Que devons-nous savoir dans la région tempérée de Rochester ?

Une vague de chaleur torride a balayé l’Inde, avec des températures record dans le nord-ouest du pays.

Rochester n’a jamais connu de températures proches des 120 degrés Fahrenheit enregistrés dans certaines parties de Delhi le 30 mai. Un ouvrier d’usine de 40 ans est devenu le premier décès lié à la chaleur en Inde de l’année, selon Le journal Indian Express.

Qu’est-ce qui cause une chaleur aussi extrême ? Et qu’est-ce que ça fait de se retrouver dans des températures aussi étouffantes et humides ?

Qu’est-ce qu’une canicule ?

Il y a critères spécifiques cela doit être satisfait pour qu’une vague de chaleur soit déclarée en Inde, qui connaît généralement ses jours les plus chauds entre mars et juin. La température doit dépasser 104 degrés en plaine ou 86 degrés dans les régions vallonnées pour être envisagée, selon l’Organisation mondiale de la santé.

A partir de là, les critères restants sont soit un écart par rapport à la normale de 8 à 11,5 degrés, soit une température maximale dépassant 113 degrés. Lorsque les critères sont remplis dans deux stations de surveillance sur une période de deux jours, une vague de chaleur est déclarée le deuxième jour.

Les conditions propices à la création d’une vague de chaleur impliquent généralement un système à haute pression, ou anticyclone, qui s’étend à travers la basse atmosphère, a déclaré Scott Rochetteprofesseur de météorologie et directeur du département des sciences de la terre à SUNY Brockport.

«C’est un système stagnant qui n’évolue pas très rapidement, c’est pourquoi les conditions restent si chaudes pendant si longtemps», a déclaré Rochette.

Vagues de chaleur à Rochester

Bien que Rochester ait connu de nombreuses températures proches des records cette année, elle est isolée de la chaleur plus extrême par son emplacement et les infusions d’air plus frais venant du nord.

« Nous avons encore des vagues de chaleur ici — il y en aura sans doute une, deux, voire trois cet été — mais elles ne durent pas longtemps », a déclaré Rochette.

Le National Weather Service n’a pas de définition stricte des vagues de chaleur, en raison de la variabilité du climat à travers le pays. Le bureau de Buffalo définit généralement localement une vague de chaleur comme trois jours consécutifs ou plus avec un indice de chaleur de 95 degrés.

L’indice de chaleur prend en compte la relation entre la température de l’air et l’humidité relative pour illustrer la sensation de la température sur le corps humain. Un indice de chaleur de 95 degrés, par exemple, peut être atteint dans différentes combinaisons telles que 86 degrés avec 70 % d’humidité ou 90 degrés avec 50 % d’humidité.

Impacts de la chaleur sur la santé

À quoi ressemble 120 degrés ?

C’est une question que les Rochesteriens pourraient avoir du mal à comprendre, avec la température la plus élevée enregistrée dans la ville, 102 degrés, survenue plusieurs jours consécutifs en juillet 1936.

Rochette a comparé les conditions à la sensation de marcher dans un sauna à température ambiante. C’est un choc pour le système, qui peut rendre les conditions dangereuses, en particulier pour les personnes sensibles à la chaleur.

Les effets de la chaleur sur la santé comprennent les crampes, l’épuisement, les coups de chaleur et l’hyperthermie, selon l’OMS. Cela peut aggraver des maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires ou respiratoires, et altérer le comportement humain et la qualité de l’air.

« La chaleur record que nous observons actuellement en Inde est dangereuse, en particulier pour les jeunes, les personnes âgées et ceux dont le système immunitaire est affaibli », a déclaré Joel Myers, fondateur et président exécutif d’AccuWeather.

Températures et climat extrêmes

Une vague de chaleur dans les basses altitudes de l’ouest des États-Unis, avec un risque de « chaleur excessive et dangereuse » dans la vallée centrale de Californie, est attendue dès le 5 juin, selon le centre de prévision climatique du service météorologique. Le risque de chaleur excessive inclut la possibilité de températures minimales record pendant la nuit et de températures maximales diurnes, ces dernières atteignant au moins 100 à 105 degrés.

La chaleur extrême en Inde devrait persister jusqu’au week-end, mais elle devrait être moins extrême que le pic d’environ 120 degrés, a déclaré Jason Nicholls, principal prévisionniste international d’AccuWeather, dans un communiqué. Les températures devraient toutefois persister pendant la nuit, avec des minimums au milieu des années 80.

La localisation de l’Inde affecte la quantité et la gravité de la chaleur extrême dans la région. Situés à la latitude ou en dessous d’endroits comme la Floride et le Texas, la lumière du soleil est plus directe provenant d’un soleil plus haut dans le ciel. Le fait d’être plus proche de l’équateur, ainsi que l’humidité provenant de sources comme l’océan Indien, peuvent générer des conditions chaudes et humides, a déclaré Rochette.

Le soulagement de la chaleur record survient généralement lorsque la saison de la mousson arrive, mais une chaleur moindre peut être compensée par une humidité plus élevée.

Les températures mondiales pourraient devenir considérablement plus élevées que ce que prédisent les modèles climatiques actuels, a déclaré Myers.

« Bien qu’il y ait beaucoup de travail à faire dans ce domaine de recherche, ce que nous savons, c’est que les impacts du changement climatique et du réchauffement planétaire seront très locaux et que le réchauffement sera inégalement réparti », a-t-il déclaré. « Certaines régions de la planète, comme l’Inde, connaîtront une augmentation des températures encore plus élevée que la moyenne mondiale. »

