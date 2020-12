Les deux personnes qui ont vu pour la dernière fois l’adolescent Quawan Charles, âgé de 15 ans, ont déclaré que le garçon avait fumé de la marijuana avant de disparaître de leur caravane, quelques jours avant d’être retrouvé mort dans un champ de canne à sucre le mois dernier.

Il avait été emmené chez lui par Janet Irvin, 40 ans, et son fils de 17 ans Gavin, allés chez eux et apparemment partis sans leur dire où il allait.

Quawan a fréquenté l’école avec Gavin avant de passer à une nouvelle école. Sa famille dit qu’elle n’a jamais rencontré Gavin.

Ce sont les dernières personnes connues à le voir vivant, mais disent qu’il a laissé leur caravane seul sans leur dire où il allait. Les Irvin ne se sont pas exprimés publiquement et n’ont pas été arrêtés ou impliqués d’une autre manière par la police dans la mort de Quawan.

Dans les jours qui ont suivi la mort de Quawan, ils semblent avoir déménagé de chez eux. Des gens ont été vus en train de mettre des articles dans un U-Haul le mois dernier.

Quawan, 15 ans, a été retrouvé mort dans un champ de canne à sucre le 3 novembre, quatre jours après avoir disparu de la maison de sa famille à Baldwin, en Louisiane. Il avait été emmené chez lui par Janet Irvin et son fils de 17 ans, Gavin, allés chez eux et apparemment repartis sans leur dire où il allait. Janet Irvin, 37 ans (photo), a temporairement perdu la garde de deux de ses trois enfants.

DailyMail.com a visité le Chastant Trailer Park où Quawan a été vu pour la dernière fois en vie et a été témoin de la pauvreté écrasante de la campagne agricole de Louisiane, avec de nombreuses remorques endommagées, instables, non entretenues ou tout simplement trop vieilles pour être à l’aise.

Personne n’a été arrêté et la police de Louisiane a déclaré que deux autopsies préliminaires indiquent que Quawan est mort noyé dans l’eau jusqu’aux chevilles sur le terrain.

Sa famille rejette cette théorie. Ils croient qu’il a été battu à mort dans un crime de haine raciale et que les flics refusent d’enquêter correctement parce que le garçon était noir.

Janet, dans un enregistrement qui a été pris par un enquêteur privé et obtenu par CBS This Morning, est entendue décrire l’avoir pris dans l’après-midi et admettre qu’elle aurait dû téléphoner à la police lorsqu’elle a appris qu’il n’était pas arrivé chez lui cette nuit-là.

La famille du garçon a téléphoné à la police mais a déclaré avoir été renvoyée.

«Oui, j’aurais dû appeler les flics. J’aurais dû aller plus loin », a-t-elle déclaré dans l’enregistrement qui a été pris par des enquêteurs privés engagés par l’avocat de la famille Charles.

On ne sait pas si elle savait qu’elle était enregistrée, mais elle a poursuivi: « Je sors du travail à midi, vendredi. Alors, nous allons à Baldwin. Nous allons le chercher.

L’enquêteur a ensuite demandé à Gavin si le couple fumait de la drogue ensemble et il a répondu qu’ils l’avaient fait.

«Ouais, il a fumé de l’herbe. C’était ça, dit l’adolescent.

On ne sait pas si Janet savait que le couple fumait ou non, mais les avocats de la famille de Charles disent qu’elle devrait être accusée de « servir des mineurs ».

« Janet Irvin pourrait être accusée de délinquance envers des mineurs, servant de la drogue à des mineurs.

« Il y a actuellement suffisamment de preuves, à notre avis, pour l’arrêter pour une série d’accusations. Elle savait que quelque chose n’allait pas et n’a rien fait.

« Cela en dit long sur son implication dans cette affaire », a déclaré Ronald Haley à CBS.

Les enquêteurs disent qu’ils vont donner l’enregistrement à la police pour comparer les notes.

La famille du garçon espère qu’un rapport de toxicologie prouvera que des médicaments auraient pu contribuer à sa mort.

Quawan avait d’horribles blessures au visage lorsqu’il a été retrouvé quelques jours après sa disparition.

Les rapports d’autopsie préliminaires indiquent que ceux-ci étaient le fait d’animaux «aquatiques» et qu’aucun acte criminel n’est impliqué.

Mais sa famille dit qu’il est victime d’une attaque de haine raciste et d’une force de police démotivée.