Que diffuser ce week-end: «  Les États-Unis contre Billie Holiday  », le nouveau «  Tom & Jerry  »

De nouveaux films en streaming arrivent pour vous divertir, vous et votre famille, pendant les périodes de distanciation sociale.

Ce week-end est plein de comédies musicales Billies: le récent nominé aux Golden Globe, Andra Day, joue le chanteur de jazz emblématique dans le nouveau biopic Billie Holiday de Lee Daniels, et la sensation adolescente primée aux Grammy Awards Billie Eilish fait l’objet d’un documentaire Apple TV +. Un nouveau film d’horreur plonge dans la tradition juive, un autre redémarre une franchise des années 2000 et les copains de dessins animés de la vieille école Tom et Jerry sont de retour dans un décor d’action en direct sur HBO Max.

Si cela ne suffit pas pour vous faire regarder des films, le prétendant aux Oscars « Minari » obtient une sortie numérique avec son récit émouvant d’une famille coréenne à la recherche du rêve américain avec Steven Yeun et Yuh-jung Youn.

«Minari»:Voici pourquoi le nouveau drame est vraiment une histoire américaine, même si les Golden Globes ne sont pas d’accord

Le mois de l’histoire noire:25 films puissants à diffuser, de ‘Da 5 Bloods’ à ‘One Night in Miami’

Voici un aperçu des nouveaux films sur les plateformes de streaming et à la demande cette semaine, pour tous les goûts cinématographiques:

Si vous voulez voir une star naître: « Les États-Unis contre Billie Holiday »

Dans son premier rôle d’acteur principal, Day – dont le travail quotidien est la chanteuse nominée aux Grammy Awards – donne un portrait saisissant et puissant de Holiday dans un film qui raconte comment le gouvernement a poursuivi.la star du jazz pour avoir chanté «Strange Fruit», une ballade sur le lynchage des Noirs qui, inquiète le gouvernement fédéral, galvaniserait le mouvement naissant des droits civiques. Le film dans son ensemble n’atteint pas ses sommets, mais offre des moments qui explorent viscéralement l’enfance rude de Holiday et le traitement des Noirs dans Jim Crow America.

Où regarder: Hulu

Si vous vivez et mourez pour le « Bad Guy » (duh): « Billie Eilish: Le monde est un peu flou »

Cela ne changera probablement pas votre ton quant à savoir si vous aimez sa musique ou non, mais le documentaire volumineux de RJ Cutler (pointant à un « Avengers » comme deux heures et demie) est une plongée complète et approfondie dans les coulisses le jeune phénomène de la musique pop, des images à domicile des années d’enfant d’Eilish au balayage des Grammys l’année dernière. Ce n’est pas le plus intéressant en tant que doc rock, mais plutôt en tant que regard révélateur sur une adolescente qui n’est pas toujours la meilleure pour prendre soin d’elle-même, mais qui s’appuie sur sa famille pour l’aider à rester sur la bonne voie.

Où regarder: Apple TV +

Si vos enfants pouvaient utiliser une dose de votre propre enfance: ‘Tom & Jerry’

Les frenemies animés jouent, ahem, chat et souris depuis 1940, et le félin Tom et le rongeur Jerry reçoivent ici le traitement « Roger Rabbit » lorsqu’ils sont déposés dans un décor d’action réelle. Les visuels sont cool même si l’histoire est médiocre, car le duo est à la hauteur de ses manigances destructrices dans un hôtel chic de New York. L’articulation haut de gamme se prépare aux noces de deux mondains (Colin Jost et Pallavi Sharda), et une organisatrice de mariage recrue (Chloë Grace Moretz) engage Tom pour se débarrasser de Jerry, provoquant encore plus de chaos avec plusieurs références à Batman. et Tom faisant la soie dentaire.

Où regarder: HBO Max

Si vous cherchez une interprétation différente du film en boucle temporelle: « La nécrologie de Tunde Johnson »

Le personnage principal, un adolescent gay nigérian américain (Steven Silver), est arrêté par des flics sur le chemin de voir son petit ami enfermé (Spencer Neville), est abattu et tué, puis se réveille violemment pour revivre le même jour. Ce n’est pas exactement « Groundhog Day »: Tunde ne semble pas savoir qu’il est dans une boucle temporelle mais apprend chaque jour de nouvelles choses sur ceux qui l’entourent qui se termine par une tragédie (et pas toujours de la même manière). Mais le film trouve de manière inventive un chemin pour explorer une variété de problèmes sociaux et parvient à être toujours édifiant.

Où regarder: Apple TV, Vudu, Fandango Now

Si vous avez besoin d’un très bon film d’horreur: « The Vigil »

Bien qu’il y ait des vibrations « Exorcist » en jeu, ce refroidisseur exceptionnel se sent d’une originalité rafraîchissante et est totalement bizarre en tant que film de possession rempli de mythes religieux et de connexions historiques. Yakov (Dave Davis) est un juif de Brooklyn dont la foi est tombée mais qui a besoin d’argent, alors il accepte quand son ancien rabbin lui demande d’être un « shomer » et de veiller sur le corps d’un membre de la communauté récemment décédé. Le concert s’avère terrifiant lorsqu’un dybbuk démoniaque se présente et que Yakov mène une bataille toute la nuit pour son âme.

Où regarder: Apple TV, Vudu, Google Play

Si vous aimez voir des gens assassinés par le bois: ‘Wrong Turn’

Ce n’est pas souvent un redémarrage surpasse l’original, en particulier avec des films d’horreur, mais ce nouveau et extrêmement sanglant « Wrong Turn » prête un penchant cool à la série de slasher de Backwoods. Matthew Modine joue le rôle d’un père qui s’inquiète après qu’il n’ait pas entendu parler de sa fille (Charlotte Vega) six semaines après qu’elle et ses amis aient commencé à parcourir le sentier des Appalaches, et tout le monde se rapproche de la Fondation, un groupe isolé de les gens des collines qui portent des masques de crâne d’animaux et vraiment n’aime pas les intrus.

Où regarder: Apple TV, Vudu, Fandango Now

Si vous n’êtes pas encore malade de la pandémie: « Plus sûr à la maison »

Le thriller pandémique de l’écrivain / réalisateur Will Wernick imagine un LA dystopique de 2022 où le vaccin n’a pas fonctionné et des centaines de millions sont morts. Un groupe d’amis se réunit lors d’un chat vidéo pour célébrer un anniversaire et prendre un peu d’extase en quarantaine, mais la fête Zoom est ruinée lorsqu’un accident se produit qui envoie tout le monde dans la histrionique et que les gens sortent pendant le couvre-feu, à l’encontre des flics sensés. C’est comme un épisode « Black Mirror » avec une prémisse amusante et une exécution inoubliable.

Où regarder: Apple TV, Vudu, Fandango Now