‘Que diable?’ Biden s’en prend à une journaliste de CNN qui lui pose des questions sur sa «confiance» en Poutine – puis dit qu’il est désolé (VIDEO) – RT USA News

Le président américain Joe Biden s’est excusé d’être un « sage » après s’être irrité de l’interrogation de Kaitlan Collins sur sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine.

Alors que Biden terminait une conférence de presse à l’Hôtel du Parc à Genève, il s’est arrêté pour répondre à une question de Kaitlan Collins de CNN sur sa rencontre avec Poutine et son « confiance » que le président russe « changer son comportement ».

«Je ne suis pas sûr que je vais changer son comportement. Que diable? Que faites-vous tout le temps ? Quand ai-je dit que j’étais confiant ? a déclaré Biden, devenant visiblement irrité et revenant au centre de la scène pour continuer son presseur.

Alors que ce « comportement » n’a pas été spécifiquement mentionné, Biden a poursuivi en disant que Poutine pourrait changer ses habitudes si « le reste du monde réagissait » et « diminue leur position dans le monde ».

Prés. Biden a un échange difficile avec Kaitlan Collins de CNN: « Pourquoi êtes-vous si confiant [Vladimir Putin] va changer son comportement, Monsieur le Président? » « Je ne suis pas sûr qu’il va changer son comportement. Que diable?! Que fais-tu tout le temps ? Quand ai-je dit que j’étais confiant ? » pic.twitter.com/avilzHqguz – Breaking911 (@Breaking911) 16 juin 2021

L’échange de Biden avec Collins s’est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, les critiques accusant le président d’avoir agi de manière agressive envers une journaliste, ce que beaucoup ont dit ferait plus de bruit auprès des militants et des médias si le président n’était pas un démocrate.

Joe Biden a été plus dur avec Kaitlan Collins qu’avec Vladimir Poutine. – Stephen L. Miller (@redsteeze) 16 juin 2021

Voici Joe Biden qui s’en prend à un journaliste de CNN pour avoir simplement posé une question. Je suis assez vieux pour me rappeler quand ce serait une « attaque contre la presse libre ». pic.twitter.com/MQTZiX96VT – Caleb Hull (@CalebJHull) 16 juin 2021

Réaction vraiment bizarre à une bonne question de @kaitlancollinsJusque-là, les remarques de Biden visaient à exprimer la confiance qu’ils avaient fait des progrès. Demander plus d’informations sur les raisons pour lesquelles Biden pense que ce sommet était précieux n’est pas du tout extravagant. https://t.co/yJdXn4QtQL – Matt Whitlock (@mattdizwhitlock) 16 juin 2021

Cependant, des militants plus libéraux qui sont généralement prompts à défendre les journalistes et les femmes se sont opposés à l’indignation et ont reproché à Collins d’avoir apparemment mal cité Biden.

« FAIT AMUSANT : L’ancien gars ne s’est JAMAIS excusé auprès de Kaitlan Collins ou de l’un des journalistes qu’il a réprimandés à plusieurs reprises. Les vrais présidents font de vraies choses », expert libéral Majid Padellan tweeté.

Cela aurait mieux servi Biden de ne pas perdre son sang-froid avec Kaitlan Collins. Mais le problème avec sa question est qu’elle a mis dans la bouche de Biden des mots qu’il n’a pas dits. Biden n’a jamais exprimé sa confiance que Poutine changerait son comportement. – Aaron Rupar (@atrupar) 16 juin 2021

Ce n’était pas de la colère, c’était de l’agacement parce que Kaitlan Collins – et j’aime généralement son travail – l’a mal cité. Il a également détruit Peter Doocy à nouveau, ce dont je ne me lasserai jamais. https://t.co/DIuO8lODH0 – Employé en colère (@Angry_Staffer) 16 juin 2021

Le président Biden s’est excusé de s’être fâché contre Kaitlan Collins. Kaitlan Collins ne s’est PAS excusé d’avoir déformé de manière flagrante ce que Biden a dit. – Charles Johnson (@Green_Footballs) 16 juin 2021

Même CNN n’avait pas grand-chose à dire sur le comportement de Biden dans un segment avec le correspondant à la sécurité nationale Jeff Zeleny.

Biden s’est cependant excusé plus tard pour son comportement, affirmant qu’il n’aurait pas dû être un « gros malin » avec Collins.

« Peut-être que je n’aurais pas dû être un gars aussi sage, la dernière réponse que j’ai donnée, » a-t-il déclaré plus tard aux journalistes à l’aéroport de Genève, ajoutant qu’il était « court » avec Collins et que « bien » les journalistes doivent avoir « une vision négative de la vie », menant à la question de Collins sur Poutine. Bien qu’il se soit excusé, Biden a accusé les médias de constamment mettre un « poussée négative » dans leurs questions à lui.

« Cela n’a aucun sens pour moi de négocier avec vous. Cela n’a aucun sens pour moi de vous dire ce que je m’apprête à faire. Pas parce que je veux te cacher quoi que ce soit. Pourquoi t’en parlerais-je ? » il a dit.

Biden a déclaré aux journalistes après qu’ils l’aient poussé à obtenir des détails sur les négociations avec Poutine: « Cela n’a aucun sens pour moi de négocier avec vous. Cela n’a aucun sens pour moi de vous dire ce que je m’apprête à faire. Pas parce que je veux cacher quoi que ce soit. de vous. Pourquoi vous en parlerais-je ? » pic.twitter.com/x4ahALUN25 – CBS News (@CBSNews) 16 juin 2021

Collins aurait accepté les excuses, ce qui a entraîné une vague de critiques à son encontre de la part d’utilisateurs plus conservateurs des médias sociaux, dont certains l’ont accusée d’avoir « Syndrome de Stockholm » avec le président.

