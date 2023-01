Que cuisiner cette semaine

Bonjour. Quand mes enfants étaient très petits, il n’y avait pas beaucoup de temps pour cuisiner de bons repas. Chaque soir, ma femme et moi nous sommes retrouvés à glisser dans une goulotte qui menait du dîner pour les enfants au bain aux livres à l’heure du coucher, et émergeant au fond prêt uniquement pour la nourriture à emporter et quelques yeux fermés avant, invariablement, un enfant ou les deux réveillés dans un cri.

Nous avons mangé beaucoup de poulet rôti péruvien à emporter. C’était notre repas de base: peau salée et humide, avec une sauce épicée à la coriandre addictive. Cette phase de nos vies n’a pas duré aussi longtemps dans le grand schéma des choses, mais je cherche toujours du réconfort dans ces saveurs et je me souviens de ces jours avec chaleur.

Et maintenant, je peux cuisiner le poulet moi-même avec la recette d’as de Melissa Clark (ci-dessus). Je double généralement la quantité de sauce pour pouvoir l’utiliser pour oindre des sandwichs au poulet pendant la semaine. Envisageriez-vous de vous joindre à moi pour le faire aujourd’hui ?