vous le voulez – cet e-mail m’a été envoyé par une personne qui me disait merci pour tout ce qu’il pensait avoir dit, et j’ai dit que je pense que l’origine la plus probable est un saut d’espèce.

« Je pense toujours que c’est en même temps que je garde l’esprit ouvert qu’il pourrait s’agir d’une fuite de laboratoire. »

Les e-mails montrent comment Fauci a également reçu un long message du physicien Erik Nilsen sur ses « soupçons » sur le véritable nombre de morts de Covid en Chine et a mis en garde contre un « tsunami » d’infections aux États-Unis.

Fauci a apparemment ignoré le message d’alerte précoce, écrivant qu’il était « trop ​​long à lire pour moi », dans un e-mail à son collègue Robert Eisinger.

Le 16 avril 2020, Fauci a reçu un e-mail du Dr Francis Collins, directeur des National Institutes of Health, concernant la théorie des fuites de laboratoire en cours de discussion dans l’émission Fox News de Sean Hannity.

Collins a envoyé un e-mail avec le sujet, « le complot prend de l’ampleur », mais le contenu de l’e-mail a été masqué et Fauci a répondu à cela – mais tout ce qu’il a dit a également été masqué.

Fauci a-t-il également communiqué avec Bill Gates au début de la pandémie?

Également inclus dans le trésor d’e-mails, Fauci a correspondu avec un cadre de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Le meilleur expert en maladies infectieuses a également correspondu avec un directeur médical de la National Football League Players Association et des documentaristes travaillant sur un film documentaire soutenu par Disney à son sujet.

Dans sa correspondance avec le conseiller de Gates, Emilio Emini, l’exécutif a fait part de ses inquiétudes concernant la santé de Fauci.

« Je vous vois à la télévision presque tous les jours, et bien que vous continuiez à avoir une énergie considérable, je suis sérieusement inquiet pour vous », a écrit Emini dans un e-mail le 2 avril 2020.

« La nation et le monde ont absolument besoin de votre leadership. »

Fauci a répondu le lendemain matin, en disant « Je vais essayer de m’engager autant que possible compte tenu de ma situation actuelle », tout en ajoutant qu’il était « enthousiaste à l’idée d’aller de l’avant dans une approche collaborative et, espérons-le, synergique de COVID-19 ».

Fauci a déclaré au Post qu’il entretenait une longue relation avec Gates.

Les deux se parlent toutes les deux semaines et restent en contact pour savoir comment faire parvenir les vaccins Covid-19 au reste du monde, a-t-il déclaré.

Combien d’e-mails Fauci a-t-il dit recevoir par jour ?

Fauci a déclaré au point de vente qu’à un moment donné de la pandémie, il recevait environ 1 000 e-mails par jour.

« Je recevais tous les types de questions, principalement des gens qui étaient un peu confus au sujet des messages contradictoires qui sortaient de la Maison Blanche et qui voulaient savoir quel est le vrai scoop », a déclaré Fauci à propos de la correspondance.

« J’ai la réputation de répondre aux gens lorsqu’ils demandent de l’aide, même si cela prend beaucoup de temps. Et cela prend beaucoup de temps, mais je le fais », a-t-il ajouté.

Qu’a dit le Dr Li Meng-Yan à propos des e-mails ?

Le Dr Li Meng-Yan, un virologue chinois qui s’est enfui aux États-Unis après avoir allégué que la Chine a dissimulé l’épidémie de Covid, a allégué que les messages, obtenus par le biais de la Freedom of Information Act, révèlent que Fauci savait que le virus avait peut-être été conçu mais l’a minimisé publiquement.

Dans une interview sur Newsmax, elle a affirmé que Fauci était au courant de l’ingérence chinoise dans le virus.

Elle a dit : « Franchement, il y a beaucoup d’informations utiles là-bas [Fauci’s emails].

« Ils vérifient mes paroles depuis le début… que ces gens savaient ce qui s’était passé, mais ils ont choisi de se cacher pour le Parti communiste chinois et leurs propres bénéfices. »

Le Dr Li avait publié trois rapports sur les expériences chinoises sur le virus.

Dans le dernier article publié le 31 mars, elle a affirmé : « L’agent causal de Covid-19 n’est pas un agent pathogène naturel mais une arme biologique sans restriction.

« C’est un produit du programme d’armes biologiques du gouvernement du Parti communiste chinois (PCC), dont le réseau comprend non seulement les scientifiques du PCC mais aussi certains scientifiques et organisations d’outre-mer.