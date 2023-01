Que cuisiner ce week-end

Vous aurez certainement envie de Hoppin ‘John (ci-dessus) dimanche, après un petit-déjeuner composé de pain doré à la crème brûlée. (Ou, si vous vous êtes retrouvé trop servi la nuit précédente : un congee au poulet et un coca sur glace.) Tarte à la crème verte pour le dîner ? Ou des sandwichs au caviar ? Je pourrais en suivre un avec cette tarte phyllo à la feta et aux herbes et être vraiment très heureux.

Il y a des milliers et des milliers d’autres recettes à envisager qui vous attendent sur New York Times Cooking – et d’autres inspirations sur TikTok, Instagram et YouTube. Allez voir ce qui vous plaît.

