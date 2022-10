Que deviennent les produits Yeezy invendus ? Détruisez-le, renommez-le, exportez-le

New York

CNNBusiness

—



La marchandise Yeezy n’a pas d’endroit où aller.

Les détaillants s’en débarrassent. Les revendeurs bloquent les nouvelles listes de produits qui lui sont associées. Même les points de vente à bas prix comme TJ Maxx ne veulent aucun produit associé à l’orateur de haine Kanye West, le rappeur assiégé qui a légalement changé son nom en Ye.

Alors, où la surabondance croissante de produits Yeezy – baskets, pulls molletonnés, pantalons de survêtement, vestes, t-shirts, sacs – se terminera-t-elle ?

Les analystes de l’industrie suggèrent trois résultats : il sera renommé, exporté pour être donné ou vendu sur des marchés secondaires ou détruit.

En d’autres termes, Yeezy pourrait se diriger vers des décharges.

C’est une chute dramatique de grâce pour une marque autrefois très convoitée, en particulier les baskets de marque Yeezy qui ont coûté des milliers de dollars sur le marché de la revente.

“Il n’y a vraiment pas de bonnes options pour cette marque en difficulté qui se situe quelque part entre le prestige et le luxe”, a déclaré Burt Flickinger, expert en commerce de détail et directeur général du cabinet de conseil en commerce de détail Strategic Resource Group.

Adidas, Gap Inc. Foot Locker et The RealReal font partie d’une liste croissante d’entreprises qui ont annoncé qu’elles ne vendraient plus de produits Yeezy, et certaines ont retiré les produits Yeezy existants de leurs magasins et chaînes en ligne cette semaine après que West ait fait une série de remarques antisémites. .

L’analyste de Morningstar, David Swartz, a déclaré que Gap devra probablement détruire ou autrement se débarrasser – peut-être par le biais de dons – de ses produits Yeezy invendus.

“Gap a déclaré qu’il ne vendrait pas les articles restants”, a déclaré Swartz. “Adidas sortira probablement certains produits déjà en préparation sous son propre nom… et il sera probablement également obligé de détruire certaines marchandises. Adidas a déclaré qu’il ne paierait plus de royalties à Yeezy.

Gap et Foot Locker n’ont pas fourni de commentaires pour cette histoire.

Décharger la marchandise dans le canal de rabais national ne fonctionnera probablement pas non plus. TJ Maxx, un acteur majeur dans le domaine du discount, a déclaré qu’il n’achèterait aucun produit Yeezy à vendre dans ses magasins.

Les options de traitement des équipements Yeezy invendus posent de grands défis.

Il y a l’impact environnemental de la destruction ou de l’élimination des marchandises invendues. La fabrication de vêtements et d’autres vêtements a déjà un coût environnemental élevé en raison des émissions de gaz à effet de serre qui en résultent, de la consommation importante d’eau, de la pollution de l’eau et des déchets textiles. Les méthodes typiques pour détruire les vêtements indésirables – comme l’utilisation d’incinérateurs – ne font qu’aggraver le problème.

“La triste réalité est que de grandes quantités de vêtements utilisables sont détruites chaque année”, a déclaré Swartz.

GoTRG est une société de gestion des retours de produits qui traite chaque année plus de 100 millions d’articles en détresse, invendus ou retournés pour les fabricants, les détaillants en ligne et les chaînes de grande surface. Et ils anticipent des retombées contre la marque Yeezy même sur les marchés secondaires.

“Les entreprises comme la nôtre qui gèrent des marchés secondaires seront tout aussi réticentes à vendre des produits associés aux marques de Ye que les détaillants le sont actuellement”, a déclaré Sender Shamiss, PDG de goTRG. “Une grande partie de ce produit finira probablement dans des bacs de dons. , bacs de recyclage ou décharges.

Selon les experts, le rebranding de la marchandise pour camoufler la controverse est une autre tactique courante de l’industrie. Cela implique de supprimer le logo de la marque en détresse ou de le déguiser d’une manière ou d’une autre.

Étant donné que les produits Yeezy sont si distinctifs dans leur style et leur design, les renommer pourrait ne pas fonctionner, a déclaré Flickinger.

La destination la plus probable des produits Yeezy indésirables pourrait être les marchés étrangers.

En ce qui concerne les marchandises problématiques, les envoyer dans des pays en fonction des besoins et où la durabilité du produit compte plus que la marque ou la mode, est une solution de repli pour l’industrie.

“L’exporter semble être la dernière et dernière meilleure solution pour faire disparaître les produits Yeezy”, a déclaré Flickinger.