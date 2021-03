Shutterstock

14 personnes regardent en arrière et offrent des conseils à leur passé sur ce qui va arriver.

Il y a un an, des gens du monde entier ont commencé à se retirer chez eux alors qu’ils s’installaient dans la réalité qu’un virus mal compris s’était transformé en pandémie. La plupart d’entre nous n’avaient aucune idée de ce qui allait se passer, combien de temps cela allait durer ou à quel point notre monde allait changer au cours de l’année prochaine. Mais que se passerait-il si nous pouvions remonter le temps juste avant la pandémie et nous dire ce qui nous attend? Quels conseils offririons-nous? Que pourrions-nous avertir de notre passé sur la façon dont nos vies changeraient dans 12 mois à peine?

Lorsque Vox a posé cette question dans une enquête, nous avons été étonnés de recevoir plus de 3000 réponses de personnes du monde entier. Nous avons entendu des personnes qui avaient perdu des êtres chers et avaient eu des bébés, des personnes qui avaient perdu leur odorat, découvert leur sexualité, souhaité avoir acheté des actions différentes, perdu leur emploi et commencé une thérapie. Presque tous ceux qui y ont participé nous ont dit que l’année dernière représentait un changement profond dans leur vie, pour le meilleur ou pour le pire.

Je me disais: «Préparez-vous à un océan plein de tristesse et de solitude sans fin. Votre vie ne sera jamais parfaite, mais vous serez toujours là. Vous rencontrerez l’un de vos meilleurs amis via Internet qui sera là pour vous et prendra soin de vous à des milliers de kilomètres l’un de l’autre. Vous lirez des milliers de mots, vous irez en thérapie, vous essaierez de vous améliorer, peu importe la profondeur et la force de votre chute.

En fin de compte, je ne peux pas dire que cette année a été la meilleure pour moi – mais cela m’a changé. Cela m’a fait acquérir un nouveau sentiment d’appréciation de la vie et de l’amour et de ma force, quelle que soit ma dépression.

—Didem Nur Yayman, 19 ans, Antalya, Turquie

Vous perdrez votre odorat en octobre. Cela mettra vraiment en contraste la texture différente que l’air peut avoir qui n’est pas une odeur, comme la poussière ou l’humidité. Vous ne pouvez pas sentir la fumée, mais vous pouvez la sentir dans vos narines. Les odeurs fortes ont souvent un aspect physique – semblable à la façon dont l’ammoniaque pénètre dans votre nez et est accablante non seulement parce qu’elle sent fort, mais parce que vous pouvez la sentir dans vos voies respiratoires lorsque vous inspirez. Votre odeur reviendra lentement au cours de l’année prochaine. , par petits morceaux à la fois, jusqu’à six mois plus tard, vous pourrez sentir trois choses et parfois en prendre d’autres.

Également! Vous vous rendrez compte que vous êtes gay. Vous n’y penserez pas trop lors du premier verrouillage, mais à mesure que les restrictions s’atténueront et que vous pourrez revoir les gens, vous commencerez à y penser. Vous répondrez à quelques questionnaires «Suis-je gay» – des actions que je suis presque sûre qu’aucune personne hétéro n’a jamais entreprises – et après le verrouillage, votre première pensée en voyant une fille sera: «Putain de merde, je suis gay.» Il sera très difficile de maintenir que vous êtes hétéro lorsque vous avez eu ce genre de pensée. Je soupçonne que cela se serait produit quelle que soit la pandémie, mais de toute façon, cela s’est produit.

—Muireann Walsh, 19 ans, Suisse



Vous n’allez pas le croire, mais dans un an, quand quelqu’un vous demandera «d’où venez-vous» et que vous répondiez «Wuhan» comme vous l’avez fait pour toute votre vie, tout le monde – de votre professeur de lycée dans le Missouri à votre patient dans le Queens – saura à la fois exactement de quoi vous parlez sans savoir d’où vous parlez réellement. La danse des sourcils de haut en bas sera amusante, mais vous devrez ensuite expliquer votre existence pendant la demi-heure suivante. Apprenez également à vos parents comment utiliser la fonction d’inversion lors de leurs appels vidéo afin de ne pas passer l’année suivante à parler à un gros orteil.

