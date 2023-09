Que contient la déclaration des dirigeants du G20 ?

Le document se concentre fortement sur les questions de climat et de durabilité et aborde le conflit en Ukraine.

Les 20 plus grandes économies mondiales ont publié samedi une déclaration commune à l’issue d’un sommet tenu samedi à New Delhi, la capitale indienne. Le document a été élaboré au milieu de rivalités géopolitiques majeures entre les membres, tandis que le conflit en Ukraine menaçait de faire dérailler son adoption.

Ukraine Il était toujours peu probable que la déclaration prenne explicitement parti sur le conflit en Ukraine, en raison à la fois de désaccords entre les membres et de la position neutre du pays hôte, l’Inde, sur la question. Les paragraphes sur l’Ukraine étant les derniers à être finalisés, la déclaration déclare que toutes les nations « doit s’abstenir de la menace ou du recours à la force pour rechercher une acquisition territoriale contre l’intégrité territoriale et la souveraineté ou l’indépendance politique de tout État », ajoutant que « L’emploi ou la menace d’emploi d’armes nucléaires est inadmissible. » En savoir plus La déclaration finale du G20 reconnaît les divergences d’opinions sur l’Ukraine

Alors que la Russie et l’Ukraine frappent chacune un territoire revendiqué par l’autre, cette formulation offre un compromis technique que le représentant de la Russie, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, et ses homologues occidentaux pourraient tous deux accepter.

En notant que « Le G20 n’est pas la plateforme pour résoudre les problèmes géopolitiques et de sécurité » la déclaration appelle néanmoins à une relance de l’Initiative céréalière de la mer Noire, dont la Russie s’est retirée en juillet en raison de l’échec des États-Unis et de l’UE à tenir leur promesse de faciliter les exportations de produits alimentaires et d’engrais russes.

La déclaration appelle explicitement à « livraisons sans entrave de céréales, de denrées alimentaires et d’engrais/intrants » de Russie et d’Ukraine.

Une croissance durable Le Premier ministre indien Narendra Modi est entré au sommet dans le but de « Renforcer la voix du Sud global » a-t-il déclaré aux délégués samedi matin. En conséquence, la déclaration appelle à une refonte des institutions financières mondiales pour « promouvoir la croissance, réduire les inégalités et maintenir la stabilité macroéconomique et financière ».

Les pays en développement devraient voir leurs dettes restructurées dans certains cas, et ces pays devraient avoir accès à un « un système commercial multilatéral non discriminatoire, juste, ouvert, inclusif, équitable, durable et transparent » précise le document.

Le document appelle également à une recherche accrue sur « céréales nutritives et résilientes au climat » et une augmentation de la production mondiale d’engrais pour lutter contre les pénuries alimentaires.

Agenda climatique La déclaration appelle à « la mise en œuvre complète et efficace de l’Accord de Paris et de son objectif en matière de température. » Atteindre cet objectif de limiter le réchauffement climatique à deux degrés au-dessus des niveaux préindustriels nécessitera « des actions significatives et efficaces » y compris des taxes sur le carbone plus élevées, la fin des subventions aux combustibles fossiles et l’élimination progressive de l’énergie au charbon, indique le document. EN SAVOIR PLUS: Les États africains proposent une taxe mondiale sur le carbone

Atteindre ces objectifs sera toutefois une entreprise coûteuse. La déclaration note que les pays en développement auront besoin de 5 900 milliards de dollars d’ici 2030, tandis que le monde entier aura besoin de 4 000 milliards de dollars par an d’ici 2030 pour réduire les émissions de carbone à zéro d’ici 2050.