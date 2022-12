Que cuisiner maintenant

Mais le réveillon du Nouvel An est dans presque une semaine, alors de quoi avez-vous faim en attendant ? J’adore le look de la tarte à la courge musquée avec poireaux et za’atar de Yotam Ottolenghi, qui ferait un plat principal végétarien vraiment spécial. Vous pouvez compléter avec sa salade d’épinards aux dattes et aux amandes (une recette de «Jérusalem», le livre qu’il a publié avec Sami Tamimi en 2012) et peut-être quelques filets de saumon rôti à la cassonade et à la moutarde de Sam Sifton, si vous avez pescatariens à table.

Et enfin, mon plat préféré : le dessert ! Si vous avez terminé tous vos biscuits des Fêtes, vous êtes peut-être prêt à en faire d’autres. J’ai hâte d’essayer les biscuits au citron meringué inspirés de Dorie Greenspan, qui ressemblent à d’adorables tartes miniatures. À côté des biscuits se trouvent les friandises Rice Krispie au beurre brun faciles et extrêmement amusantes de Scott Loitsch.

Vous aurez besoin d’un abonnement pour les recettes. Si vous vous êtes demandé si l’abonnement en valait la peine, c’est le cas ! Et l’abonnement soutient notre travail en vous apportant des dizaines de nouvelles recettes chaque mois, en plus des milliers déjà disponibles. Même sans abonnement, vous pouvez également nous trouver sur YouTube, TikTok et Instagram, où notre propre Vaughn Vreeland fait miam-miam aux cerises – la recette de l’héritage de sa grand-mère avec quelques ajustements modernes.

Maintenant que nous clôturons 2022, les fans de l’auteur Colette s’en souviendront peut-être comme de l’année où “Chéri” et “The End of Chéri” ont finalement reçu non seulement une mais deux nouvelles traductions en anglais attendues depuis longtemps ! J’ai découvert Colette à l’université et je ne l’ai jamais laissée partir, car, comme le montre Jenny Turner dans ce joli profil pour The London Review of Books, Colette sait exactement à quel point l’estomac est proche du cœur. Une femme dit à son mari malade : « Tu ressembles à un gâteau mal givré ! Le personnage principal des romans, Léa, fatiguée de son amant, lui dit : « En ce moment, tu me frappes comme le type qui laisse une boîte de gâteaux sur la table de l’entrée en entrant… et la récupère en sortant. ”

Pour Léa, « tout ça : c’est le ventre. Même l’amour !” Mais si l’amour vient de l’estomac, c’est peut-être pour cela que la meilleure nourriture vient du cœur.