Que devez-vous faire si vous avez un spa rappelé dans votre maison ?

Un avis de sécurité a été émis par Santé Canada avertissant que plusieurs spas ont été rappelés en raison d’un “risque de brûlure”.

Selon Santé Canada, le capteur des produits concernés peut afficher la température de manière inexacte, ce qui rend l’eau plus chaude que la température réglée. Cela peut provoquer une blessure (coup de chaleur) et présente des risques de brûlure thermique.

Au 9 décembre, la société avait reçu 185 rapports de lectures de température inexactes associées aux spas et jacuzzis Sundance, dont 26 au Canada. Santé Canada indique qu’aucune blessure n’a encore été signalée.

Selon les données de Santé Canada, le rappel concerne les spas Jacuzzi J-200, J-300, J-400 et J-500 Collection et les spas Sundance Spas 680, 780, 880 et 980, fabriqués entre le 29 juillet 2021 et 9 février 2022. Les spas se vendent entre 6 500 $ et 30 000 $, selon Jacuzzi.

Ces produits ont été vendus par l’intermédiaire de revendeurs et ont leur numéro de modèle et leur numéro de série gravés sur une plaque d’argent dans la baie d’équipement, selon le rappel.

Si votre spa fait partie de ceux rappelés, assurez-vous d’utiliser un thermomètre externe précis pour vous assurer que la température de l’eau est correcte avant d’entrer dans le spa.

Le problème n’est pas seulement au Canada.

La Consumer Product Safety Commission des États-Unis a également émis un avis de sécurité indiquant que plus de 23 000 spas et jacuzzis Sundance ont été rappelés, dont 5 400 au Canada et 40 au Mexique.

La Loi sur la sécurité des produits de consommation du Canada interdit que les produits rappelés soient redistribués, vendus ou même donnés au Canada avant d’avoir été réparés.

Une politique de réparation gratuite est en place pour remplacer le capteur de température concerné. Les propriétaires devront contacter un revendeur agréé ou Sundance Spas/Jacuzzi Hot Tubs pour organiser la réparation.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.