Que contient le procès pour fraude civile du procureur général de New York contre Trump

La procureure générale de New York, Letitia James, a déposé mercredi une plainte pour fraude civile contre l’ancien président Donald Trump, l’accusant lors d’une conférence de presse d’un schéma “étonnant” de fraude financière.

Dans le procès, James accuse Trump d’avoir frauduleusement gonflé sa richesse sur plusieurs “états de la situation financière” énumérant sa valeur nette qu’il a rassemblée de 2011 à 2021. Le but de cela, affirme James, était “d’obtenir des conditions financières avantageuses auprès des prêteurs et assureurs. » Le costume nomme également ses enfants, Donald Trump Jr., Eric Trump et Ivanka Trump; d’autres employés de haut niveau de l’organisation Trump ; et la société de Trump elle-même en tant que défendeurs.

James dit dans le procès qu’elle estime que les avantages financiers de ce « stratagème frauduleux » étaient de 250 millions de dollars. Elle veut que Trump renonce à ces avantages et soit définitivement interdit de servir en tant que dirigeant dans toute entité commerciale de New York, et d’interdire à l’organisation Trump d’acheter des biens immobiliers commerciaux dans l’État pendant cinq ans.

La poursuite affirme que ces fausses déclarations de Trump et de ses employés “ont violé une foule de lois pénales d’État” et “violent de manière plausible le droit pénal fédéral”. Cependant, il s’agit d’une action civile et non pénale. Le bureau de James n’a pas le pouvoir de déposer des accusations criminelles dans cette affaire.

Il avait autrefois semblé que le bureau du procureur du district de Manhattan, qui a cette autorité et enquêtait en profondeur sur les pratiques commerciales de Trump (y compris ces questions exactes), pourrait déposer de telles accusations. Mais après un changement de direction dans ce bureau au début de cette année, l’enquête criminelle est au point mort et deux des principaux procureurs ont démissionné.

Ainsi, James a déclaré qu’elle déposerait un renvoi aux procureurs fédéraux du bureau du procureur américain du district sud de New York, exposant ses conclusions afin qu’ils puissent décider si des accusations criminelles sont justifiées. On ne sait pas à ce stade ce qui en résultera.

Quant à la propre poursuite civile de James, elle sera probablement embourbée devant les tribunaux pendant un certain temps, potentiellement pour les années à venir. Lors d’une conférence de presse mercredi, James a déclaré que son bureau avait rejeté une proposition de règlement des Trump plus tôt cette année.

Lisez le dossier sur ce lien ou ci-dessous.