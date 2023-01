Que cuisiner cette semaine

Il y a plusieurs milliers d’autres recettes à considérer cette semaine sur New York Times Cooking – et vous pouvez trouver encore plus d’inspiration sur TikTok, Instagram et YouTube. Sortez et voyez ce que vous trouvez.

Cependant, vous avez besoin d’un abonnement pour lire les recettes. Les abonnements soutiennent notre travail et lui permettent de continuer. Si vous ne l’avez pas déjà fait, j’espère que vous envisagerez de vous abonner dès aujourd’hui. Merci.

Contactez-nous si vous avez des difficultés à le faire ou si vous rencontrez un problème avec notre technologie. Nous sommes à cookingcare@nytimes.com. Quelqu’un vous répondra. Vous pouvez aussi m’écrire, même si je ne peux pas vous aider avec des questions techniques et je ne peux pas répondre à tout le monde : foodeditor@nytimes.com. Je lis chaque lettre que je reçois.

Maintenant, cela n’a rien à voir avec les fraises, la longe de porc ou le prix du safran, mais si vous ne l’avez pas déjà regardé (et peut-être même si vous l’avez déjà fait !), vous devriez consacrer du temps cette semaine à l’absurde de Daniel Kwan et Daniel Scheinert et la comédie dramatique captivante de 2022, “Everything Everywhere All at Once”.