PEU importe qui devient premier ministre, nos vétérans peuvent rester tranquilles grâce au Sun.

Leurs droits seront protégés et les promesses du manifeste conservateur seront honorées par Rishi Sunak et Liz Truss.

Que ce soit Liz ou Rishi qui devient Premier ministre, grâce à The Sun nos vétérans seront protégés

Ce qui signifie un bureau gouvernemental entièrement financé et doté d’un personnel complet pour les affaires des anciens combattants, avec un ministre au niveau du Cabinet.

Et la fin des enquêtes cauchemardesques sur les allégations historiques de ceux qui ont servi il y a des décennies en Irlande du Nord.

Et notre Veterans Pledge n’est pas tout ce qui unit désormais les deux prétendants au No10.

Tous deux disent qu’ils réduiront leurs factures d’énergie. . . Liz en réduisant les prélèvements verts, Rishi en leur supprimant la TVA.

Immense bienvenue. Mais nous devons nous demander : pourquoi les deux ne se sont-ils pas déjà produits ?

La suppression de la TVA sur l’énergie a été l’un des avantages les plus annoncés du Brexit.

Pourquoi n’a-t-il pas été fait au moment où nous avons finalement quitté l’UE ?

VOUS DOUCHEZ

COMMENT les multimillionnaires qui dirigent nos monopoles de l’eau défaillants dorment-ils la nuit ?

Nous sommes confrontés à des mesures de sécheresse, des interdictions d’arrosage et des avertissements pour préserver l’eau.

Nous sommes confrontés à des mesures de sécheresse, des interdictions d'arrosage et des avertissements pour préserver l'eau

Les freins imposés aux agriculteurs se traduiront par des rendements plus faibles et des prix plus élevés – alors que les factures d’achat montent déjà en flèche.

Le manque de pluie n’est pas la faute de ces entreprises.

Ce qui EST scandaleux, c’est qu’un quart de l’approvisionnement de Thames Water s’échappe alors que son patron perd 3,2 millions de livres sterling au cours des deux dernières années.

Ou Severn Trent laissant 446 millions de litres par jour s’infiltrer dans le sol tout en payant à son directeur général près de 7 millions de livres sterling depuis 2020.

Comment ces fatcats osent-ils nous dire de réduire notre consommation ? Pourquoi ne pas réduire leurs salaires et leurs primes non méritées et embaucher suffisamment d’équipes pour réparer plus de fuites ?

Pourquoi une entreprise de services publics monopolistique paie-t-elle de toute façon à son patron un salaire de niveau footballeur de Premier League?

Rien ne ternit plus rapidement l’image du capitalisme que de tels abus.

LIGNE DE TIR

Le gardien de clôture FEEBLE Keir Starmer est maintenant pris entre les feux croisés entre les syndicats qu’il soutient secrètement et le public enragé dont il a besoin des votes.

Hier, le chef du Labour a tardivement rassemblé le courage de licencier Sam Tarry, petit ami de l’adjointe de Starmer, Angela Rayner, pour avoir rejoint une ligne de piquetage du RMT au mépris désinvolte de son ordre de ne pas le faire.

Tarry, en toute honnêteté, ne faisait qu’articuler la véritable position du parti travailliste.

Starmer et son parti soutiennent les militants.

Leur escroquerie publique – soutenir les «travailleurs qui se battent pour un meilleur salaire» des employeurs, tout en blâmant absurdement les conservateurs pour les grèves – est une ruse pour tromper les électeurs qu’ils sont un «gouvernement en attente».

Les gens ne sont pas idiots. Ils savent où se situe la loyauté du Labour.

Pas avec le public votant – mais avec les naufrageurs de la gauche dure qui les utilisent comme chair à canon dans leurs disputes sans fin.