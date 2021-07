Le candidat au BACHELORETTE Andrew Spencer est dans l’eau chaude après que de vieux tweets de lui ont fait surface sur les réseaux sociaux.

La star de la télévision préférée des fans n’a pas encore abordé la controverse entourant ses précédents commentaires publiés sur Twitter.

Getty

Andrew Spencer de The Bachelorette est dans l’eau chaude après que d’anciens tweets de lui ont refait surface sur les réseaux sociaux[/caption]

Que disaient les anciens tweets de la star de Bachelorette Andrew Spencer?

Andrew Spencer de de Katie Thurston saison de La bachelorette est critiqué par les fans de la série après que de vieux tweets de lui aient fait surface sur les réseaux sociaux.

Dans un tweet à son ami de 2013, il a déclaré: « Et Direll, arrête de parler aux grosses putes. »

En 2016, Andrew a écrit: « Toutes les blondes ont de petites lèvres. »

Dans un tweet écrit à Kendall Jenner en 2014, il a fait référence celui de Kim Kardashian Ex star de la NFL, Reggie Bush.

« Vous êtes juste jaloux que je sois le prochain Reggie Bush dans cette famille », a déclaré l’athlète.

abc

Andrew est un favori des fans de la saison de Katie Thurston[/caption]

Il a également fait une série de tweets controversés sur les «femmes noires» en particulier, notamment en se moquant de quelqu’un pour «avoir épousé une fille noire».

Andrew a même admis son rêve de devenir le prochain Bachelor de retour en mars 2014.

« Laissez-moi être le prochain célibataire », a-t-il écrit avec un sourire narquois.

Andrew n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Sun.

Qu’ont dit les fans à propos des tweets d’Andrew Spencer ?

Certains fans ont été déçus par la nature des tweets d’Andrew, un utilisateur de Twitter écrivant : « Merde Andrew !!! C’est tellement décevant. Je ne l’aurais jamais épinglé pour avoir un état d’esprit aussi misogyne et inapproprié.

Un autre a écrit : « Noooooon ! J’ai juste dit qu’il était mon gars préféré des dernières saisons. C’est pour cela que j’ai des problèmes de confiance. »

La nouvelle des tweets d’Andrew a fait surface un jour après un autre concurrent de Bachelorette Justin Glaze a été obligé de s’excuser pour son vieux messages « homophobes » sur les réseaux sociaux.

Andrew Spencer a-t-il été arrêté ?

De retour en juillet 2018, Andrew, qui avait 23 ans à l’époque, a été arrêté sur des accusations liées à l’alcool à Winona, Minnesota; Il a fait face à deux chefs d’accusation de DWI au quatrième degré.

Au tribunal, il a plaidé coupable d’avoir soufflé un niveau d’alcool plus élevé que le minimum de l’État du Minnesota.

En échange de son plaidoyer de culpabilité, toutes les autres charges retenues contre lui ont été abandonnées.

Pour avoir plaidé coupable, Andrew a été condamné à un an de probation sans surveillance et a dû payer plus de 500 $ d’amende.

La star de télé-réalité a assumé la responsabilité de son comportement à l’époque, et dans une déclaration obtenue par In Touch, il a déclaré :





« Je ne conteste pas le résultat du test. Je reconnais également que j’ai été informé de la nature améliorable de l’infraction dont je plaide coupable, et je comprends que des infractions futures pourraient être inculpées plus sévèrement en raison de ma condamnation pour cette infraction »,

Cependant, ce n’était pas la seule accusation liée à l’alcool d’Andrew.

En 2014, il a été condamné à une amende de 185 $ par les flics pour avoir consommé de l’alcool alors qu’il était mineur.