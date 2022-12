Que devez-vous faire lorsque l’ours est cannelle ?

Les ours noirs américains ne sont pas les premiers ours à utiliser une coloration cryptique – on pense que le panda géant utilise ses couleurs opposées pour se fondre dans un mélange d’environnements sombres et clairs. Mais les chercheurs n’excluent pas la possibilité que le mimétisme, la thermorégulation et le cryptisme puissent travailler ensemble au profit d’U. americanus, “fournissant peu d’avantages de forme physique sur plusieurs fronts physiologiques et comportementaux”, a déclaré le Dr Puckett.

Plus de personnes rencontreront probablement U. americanus alors que les ours continuent d’étendre leur aire de répartition, a déclaré Sue Fairbanks, écologiste à l’Oklahoma State University qui n’a pas participé aux travaux. Au cours des dernières décennies, des protections accrues pour U. americanus – y compris des lois de chasse plus strictes – ainsi que la restauration de leurs habitats déboisés et, dans certains endroits, des programmes de réintroduction d’ours, ont signifié que les humains et les ours se retrouvent plus souvent face à face. . Dans l’état du Dr Fairbanks, par exemple, les gens rapporteront avoir vu des grizzlis. Mais les grizzlis ne vivent pas en Oklahoma.

“Nous devons continuer à rappeler aux gens que les ours noirs peuvent être bruns”, a-t-elle déclaré.