Quavo repéré au concert d’Usher avec la gymnaste Erica Fontaine

Couple de roues de charrette confirmé, qui est-ce ?

Quelques jours seulement après que des rumeurs aient circulé selon lesquelles Quavo sortait avec Lori Harvey, le rappeur Migos a été repéré avec son vrai boo.

Lundi, une vidéo a fait surface de Quavo, 32 ans, à la résidence Usher’s Vegas aux côtés de la gymnaste Érica Fontaine.

Pendant le concert, Usher a demandé à Quavo la permission de faire la sérénade de Fontaine, 24 ans, très probablement à la suite du démolition de maison scandale rejeté par son interaction avec Keke Palmer.

« Maintenant Quavo, j’espère que cela ne vous dérange pas si je fais une sérénade à votre femme très rapidement », a déclaré le hitmaker. « Je suis juste en train de bien faire les choses. »

Il a ensuite chanté le refrain de « There Goes My Baby » à l’alun de l’Université de Virginie-Occidentale et a encouragé Fontane à chanter avec lui.

Fontaine, originaire de Gaithersburg, dans le Maryland, est entrée à l’université en tant que qualifiée à trois reprises pour les Championnats nationaux olympiques juniors, connue pour ses routines au sol et son travail à la poutre.

Depuis, elle s’est étendue à l’influence et a dit 247 Sports qu’elle a toujours rêvé de gloire.

« J’ai toujours grandi en voulant être célèbre », a déclaré Fontaine en 2020. « Mes amis au lycée disaient toujours: » J’ai hâte d’aller à l’université. Je vais être médecin » ou « Je vais être commentateur sportif ». Ensuite, je dirais: ‘Je vais être célèbre.’ « « À ce jour, je dirai quelque chose comme : « Je ne m’inquiète pas pour les affaires scolaires. Je vais être célèbre », a-t-elle ajouté. « Tout le monde roule des yeux et rit. Mais je suis sérieux.

Le gobelet turgescent a également ajouté que sa présence sur Internet avait augmenté du jour au lendemain après avoir partagé une photo d’elle aux côtés de l’un de ses coéquipiers.

« Je me souviens du jour exact », a-t-elle dit 247 Sports. « Je ne connais pas la date, mais c’était ma deuxième année après notre rencontre classique d’automne. J’ai pris une photo avec mon meilleur ami et j’ai fini par la poster un peu plus tard, et du jour au lendemain, c’est devenu viral.

Elle a continué,

« Nous sommes passés de 2 000 abonnés à 25 000 du jour au lendemain. J’en ai profité pour en parler à mes parents. « Je veux faire Instagram. » Une fois que cela s’est produit, j’ai su que je devais courir avec, car c’était quelque chose que je devais continuer à grandir à partir de là.

Elle envisage maintenant de lancer sa propre ligne de fitness.

Le gymnaste et Quavo ont déclenché des rumeurs de relation pour la première fois en mars, mais n’ont ni confirmé ni nié la relation.

Avant Fontaine, Quavo était lié à Karrueche mais le mannequin a mis fin aux rumeurs de rencontres. Quavo était en couple avec Saweetie de 2018 à 2021

Que pensez-vous du nouveau boo de gymnaste de Quavo ?