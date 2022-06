Que contient le nouveau projet de loi bipartite sur le contrôle des armes à feu du Sénat

Le Sénat a adopté jeudi soir un paquet bipartite sur la sécurité des armes à feu, mettant fin à une impasse de près de 26 ans sur la question à la suite d’une récente série de tirs de masse majeurs.

La «loi bipartite sur les communautés plus sûres», qui a été adoptée 65-33 après des semaines de négociations – et qui devrait devenir loi, ne va pas aussi loin que le souhaitaient de nombreux démocrates. Mais il introduit des réformes sur mesure destinées à inciter les États à garder les armes à feu hors des mains des personnes dangereuses, à fournir de nouvelles protections aux victimes de violence domestique, à améliorer le dépistage des acheteurs d’armes à feu de moins de 21 ans et à réprimer les achats et le trafic illégaux d’armes à feu.

Le projet de loi prévoit également des milliards de dollars de financement supplémentaire pour les ressources en matière de sécurité scolaire et de santé mentale. Les démocrates ont souligné qu’ils ne croyaient pas que l’épidémie de violence armée aux États-Unis puisse être résolue par des investissements dans les ressources de santé mentale, comme l’ont soutenu les républicains, mais ont déclaré qu’ils ne laisseraient pas passer l’occasion d’investir plus d’argent dans la santé mentale.

La dernière fois que le Congrès a adopté une loi majeure sur les armes à feu, c’était en 1994, lorsqu’il a promulgué une interdiction de 10 ans maintenant expirée sur les armes d’assaut. Bien qu’il y ait eu des tentatives pour adopter une législation sur le contrôle des armes à feu au Congrès après la fusillade de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut, elles ont échoué. Les récentes fusillades de masse dans une école primaire à Uvalde, au Texas, et dans un supermarché à Buffalo, dans l’État de New York, ont créé une urgence renouvelée pour une action fédérale sur les armes à feu.

Les sens. John Cornyn du Texas (R-TX), Thom Tillis (R-NC), Chris Murphy (D-CT) et Kyrsten Sinema (D-AZ) étaient les principaux négociateurs. Au final, 15 républicains et 50 membres du Le caucus démocrate a fini par se joindre à eux pour voter pour le projet de loi.

« Cela a pris une décennie, car pendant trop longtemps, le Congrès n’a pas réussi à faire des progrès significatifs sur la réforme de la sécurité des armes à feu », a déclaré jeudi le président Joe Biden dans un communiqué. « J’appelle le Congrès à terminer le travail et à déposer ce projet de loi sur mon bureau. »

Le projet de loi devrait y aller sous peu, après un vote à la Chambre contrôlée par les démocrates.

Que contient le projet de loi sur le contrôle des armes à feu du Sénat

Contrairement à la loi de 1994, le projet de loi n’interdit explicitement aucune arme. Au lieu de cela, il crée de nouvelles règles concernant la possession d’armes à feu et incite les États à adopter leurs propres mesures de contrôle des armes à feu.

Le projet de loi allouerait 750 millions de dollars pour aider les États à mettre en œuvre des lois sur les risques extrêmes, ou «lois du drapeau rouge», qui empêchent temporairement les personnes jugées par un tribunal comme présentant un risque pour elles-mêmes ou pour les autres de se procurer une arme à feu. Actuellement, 19 États et Washington, DC, ont des lois sur le drapeau rouge. La plupart de ces États sont contrôlés par les démocrates, à l’exception de la Floride et de l’Indiana.

La recherche a suggéré que de telles lois peuvent empêcher les fusillades de masse, étant donné qu’environ la moitié des tireurs de masse informent quelqu’un de leurs plans à l’avance et présentent des signes avant-coureurs tels que l’agitation, un comportement abusif, la dépression, les sautes d’humeur, une incapacité à effectuer les tâches quotidiennes et la paranoïa. .

Le projet de loi fermerait également ce qu’on appelle «l’échappatoire du petit ami». En vertu de la loi fédérale actuelle, seuls ceux qui sont condamnés et qui vivent avec leur partenaire, sont mariés avec leur partenaire ou ont un enfant avec leur partenaire ne sont pas autorisés à acheter une arme à feu.

Certains États ont déjà adopté des lois pour combler partiellement ou complètement l’échappatoire, mais cela le ferait au niveau fédéral en interdisant aux personnes reconnues coupables de violence domestique alors qu’elles étaient dans une «relation amoureuse» – définie comme une «relation entre des personnes qui ont ou ont récemment eu une relation sérieuse de nature romanesque ou intime » — de l’achat d’armes à feu. Les personnes reconnues coupables de violence conjugale pour délit non conjugal pourraient à nouveau posséder une arme à feu après cinq ans si elles conservent un casier judiciaire vierge en vertu du projet de loi. Mais les conjoints condamnés seraient toujours interdits d’acheter des armes à vie.

Les acheteurs d’armes à feu de moins de 21 ans seraient confrontés à des vérifications d’antécédents renforcées en vertu du projet de loi. Ils seraient soumis à un processus d’examen initial allongé de trois jours des dossiers de santé mentale et juvénile, y compris des vérifications auprès des bases de données de l’État et des forces de l’ordre locales. Si ce processus d’examen initial révèle quelque chose d’inquiétant, l’acheteur devra se soumettre à un processus d’examen supplémentaire pouvant durer jusqu’à 10 jours. Le projet de loi fournit également un financement supplémentaire aux forces de l’ordre fédérales et locales pour effectuer ces vérifications des antécédents et conserver des dossiers criminels et de santé mentale précis.

