Que cuisiner ce week-end

Bonjour. Le restaurant familial El Cholo de Los Angeles fête ses 100 ans cette année. Pour marquer le coup, notre collègue Kevin McKenna a dressé le portrait du lieu et sorti de sa cuisine la recette des enchiladas à la Sonora (ci-dessus) qui sont au menu depuis le tout début.

C’est donc un repas pour ce week-end, orné à la fois de sauce enchilada rouge et de sauce enchilada verte – un délicieux goût d’une tradition qui a fait du restaurant une destination préférée pour des générations de Californiens du Sud.

Mais ce n’est pas le seul. J’ai aussi très envie de cuisiner la nouvelle recette de pâtes citronnées aux amandes au beurre noisette et à la roquette de Melissa Clark, un plat que je reviendrai probablement souvent dans les semaines à venir car il évoque pour moi la douceur chaude et humide de la Floride ou la Côte amalfitaine de l’Italie — endroits loin de l’état sec et froid où je réside. (Cette tourbière de poulet de Caroline exécute un tour similaire.)

Et j’aimerais faire des frites maison pour accompagner soit un steak à la poêle pour le dîner, soit une assiette d’œufs Bénédicte pour le petit déjeuner. En outre, des sandwichs à la dinde et aux pommes pour le déjeuner, ces muffins à la chapelure de cannelle pour le goûter de l’après-midi et une grande casserole de la soupe au poulet et aux nouilles la plus facile pour le dîner et le congélateur – alors quand quelqu’un dans ma maison tombe inévitablement malade, le confort n’est qu’à un dégivrage .