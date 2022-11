Quavo, Offset, Drake & More disent au revoir aux funérailles de Takeoff

Alors que les fans du monde entier pleurent la mort choquante de Takeoff, les stars les plus proches de lui ont dit au revoir lors de ses funérailles.

Vendredi, des milliers de personnes ont attendu sous la pluie devant la State Farm Arena dans sa ville natale d’Atlanta pour le service et Pierre roulante rapporte que Drake, Justin Bieber et d’autres membres de Migos, Quavo et Offset, ont prononcé des remarques émouvantes pour “Takeoff’s Celebration of Life”.

De plus, le maire d’Atlanta, Andre Dickens, a remis à Takeoff le Phoenix Award, la plus haute distinction de la ville d’Atlanta.

Dans un discours sincère, Quavo a honoré son lien de longue date avec Takeoff, né Kirsnick Khari Ball. Quavo a réfléchi à son humilité et à sa loyauté inébranlables et a noté qu’avant de faire équipe sur des chansons de rap à succès, le “premier rêve” de Takeoff était qu’ils pourraient être des partenaires d’équipe à la WWE.

« Tu n’as jamais rivalisé avec moi. On était toujours dans la même équipe, parce que tu détestais jouer contre moi parce que j’ai toujours joué trop dur ou trop dur. Et je pouvais entendre maman dire: “Pas trop dur, fils”, parce que je n’aime pas perdre », se souvient-il.

“Tu as été à mes côtés, me regardant avec ces yeux, les mêmes yeux que tu as comme ma sœur, attendant que je fasse le prochain mouvement, puis tu as suivi juste derrière moi. Tu as toujours veillé à ce que je le fasse en premier pour que tu puisses le faire correctement avec moi », Quavo a dit .

Quavo est l’oncle de Takeoff et Offset est son cousin. Cependant, le trio s’est toujours qualifié de frères, même lorsqu’ils se sont séparés plus tôt cette année. En octobre, Quavo et Takeoff sortent Construit uniquement pour les liens Infinity sous le nouveau groupe Onc & Ouf. Au service funéraire, Offset a finalement rompu son silence à propos de Takeoff et s’est effondré à côté du cercueil chromé.

Comme Offset, Drake a tout lâché pour être là pour Takeoff une dernière fois.

La Sa perte Le rappeur a partagé un poème de Maya Angelou et un qu’il a lui-même écrit, rapporte Rolling Stone. Au cours de son éloge funèbre, Drake s’est comparé lui-même et les Migos au Rat Pack. La comparaison est juste après les quatre connectés pour le remix “Versace” et ont dominé l’industrie ensemble comme ces vieilles légendes hollywoodiennes.

Chlöe Bailey a interprété une interprétation déchirante de “Heaven” de Beyonce lors des funérailles de Takeoff. Yolande Adams a magnifiquement chanté une performance de “The Battle Is The Lord’s”. Justin Bieber s’est battu contre le chagrin pour chanter une version acoustique de sa chanson de 2021, “Ghost”. La difficulté est compréhensible avec des paroles poignantes comme « Si je ne peux pas être proche de toi, je me contenterai de ton fantôme. Tu me manques plus que la vie.

Cardi B n’est pas montée sur scène lors de la célébration de la vie de Takeoff, mais elle lui a rendu hommage sur Instagram.

“L’impact que vous avez eu dans ce monde a été si considérable et nous avons eu du mal à saisir cette tragédie. J’ai le cœur brisé mais je suis reconnaissant pour tous les précieux souvenirs que nous avons pu partager pendant que vous étiez ici avec nous. Cela a vraiment été un cauchemar et la douleur est incomparable. Le vide que ressentent vos frères est insupportable et je prie pour que vous donniez à Offset, Quavo, ainsi qu’à vos amis et à votre famille la force de continuer alors qu’ils essaient de faire face à cette perte”, a écrit Cardi vendredi.

“En tant que fan de Migos, ça me fait mal de regarder des photos et des vidéos de vous tous ensemble, et d’entendre toutes les chansons qui ont changé l’industrie de la musique, changé la culture et allumé les clubs 🔥. Ça fait mal parce que je sais que ce ne sera plus jamais pareil, mais je sais que vos frères et vos fans feront en sorte que le monde n’oublie jamais l’impact que vous avez eu.

« Je me souviendrai de ton talent remarquable et de ta personnalité dope *ss. Je prie pour que vous soyez en paix et au paradis parce que vous le méritez pleinement. Je sais que Dieu a ouvert les portes célestes pour vous avec une étreinte chaleureuse. Repose en puissance TakeOff 🚀💔 Je t’aimerai aussi 4L et après », a-t-elle poursuivi.