Quavo & Takeoff “Construit uniquement pour les liens Infinity” en octobre

Quavo et Takeoff avancent en duo en annonçant la sortie de leur album “Only Built For Infinity Links” le mois prochain.

Au cours des dernières semaines, nous avons assisté au démantèlement du groupe basé à Atlanta, les Migos. Selon certaines rumeurs, le trio préféré des États-Unis se serait séparé. Même sans confirmation officielle, il semble que les choses soient terminées. Offset est allé sur les réseaux sociaux sans suivre Quavo et Takeoff, puis a révélé plus tard qu’il n’avait pas parlé au patron du contrôle de la qualité, Pee Thomas, depuis deux ans. Offset a également annoncé qu’il s’était racheté de son contrat avec la société et qu’il se lançait dans sa propre mission solo.

Quavo et Takeoff annoncent la sortie de l’album conjoint “Only Built For Infinity Links” le 7 octobre

L’un des grands indicateurs que les Migos pourraient être terminés était la formation d’un duo avec juste Quavo et Takeoff appelé “Unc & Phew”. Le nouveau duo a sorti son single «Hall de l’hôtel” et a promis qu’un album était sur le même pendant que Offset sortait “54321” promettant que son album suivrait bientôt. Quavo a enfin annoncé que l’album duo avec Takeoff est terminé et est sortie le 7 octobre. L’album intitulé Construit uniquement pour les liens Infinity cherche à rendre hommage au hip-hop mais sera-t-il à la hauteur de la pression ? Bientôt nous verrons.