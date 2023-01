Que devriez-vous faire différemment en 2023 ? Essayez de prendre des suggestions.

Certains chapitres de la vie attirent des conseils. Après une rupture, des amis qui sont généralement silencieux sur vos romances pourraient vous inciter à revenir sur les applications de rencontres et à bloquer votre ex sur les réseaux sociaux. Fonder une famille donne lieu à des opinions sur les vitamines prénatales et les marques de poussettes ; un entretien pour un nouvel emploi peut donner lieu à des conseils sur les négociations salariales et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Récemment, je suis entré dans une ère de suggestions. Une longue relation s’était terminée et j’envisageais de quitter mon emploi et de déménager dans un autre quartier. Soudain, j’avais besoin de l’avis des autres sur la façon de trouver une nouvelle laverie automatique, de souscrire à une assurance maladie en tant que pigiste, de vivre seul et de naviguer dans les rencontres en ligne.

Je voulais des conseils pratiques que je pourrais rapidement mettre en œuvre dans ma vie. Mais la valeur immédiate des suggestions, j’ai appris, n’était pas simplement de faire ce que les autres disaient. Ils peuvent être un outil de découverte de soi, un miroir pour réfléchir sur nos croyances et nos angles morts. La contribution des autres donne l’occasion de réfléchir à quelque chose. En déterminant si c’est quelque chose que nous voulons et si cela correspond à nos désirs ou à nos valeurs, nous sommes obligés de nommer nos désirs et nos valeurs en premier lieu.

Au fur et à mesure que je devenais plus réceptif aux conseils, je suis tombé sur une autre personne qui cherchait des suggestions d’une manière surprenante.