—Dee Luo, 27 ans, New York

Préparez-vous à l’itinérance: dormir sur du carton, manger dans des poubelles et chier dans les ruelles. Vous déménagerez de cinq comtés, développerez des compétences de surf sur le canapé et des capacités à survivre sans argent. Vous en sortirez. Ne saute pas.

—Connor, 22 ans, Wisconsin



Soyez patient et prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

Ma dépression a définitivement empiré, avec le très long verrouillage. Nous avons observé le Ramadan isolé de nos familles élargies, alors j’ai appris à quel point les relations étaient importantes et à quel point je les appréciais. Malheureusement, depuis la fermeture des mosquées, ce sentiment de confort et de communauté a été perdu. Sans les routines du Ramadan avec lesquelles j’étais si à l’aise, les journées me semblaient assez longues. Beaucoup de croissance personnelle au cours d’une année difficile et impuissante.

—Rushdha Rasheedh, 33 ans, Malé, Maldives



Les événements de l’année écoulée m’ont fait réaliser à quel point ma mentalité est différente de celle des autres. Ce n’est que lorsque tout s’est fermé et qu’on nous a dit de rester seuls à la maison autant que possible que j’ai réalisé à quel point tous ces événements quotidiens réguliers ne signifiaient pas pour moi. Sortir, dîner, rencontrer des amis, regarder un film au cinéma, serrer la main de quelqu’un, faire du shopping, etc. – à quel point je suis totalement d’accord avec le verrouillage est stupéfiant. Mais quand je regarde mes amis, je peux voir qu’ils souffrent manifestement beaucoup. J’ai toujours eu l’impression d’être différent d’une manière ou d’une autre, et corona a révélé pourquoi.

—Emil Sebastian, 35 ans, Copenhague, Danemark

Je lui dirais qu’un travail ne la définit pas et que le succès vient de l’épanouissement de l’intérieur. Je travaille toujours là-dessus.

Rosario Bonifasi, 25 ans, Guatemala (ville)

Vous recevrez un diagnostic de cancer du sein en août. Votre futur mari vous demandera de l’épouser pour la troisième fois. Vous direz oui et ferez un petit mariage, juste avant que tout se termine.

Vous serez déclaré indemne de cancer en janvier. Vous serez étonné de voir à quel point le traitement du cancer est efficace au Danemark et à quel point le système hospitalier gère cette crise de santé publique. Vous en aurez fini avec le cancer à peu près en même temps que toute la nation sera vaccinée.

35 juin, Copenhague



Vous perdrez votre mère à Covid-19. Elle était dans un établissement de soins infirmiers qualifié qui était fermé aux visiteurs. Papa et leur chien ne l’avaient même pas vue depuis sept semaines quand elle est décédée seule à l’hôpital. Vous conduirez 15 heures pour aider papa à l’enterrer, rien que nous quatre sur la tombe, car les autres membres de la famille n’ont pas pu y assister. Si peu de ses souhaits seront honorés en raison de Covid, en particulier de la tradition juive. Il n’y aura pas de clôture dans un enterrement Zoom, encore moins dans Zoom shiva.

Tout le monde va atteindre un point de rupture cette année, peut-être plus d’une fois. Réservez vos forces quand vous le pouvez afin de pouvoir continuer à être là pour les autres. Chaque mariage connaîtra des moments de défis qui sembleront insurmontables. Ne prenez pas de grandes décisions au milieu d’une pandémie. Les circonstances du monde sont au mieux myopes. Au pire, ils vous mentent.

Votre maman sait que vous l’aimez beaucoup. C’est ton père qui a besoin de savoir.

—Julie Horowitz-Jackson, 51 ans, Chicago



Faire des pas de bébé fait toute la différence.

Après avoir passé près d’un an au lit avec la pire dépression de ma vie, j’ai décidé que les choses devaient changer lorsque la pandémie a frappé. J’ai décidé de faire un programme d’hospitalisation partielle où j’ai fait une thérapie six heures par jour pendant 10 jours. Je me suis forcé à cesser de chercher à l’extérieur de moi-même pour la validation, et je me suis forcé à suivre mon propre chemin même s’il est différent des autres.

