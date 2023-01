Quavo sort son premier single depuis le décès de son neveu Takeoff, revenant sur les bons moments qu’ils ont partagés.

En novembre dernier, Takeoff, membre de Migos, a été tué par balle devant un bowling à Houston, au Texas. Depuis son décès, la communauté hip-hop pleure une perte qui semble franchement irréelle à ce jour. Le décollage était le membre le plus silencieux de MIGOS et en dehors des obligations liées au travail, il est resté complètement à l’écart. La police a révélé que Takeoff était un spectateur innocent lorsqu’il a été tué et qu’il n’était pas impliqué dans le différend qui a dégénéré en coups de feu. Offset qui est allé en solo juste avant son décès a publié un hommage sincère déclarant qu’il avait le cœur brisé.

Quavo a publié son discours des funérailles en ligne et les deux messages ont évoqué à quel point Décollage était spécial et la lumière qu’il a apportée à ceux qui l’ont vécu.

Quavo publie la chanson hommage au décollage “Without You”

Depuis son article hommage, Quavo n’est plus sous les projecteurs. Sans aucun doute, nous savons que le décès de Takeoff ne peut pas être facile à gérer pour lui. L’une des façons dont tout artiste traite les traumatismes est à travers la musique, ce qui est exactement ce que fait Quavo. Sa dernière chanson “Without You” révèle que la perte a durement touché leur famille ce Noël. Quavo revient également sur les bons moments qu’il a partagés avec son neveu. La chanson vient quelques heures seulement après que le suspect du meurtre a été libéré sous caution. Espérons que Quavo prend soin de lui et est entouré d’amour.

Vous pouvez écouter le morceau sincère ci-dessous.