‘Que diriez-vous de 8 $?’ Elon Musk dit “Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre!” en réponse aux rumeurs de vérification payante

Le ‘Chief Twit’ Elon Musk a répondu à rumeurs selon lesquelles Twitter facturerait aux utilisateurs 20 $ / mois pour la vérification, en disant “Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre!” en réponse aux plaintes d’utilisateurs vérifiés concernant l’obligation de payer pour conserver leur coche de vérification bleue.

Lundi, il a été rapporté que Musk avait demandé aux développeurs d’inclure la vérification comme l’un des avantages du service payant mensuel Twitter Blue du réseau social.les comptes vérifiés existants risquant de perdre leur badge bleu s’ils ne s’abonnent pas au service.

Répondant aux commentaires sur Twitter, Musk a déclaré “Que diriez-vous de 8 $ ?”, affirmant que le réseau social doit réduire sa dépendance à l’égard des annonceurs.

Il a dit: «Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ? »

De plus, il a expliqué en disant: «Je vais expliquer la justification sous une forme plus longue avant que cela ne soit mis en œuvre. C’est le seul moyen de vaincre les robots et les trolls.

Nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre ! Twitter ne peut pas compter entièrement sur les annonceurs. Que diriez-vous de 8 $ ? – Elon Musk (@elonmusk) 1 novembre 2022

Dimanche, Musk a tweeté “L’ensemble du processus de vérification est en cours de refonte en ce moment.”

Dans l’état actuel des choses, Twitter Blue déverrouille des fonctionnalités Twitter supplémentaires telles que la possibilité de mettre en signet et d’annuler des Tweets, des options de thème de couleur et d’icône d’application, de modifier des tweets, un mode lecteur, etc. Le service coûte 4,99 $/mois et n’est disponible que dans une poignée de pays à travers le monde.