Il y a un an, je fantasmais sur la fin de ma vie. Maintenant, je poursuis une éducation. Sans la pandémie qui frappe et oblige le monde entier à ralentir, je ne sais pas si je me serais forcé à faire une thérapie intense et à me pousser comme je l’ai fait cette année.

Josefina Cárdenas, 20 ans, New York

Tu es assez. Vous n’avez pas besoin d’être productif comme la société fait l’éloge. Se lever chaque jour et faire face à vous-même ou à tout ce qui vous préoccupe et votre calendrier suffit.

Je suis à haut risque / immunodéficient. Je reste à la maison toute la journée tous les jours. Je ne fais pas d’épicerie et je ne sors pas. C’était vraiment difficile mentalement au début, mais je suis constamment impressionné par ce que notre corps peut faire. Mon esprit et mon corps se sont adaptés à cette nouvelle vie et je ne me sens plus comme un animal en cage. Je ressens un sentiment de gratitude écrasant pour mon corps handicapé que je n’aurais jamais cru possible, tout cela à cause de sa belle et vibrante capacité à changer et à évoluer de la manière qui nous sert le mieux.

Rebekka Etchell, 24 ans, Californie



Je dirais à moi-même avant la pandémie que de nombreuses familles sont beaucoup moins en sécurité financièrement que nous ne le pensons. J’ai vu tant de familles bien établies, avec des voitures, des hypothèques et des emplois bien rémunérés, passer entre les mailles du filet et perdre ce qu’elles avaient travaillé si dur pour obtenir. Ma propre famille, que je pensais être suffisamment bénie et aisée, a connu des problèmes similaires. Mon père, qui est estimateur automobile depuis 2000, a été congédié de son travail et ils l’ont finalement laissé partir en raison de «problèmes internes» pendant la pandémie. Après être finalement tombé au chômage, les factures ont commencé à s’accumuler et il a vendu sa voiture pour s’assurer que nous pourrions conserver notre maison et notre vie. Incapable de trouver un emploi, mon beau-père a créé sa propre entreprise d’entretien des pelouses, coupant le gazon pour mettre de la nourriture sur la table pour moi et mes deux frères et sœurs.

Mes frères et sœurs et mes parents se sont à plusieurs reprises lassés les uns des autres. Je n’ai pas encore appris les dernières danses TikTok car il y en a trop pour suivre. Nous avons vécu les meurtres de George Floyd et Breonna Taylor ainsi que les manifestations à un niveau profondément personnel. Mais le changement le plus important dans ma vie au cours de la dernière année a été ma confiance en mes notes et ma capacité à rivaliser avec les autres dans les admissions à l’université. Je crains que peu ou pas de liberté ou de grâce ne soient accordées aux étudiants comme moi dont les carrières au secondaire ont été profondément affectées par cette pandémie.

—Myles Byars, 17 ans, Belton, Texas

La vie sera insupportable pendant un moment, mais finalement, mon amour, tu pourras enfin sortir du placard. Vous commencerez la transition, et même si vous resterez le désordre chaud que vous avez toujours été, les choses se sentiront bien pour la première fois depuis que la puberté a fait une épave. Et même si tout va s’effondrer autour de vous, vous vous sentirez bien, car, d’une manière ou d’une autre, au milieu de la pauvreté, de la mort et du chaos, vous vous sentirez comme vous-même.

Sabina Sabino, 19 ans, São Paulo, Brésil

Je me dirais d’apprécier les petites choses et les gens qui font que la vie vaut la peine d’être vécue.

J’ai travaillé comme un travailleur essentiel travaillant avec les sans-abri à Santa Monica et cela a littéralement détruit ma santé mentale. J’ai vu comment la pandémie a affecté les personnes au bas de l’échelle économique, et elle a détruit ma perception de la réalité irréparable. Les très peu de ressources disponibles pour les sans-abri dans la ville ont été limitées par la pandémie au-delà de toute croyance. Il y avait des jours où je me tenais juste avec une personne inconsciente dans la rue, juste pour m’assurer qu’elle n’était pas morte.

S’il y a quelque chose que j’ai appris, c’est d’être reconnaissant pour ce que vous avez parce que la vie consiste simplement à survivre, et les choses qui vous rendent heureux sont précieuses.

—Arden Jurskis, 24 ans, Stuart, Floride