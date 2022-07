Que diriez-vous d’excuses de la BBC au public britannique pour indemniser les victimes de ses mensonges ?

La honte de la BBC

Le «journaliste» disgracié de la BBC, Martin Bashir, est inférieur à un serpent.

Nous savions qu’il avait dupé la princesse Diana dans l’interview Panorama de 1995 qui a fait sa carrière et certains pensent qu’elle a finalement conduit à sa mort.

Hier, la BBC a finalement présenté ses excuses à Charles et Tiggy et lui a payé des dommages et intérêts Crédit : PA

Mais la longue épreuve que ses tactiques sordides ont infligée à l’ancienne nounou de William et Harry, Tiggy Legge-Bourke, était également épouvantable.

Pour adoucir Di envers lui, il lui aurait dit que Charles et Miss Legge-Bourke étaient amants. Di aurait reçu une fausse lettre comme “preuve” que la nounou avait avorté. Tout n’était que mensonges.

La BBC soupçonnait Bashir d’être louche. Mais ils ont sali et limogé un lanceur d’alerte, puis ont fièrement regardé Bashir devenir une star mondiale. Ils l’ont même réembauché en 2016.

Et lorsque les scandales de la presse ont déclenché l’enquête Leveson il y a dix ans, ces hypocrites moralisateurs ont assumé la haute moralité et ont tout encouragé.

Hier, la BBC a finalement présenté ses excuses à Charles et Tiggy et lui a payé des dommages et intérêts. Comme c’était honteux d’avoir d’abord été traîné devant les tribunaux. Mais les dirigeants coupables de la BBC ne paieront pas la facture. Nous le ferons tous.

Le coût total de ce scandale a englouti des dizaines de milliers de redevances.

Que diriez-vous de présenter des excuses au public — contraint par la loi non seulement de financer la BBC mais aussi d’indemniser les victimes de ses mensonges ?

Flics net zéro

La CRIMINALITÉ est à son plus haut niveau depuis 20 ans. Mais la plupart des flics de notre plus grande force ne font AUCUNE arrestation en un an. Un aveugle peut voir le lien.

La police invoquera les excuses habituelles concernant les ressources. Tout ce que le public voit, ce sont des forces qui abandonnent l’essentiel.

Le nouveau patron de Met Police, Mark Rowley, échouera s’il se contente de bricoler au bord Crédit : AFP

Les vols et les cambriolages qui ruinent la vie sont ignorés. Mais les officiers trouvent le temps de poser sans rien faire lors de marches pour la justice sociale, voulues par des chefs éveillés obsédés par les relations publiques.

Un ancien détective du Met raconte au Sun que dans le passé, ses collègues pouvaient procéder à « cinq arrestations en quelques jours, pas en un an. . . cambrioleurs, voleurs et brigands ».

« Le public », ajoute-t-il, « doit être protégé et cela signifie arrêter les criminels ». Eh bien, tout à fait.

Le Met en série défaillant est maintenant dans des mesures spéciales, l’héritage de deux commissaires abyssaux successivement supervisés par un maire lamentable. Le nouveau patron Mark Rowley échouera également s’il se contente de bricoler sur les bords.

Une révolution dans le maintien de l’ordre de base est nécessaire.

rugir le talent

AVEC un sublime but en prolongation, Georgia Stanway a non seulement propulsé nos Lionnes en demi-finale de l’Euro, mais elle a peut-être changé le football féminin ici pour toujours.

Qui peut contester cela, avec un stade Amex plein à craquer et neuf millions d’entre nous regardant le drame à la télévision et en ligne ?

Imaginez ce que ce chiffre sera pour la demi-finale de mardi prochain.

Allez mesdames ! Tu peux le faire.