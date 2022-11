Que ce soit en personne ou en ligne, soyez vigilant lorsque vous magasinez pendant les Fêtes : GRC de Kelowna

Une augmentation des introductions par effraction et des vols incite la GRC de Kelowna à exhorter les acheteurs et les entreprises à être vigilants à l’approche de la période des fêtes.

« Le mois de décembre a traditionnellement été une période occupée pour les vols, que ce soit dans une entreprise, depuis un porche ou depuis un véhicule », a déclaré Ryan Watters, conseiller en communications à la GRC de Kelowna.

Les policiers rappellent à la population qu’au moment de magasiner, il faut mettre ses achats dans le coffre de son véhicule et se garer dans un endroit bien éclairé.

“Les voleurs ciblent généralement les véhicules avec des colis, des sacs à dos ou d’autres objets de valeur visibles de l’extérieur”, a expliqué Watters. “Il faut généralement moins de 30 secondes à un voleur pour s’introduire dans un véhicule.”

Si vous faites des achats en ligne, envisagez d’envoyer des colis à une adresse de travail ou à un endroit où quelqu’un peut les recevoir, et évitez de laisser des colis en attente devant votre domicile.

Les propriétaires d’entreprise sont encouragés à garder les entrées intérieures, avant et arrière bien éclairées et à s’assurer que les alarmes sont en bon état de fonctionnement. Garder la publicité et les marchandises hors des fenêtres peut également aider à prévenir le vol.

La GRC recommande fortement aux commerces de détail d’utiliser un système d’enregistrement vidéo numérique, car la vidéo et les photographies peuvent être utiles dans les enquêtes et ont un effet dissuasif éprouvé.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

NoëlVacancesGRCvol