Le plan d’infrastructure de 2 billions de dollars du président Joe Biden comprend des propositions visant à dépenser 174 milliards de dollars pour les véhicules électriques et les infrastructures et à injecter d’énormes fonds dans des projets qui préviennent la violence communautaire, améliorent la sécurité des cyclistes et des piétons et créent un « Civilian Climate Corps »

La Maison Blanche a publié mardi matin un rapport de 25 pages sur le paquet qui constituerait l’un des plus gros investissements du gouvernement depuis la course à l’espace dans les années 1960 – s’il est adopté par le Congrès.

Le financement proviendra de hausses d’impôts – y compris une augmentation de 7% de l’impôt sur les plus-values ​​de 21% à 28%.

Voici les propositions que Biden présentera:

Véhicules électriques: 174 milliards de dollars pour dynamiser les marchés des véhicules électriques. Rabais et incitations fiscales pour acheter des véhicules électriques fabriqués aux États-Unis.

Le plan fourni par la Maison Blanche comprend des subventions pour les gouvernements et les groupes privés pour la construction de 500 000 chargeurs de véhicules électriques et le remplacement de 50 000 véhicules de transport en commun diesel.

Autobus scolaires: Remplacez 50 000 véhicules de transport en commun diesel et électrifiez au moins 20% du parc d’autobus scolaires jaunes. Le paquet vante un programme du département de l’énergie appelé Clean Buses for Kids. Cela «nous mettrait sur la voie de l’autobus 100% propre», selon la Maison Blanche.

Transport en commun: Biden appelle le Congrès à investir 165 milliards de dollars dans les transports en commun. Cela comprend la modernisation transport en commun existant et élargir ces systèmes. Cela doublerait le financement fédéral pour un domaine qui est une partie supérieure des budgets étatiques et locaux. Selon la Maison Blanche, cela « apporterait des bus, des bus de transport en commun rapide et des services ferroviaires aux communautés et aux quartiers à travers le pays » sans spécifier lesquels, et prétend que cela « réduirait en fin de compte la congestion routière pour tout le monde ».

Tuyaux en plomb: Après une campagne où le fiasco de l’eau potable de Flint est devenu un problème majeur pour les démocrates, la proposition comprend 45 milliards de dollars pour un plan visant à éliminer tous les tuyaux en plomb utilisés dans la distribution d’eau. Les fonds seraient administrés par le biais du Fonds renouvelable de l’Etat pour l’eau potable de l’EPA et par des subventions pour l’amélioration de l’infrastructure de l’eau pour les subventions de la Nation Act aux localités.

‘Fabriqué en Amérique’: Dispositions «Made in America» sur la fabrication et l’expédition. Selon la Maison Blanche, il « exigera que les marchandises et les matériaux soient fabriqués en Amérique et expédiés sur des navires battant pavillon américain avec équipage ». Des dispositions similaires «made in America» sont courantes dans la législation. Le White dit que son plan «garantira que les Américains qui ont subi la discrimination systémique et l’exclusion pendant des générations ont enfin une chance équitable d’obtenir des emplois bien rémunérés et de faire partie d’un syndicat».

Modernisation des ponts et autoroutes: 115 milliards de dollars pour moderniser les ponts, les autoroutes, les routes et les rues principales dans les «besoins critiques». La Maison Blanche cite des statistiques selon lesquelles 173 000 milles d’autoroutes au total sont en mauvais état, ainsi que 45 000 ponts. Le plan demande également des fonds pour réparer 10 000 «petits ponts» qui fournissent «des connexions essentielles aux communautés rurales et tribales».

Protéger les cyclistes et les piétons: Les vélos, eux aussi, gagneraient une part des milliards. Le paquet comprend 20 milliards de dollars pour la sécurité – y compris des fonds pour «réduire les accidents et les décès, en particulier pour les cyclistes et les piétons».

Transit: Biden demande 85 milliards de dollars pour moderniser le transport en commun existant. Un chiffre du département des transports cite un arriéré d’entretien de 105 milliards de dollars, qui comprend 24 000 bus, 5 000 wagons, 200 gares, ainsi que des voies et d’autres systèmes. L’injection, si elle était adoptée, doublerait le financement fédéral actuel.

Amtrak: Biden, un passionné de chemin de fer à vie qui faisait la navette entre Wilmington et Washington, verserait 80 milliards de dollars sur Amtrak pour moderniser le système et améliorer le corridor nord-est, qui relie DC à New York et pointe vers le nord. L’argent servirait à financer les réparations, à renforcer la sécurité et l’électrification et à connecter de nouvelles paires de villes. Les subventions «soutiendraient la sécurité, l’efficacité et l’électrification du transport ferroviaire des passagers et des marchandises».

Aéroports: 25 milliards de dollars pour les aéroports.

Voies navigables: 17 milliards de dollars pour les voies navigables intérieures, les ports côtiers, les points d’entrée terrestres et les ferries.

Quartiers coupés par les routes: 20 milliards de dollars pour reconnecter les quartiers coupés par les autoroutes et les investissements historiques, ainsi que la recherche sur les «chaussées avancées».

