Que ce soit sous l’eau ou dans un arbre, le photographe en gros plan de l’année se réjouit des détails – Colossal

Présentant d’incroyables photographies en gros plan, macro et micro du monde entier, Photographe gros plan de l’année (précédemment) a annoncé sa liste restreinte pour le concours 2024. Des varechs fluides aux bébés animaux en passant par les tout petits arachnides, les images mettent en évidence la diversité de la vie sur notre planète avec des détails fantastiques.

Les jurés ont examiné plus de 11 600 candidatures soumises dans 11 catégories, notamment les animaux, les insectes, les invertébrés, les espèces sous-marines, les arachnides et bien plus encore. Les entrées nous emmènent au plus profond de l’océan, à travers la forêt et face à face avec un éventail de créatures que nous n’avons pas souvent l’occasion de voir.

Sigfrido Zimmermann, « Varech qui coule »

Les lecteurs colossaux reconnaîtront peut-être un superbe portrait de champignons réalisé par Barry Webb, et Csaba Daróczi— le grand gagnant de l’année dernière — figure à nouveau sur la liste avec un saisissant portrait en noir et blanc d’une martre des pins, une créature connue pour être notoirement insaisissable.

Les 100 meilleures photos et les gagnants seront annoncés en janvier, et en attendant, vous pouvez visiter la page du concours site web pour en voir plus et suivre CUPOTY sur Instagram pour les mises à jour.

Jenny Stock, « ​​Symbiose dans l’éponge de mer »

Csaba Daroczi, « Martre des pins »

Ignacio Castellanos, « L’arbre à papillons »

Rafael Steinlesberger, « un amateur de caramboles »

James Hall, « Araignée crabe de bruyère fraîchement mue »

Keith Horton, « Bowerbird »

Benjamin Salb, « Nymphe des cicadelles de bison »

Pedro Jarque, « Bébé Wallaby »

Marco Chan, « Appartement dans une feuille »