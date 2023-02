Quavo & Offset se lancent dans une altercation physique aux Grammys

Quavo et Offset auraient eu une altercation physique après que Quavo ait empêché son collègue Migo de participer à l’hommage des Grammys à Takeoff.

Hier soir le 65e Grammy Awards annuels est descendu et c’était l’un des Grammys les plus divertissants depuis un moment. Beyoncé est entré dans l’histoire en devenant l’artiste le plus primé de l’histoire des Grammys, et nous avons eu la chance d’être témoins Viola Davis compléter son EGOT pour son livre audio. Alors que la nuit semblait s’être déroulée sans aucun problème, de nouveaux rapports suggèrent que le drame s’est produit dans les coulisses.

Selon TMZ, Quavo et Offset ont eu une altercation physique dans les coulisses parce que Quavo aurait empêché Offset de le rejoindre sur scène pour son hommage à Takeoff. Quavo devait interpréter sa chanson hommage à Takeoff “Without You” et les Grammys auraient demandé à Offset de se joindre à eux sans connaître leurs numéros précédents.

Quavo ne voulait apparemment pas que cela se produise et l’aurait empêché de tomber, entraînant plus tard des coups dans les coulisses. Offset n’aurait pas commencé le combat, dit TMZ.

Offset a nié l’altercation sur Twitter, mais cela ne changera probablement pas d’avis jusqu’à ce que lui et Quavo soient vus ensemble.

Avant le décès tragique de Takeoff, les Migos auraient rompu. Quavo et Takeoff ont formé leur propre groupe et Offset s’est lancé dans sa mission solo.

Offset est également au milieu d’un litige avec Quality Control, le label qui abritait les trois membres.

Espérons qu’après cette poussière, les deux pourront se réunir et enterrer le mauvais sang. Nous espérons qu’ils pourront se réconcilier pour Takeoff.