Que deviennent Barbie et Ken ? – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : Warner Bros.

Lorsque le film commence, la vie de Barbie stéréotypée est parfaite à Barbie Land, jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas. Quand elle commence à avoir des pensées de mort, de pieds plats et de cellulite, elle va chez Weird Barbie (Kate McKinnon) pour les réponses. Bizarre Barbie conseille Barbie (Margot Robbie) qu’elle doit aller dans le monde réel et trouver la fille qui joue avec elle. Barbie doit aider la fille à s’aider elle-même et à réparer le portail de Barbie Land vers le monde réel.

Barbie se dirige vers le monde réel avec Ken (Ryan Oison), et ils découvrent que tout est à l’opposé de Barbie Land. Ken est rapidement initié à la masculinité toxique alors que Barbie apprend comment les Barbies et les femmes sont perçues ici. Ce monde dominé par les hommes n’est pas ce à quoi Barbie s’attendait.

Barbie s’en rend vite compte d’Amérique Ferrera C’est Gloria qui joue avec elle, pas sa fille adolescente, Sasha (Ariana Greenblatt). Les souvenirs de Gloria sont ceux que Barbie a vus dans son esprit. Alors qu’elle fuit Mattel, Barbie emmène Gloria et Sasha à Barbie Land.

Lorsque Barbie arrive, Ken a déjà une longueur d’avance dans l’introduction du patriarcat à Barbie Land. Les Barbies sont entièrement contrôlées par les Kens et n’ont aucune défense contre le patriarcat. Les Kens prennent le relais et annulent tous les progrès des Barbies.

Barbie croit que tout espoir est perdu. Elle ne se sent pas assez bien pour quelqu’un ou quoi que ce soit. C’est Gloria qui encourage Barbie à se relever. Dans un monologue qui change la donne, Gloria explique comment les femmes ont toujours dû se battre pour réussir dans un monde rempli de misogynie. Les femmes ont toujours l’impression qu’elles doivent être extraordinaires. Mais le simple fait d’être une femme – même une femme ordinaire – est déjà extraordinaire.

Le discours de Gloria sort Barbie de son funk. Barbie est déterminée à empêcher les Kens de changer la constitution et de ruiner Barbie Land pour toujours. La vérification de la réalité de Gloria est la clé pour ne pas laver le cerveau des autres Barbies. Alors que Barbie, Gloria, Sasha et Allan ramènent les Barbies à leurs côtés, ils retournent lentement les Kens les uns contre les autres. Cela se traduit par une guerre totale de Ken sur la plage.

Les Barbies reprennent Barbie Land. Toute l’autonomie des Barbie est restaurée. Malgré tout le chaos qu’il a causé, Barbie réconforte Ken après que Kendom s’est effondré. Ken admet qu’il s’est en fait « désintéressé » du patriarcat lorsqu’il s’est rendu compte qu’il ne s’agissait pas seulement de chevaux.

Barbie s’excuse auprès de Ken de l’avoir pris pour acquis. Cependant, elle ne ressent toujours pas la même chose pour lui. Ken est dévasté, c’est le moins qu’on puisse dire. Il croit qu’il n’existe que grâce à elle. Barbie exhorte Ken à découvrir qui il est vraiment sans se soucier d’elle. Occupe-toi juste de Ken.

Bien qu’elle ait sauvé Barbie Land, Barbie ne se sent toujours pas à sa place. Gloria est curieuse de savoir comment se termine l’histoire de Barbie. « Je ne pense pas avoir de fin », admet Barbie. Barbie partage un moment avec Ruth Handler (Rhéa Perlman), l’inventeur de Barbie. Ruth admet qu’elle a créé Barbie pour qu’elle n’ait pas de fin. Barbie est censée continuer à inspirer. « Les humains n’ont qu’une seule fin. Les idées vivent pour toujours », dit Ruth.

Barbie révèle qu’elle veut faire partie des personnes qui donnent du sens. Elle veut devenir humaine. Ruth s’assure que c’est vraiment ce que veut Barbie. Barbie lui assure qu’elle est prête à prendre en main son propre destin et à découvrir son véritable but dans la vie.

Les derniers instants de Barbie mettent en scène Gloria et Sasha qui déposent Barbie dans un immeuble de bureaux. On dirait que Barbie va passer un entretien d’embauche, mais elle est en fait là pour voir un gynécologue pour la première fois. Elle s’appelle Barbara, d’après la fille de Ruth.

Fait Barbie Vous avez une scène post-générique ?

Il n’y a pas Barbie scène post-générique. Cependant, il s’agit d’une bobine de crédits amusante, remplie de souvenirs épiques de poupées Barbie.