Restauration de l’eau: Investissement non spécifié pour «la protection et la restauration des principales ressources en terres et en eau comme les Everglades de Floride et les Grands Lacs».

Haut débit: Faites pression pour une «couverture haut débit à 100%» dans le pays. Travaillez avec le Congrès pour réduire les prix Internet. Le plan indique que Biden «reconnaît que des subventions individuelles pour couvrir les coûts d’Internet peuvent être nécessaires à court terme», mais pense que l’octroi continu de subventions «n’est pas la bonne solution à long terme».

Réseau électrique: Construisez un système d’alimentation plus résilient. Crédit d’impôt à l’investissement ciblé pour aider à construire 20 gigawatts de lignes électriques à haute tension.

Bouchez les puits de pétrole: Dépensez 16 milliards de dollars pour boucher les puits de pétrole et de gaz «orphelins».

Friches industrielles: 5 milliards de dollars pour les friches industrielles et les sites Superfund.

Énergie propre industrielle: 15 projets de démonstration d’hydrogène décarboné pour amener l’industrie à utiliser des technologies propres.

Civilian Climate Corps: 10 milliards de dollars pour le nouveau Corps civil pour le climat. On ne sait pas ce que cette nouvelle unité impliquera.

Le logement abordable: 213 milliards de dollars pour «produire, préserver et rénover plus de deux millions de lieux de vie abordables et durables». Comprend une «aide à la location basée sur un projet». 40 milliards de dollars pour les infrastructures de logement public.

Énergie domestique: Accélérateur d’énergie propre et de développement durable de 27 milliards de dollars pour la modernisation de l’énergie domestique.

Écoles: 100 milliards de dollars pour moderniser et construire de nouvelles écoles publiques, la moitié par des subventions et l’autre par des obligations.

Collèges communautaires: 12 milliards de dollars pour investir dans l’infrastructure des collèges communautaires.

Garde d’enfants: 25 milliards de dollars pour moderniser les garderies.

Anciens combattants: 18 milliards de dollars pour les hôpitaux VA.

Retour à l’école: le plan prévoit l’électrification d’un cinquième du parc national d’autobus scolaires

Soins à domicile: 400 milliards de dollars pour «élargir l’accès à des soins à domicile ou communautaires de qualité et abordables pour les parents vieillissants et les personnes handicapées».

R&D: 35 milliards de dollars d’investissements en R&D. Comprend 5 milliards de dollars pour la recherche sur le climat

HBCU: 10 milliards de dollars pour des investissements en R&D dans des collèges et universités historiquement noirs

Pandémies: 30 milliards de dollars en contre-mesures contre la pandémie. Comprend les investissements dans les stocks médicaux, les tests et la recherche.

Sources d’énergie: 46 milliards de dollars pour les ports de recharge, les réacteurs nucléaires avancés et le combustible, les pompes à chaleur électriques pour les bâtiments.

Travailleurs déplacés: Bâtiment de 40 $ pour les travailleurs déplacés.

Formation de la main-d’œuvre: Formation de la main-d’œuvre au milieu des «inégalités économiques persistantes»: 12 milliards de dollars pour le développement de la main-d’œuvre dans les «communautés mal desservies». 5 milliards de dollars pour la prévention de la violence communautaire.

Apprentissage: 48 milliards de dollars de «développement de la main-d’œuvre américaine», dont 2 millions de nouveaux apprentissages.

Mise en vigueur: 10 milliards de dollars pour garantir un salaire juste et égal, la sécurité au travail et des chantiers «exempts de discrimination raciale, de genre et autres formes de discrimination et de harcèlement».

Un nouveau Civilian Climate Corps s’inspire du Civilian Conservation Corps du FDR

Le plan de 25 pages comprend 20 références à la technologie à large bande – une facette moderne que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a également vantée.

Pelle prête: la proposition contient les dépenses traditionnelles pour les routes et les ponts, ainsi que la recherche sur les « chaussées avancées qui recyclent le dioxyde de carbone »

La fiche d’information fixe l’objectif d’une «couverture haut débit à 100%». La Maison Blanche a déclaré qu’elle « travaillera avec le Congrès » pour réduire les prix d’Internet – mais envoie des messages contradictoires sur la position de Biden sur les subventions.

Le plan indique que Biden «reconnaît que des subventions individuelles pour couvrir les coûts d’Internet peuvent être nécessaires à court terme», mais pense que l’octroi continu de subventions «n’est pas la bonne solution à long terme».

Le langage sur le ciblage des programmes de développement de la main-d’œuvre dans les « communautés mal desservies » n’est pas aussi précis que les programmes physiques, dans un plan qui est sorti alors que le procès de l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin pour la mort de George Floyd était en cours.

«Le racisme structurel et les inégalités économiques persistantes ont sapé les opportunités pour des millions de travailleurs. Tous les investissements dans la formation de la main-d’œuvre donneront la priorité aux communautés mal desservies et aux communautés durement touchées par une économie en transformation », selon la Maison Blanche.

Il réclame 12 milliards de dollars pour permettre aux travailleurs de «faire face à certains des plus grands défis» et «5 milliards de dollars sur huit ans à l’appui de programmes de prévention de la violence communautaire fondés sur des données probantes».