Que cuisiner ce week-end

Bonjour. Bryan Washington a une lettre d’amour au pain aux bananes dans le New York Times Magazine cette semaine et, avec elle, une belle nouvelle recette de pain aux bananes et noix de pécan au miso (ci-dessus) que je pense que chacun de nous devrait faire ce week-end.

Il s’agit d’un ensemble d’instructions simples, indulgentes et flexibles. Si quelque chose vous dérange, changez le script : ajoutez plus de miso ou moins, un peu moins de sucre ou plus, des noix supplémentaires ou pas de noix du tout. «Le pain aux bananes vous fait vous sentir bien», a écrit Bryan, «et il existe une infinité de façons d’y arriver. C’est un désir aussi vaste que global, et c’est une idée très rassurante.

Sans oublier que cela rendra votre cuisine délicieuse.

Pour le dîner, avant le pain, vous devriez jeter un coup d’œil à la recette de Ham El-Waylly pour le locro de gallina, un ragoût de poulet soupe des Andes rempli de courge, de yuca et, conformément à l’accent mis aujourd’hui sur les genres Musa, vert plantains.

Ou dirigez-vous dans une toute autre direction et essayez le tofu croustillant et le brocoli de Hetty McKinnon avec une sauce teriyaki au gingembre et à l’ail. Il n’est pas frit, mais rôti à feu vif sur une plaque de cuisson, et il reste croustillant sous sa vinaigrette de sauce teriyaki. J’aime ça avec du riz, mais ce serait bien aussi servi sur un bol de nouilles.