Une autre chose que la mesure ferait serait de clarifier et d’élargir la définition d’un « marchand d’armes à feu titulaire d’une licence fédérale ». C’est important parce que la loi fédérale actuelle exige uniquement que les marchands d’armes agréés effectuent des vérifications des antécédents lorsque quelqu’un tente d’acheter une arme à feu. Cependant, les vendeurs sans licence, tels que les personnes qui vendent des armes à feu en ligne ou lors d’expositions d’armes à feu, n’ont pas à effectuer de vérification des antécédents.

Enfin, le paquet crée de nouvelles infractions pénales fédérales pour le trafic d’armes entre États et les achats de paille, ce qui signifie que quelqu’un achète une arme au nom de quelqu’un d’autre, mais dit au vendeur qu’il sera le propriétaire de l’arme. Bien que les achats de paille soient actuellement illégaux en vertu de la loi fédérale, l’idée est que les nouvelles catégories d’infractions donneront aux procureurs plus d’outils pour cibler les criminels.

Le projet de loi comporte quelques omissions critiques

Le président Joe Biden, les démocrates impliqués dans les négociations au Sénat et les défenseurs du contrôle des armes à feu ont tous déclaré que le projet de loi n’allait pas aussi loin qu’ils le souhaiteraient.

Dans un discours national le mois dernier après la fusillade d’Uvalde, Biden a plaidé pour une interdiction des armes d’assaut et des chargeurs de grande capacité, augmentant l’âge pour pouvoir acheter une arme à feu de 18 à 21 ans, des vérifications universelles des antécédents et permettant aux fabricants d’armes d’être poursuivi si leurs armes sont utilisées à des fins de violence.

Aucune de ces mesures n’a été retenue dans la version finale du projet de loi. Mais cela a été perçu comme une étape importante et progressive vers de nouveaux progrès en matière de contrôle des armes à feu et une rare démonstration de bipartisme sur une question brûlante qui a alimenté les divisions culturelles.

Murphy a déclaré lors d’une conférence de presse plus tôt ce mois-ci qu’il aurait plutôt simplement relevé l’âge minimum pour acheter une arme à 21 ans et mis en place des vérifications universelles des antécédents. Mais les démocrates du Sénat ont rencontré les républicains au milieu en améliorant les vérifications des antécédents des jeunes acheteurs d’armes à feu et en renforçant les exigences imposées aux revendeurs agréés par le gouvernement fédéral pour effectuer des vérifications des antécédents.

« Ce projet de loi ne fait pas tout. Ce projet de loi ne mettra pas fin à l’épidémie de violence armée du jour au lendemain. Mais c’est conséquent. C’est important. Cela sauvera des vies et nous donnera l’élan nécessaire pour apporter d’autres changements. C’est pourquoi je décris cela comme un moment décisif », a-t-il ajouté.

Que se passe-t-il maintenant

Le projet de loi devrait être adopté par la Chambre contrôlée par les démocrates avant la pause du Congrès pour une pause de deux semaines le 4 juillet à la fermeture des bureaux cette semaine, bien qu’il soit possible que le vote n’ait pas lieu avant le week-end. Biden a déclaré qu’il avait l’intention de le signer une fois qu’il arriverait sur son bureau.

Mais cela n’arrivera pas sans protestation du caucus républicain de la Chambre. Contrairement au chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell (R-KY), qui a soutenu le projet de loi, les trois dirigeants républicains de la Chambre – le chef de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy de Californie, le whip de la minorité à la Chambre Steve Scalise et la présidente de la conférence du GOP à la Chambre Elise Stefanik – l’ont réprimandé.

Au moins certains républicains de la Chambre, cependant, ont annoncé leur intention de voter pour le projet de loi, y compris le représentant Tony Gonzales, qui représente Uvalde.

« En tant que membre du Congrès, il est de mon devoir d’adopter des lois qui n’enfreignent jamais la Constitution tout en protégeant la vie des innocents », a-t-il déclaré. tweeté mercredi.

Il n’est pas clair, cependant, si le projet de loi pourrait faire l’objet de contestations judiciaires en vertu de la décision de la Cour suprême jeudi en Association des fusils et pistolets de l’État de New York contre Bruenqui, comme l’écrit mon collègue Ian Millhiser, a mis « de vastes pans des lois américaines sur les armes à feu… en terrible danger ».

Le tribunal a créé un tout nouveau cadre d’évaluation des lois sur le contrôle des armes à feu qui prétend être basé sur le texte de la Constitution, ainsi que sur l’histoire des lois anglaises et américaines sur les armes à feu. Ce cadre pourrait compromettre un certain nombre de dispositions du projet de loi du Sénat, y compris des inventions modernes comme les lois sur le drapeau rouge et les protections pour les victimes de violence domestique.

Cela signifie que même s’il marque un progrès majeur, au moins une partie du projet de loi pourrait être vulnérable à des contestations judiciaires de la part de groupes et d’États favorables aux armes à feu.