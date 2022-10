Quavo implique-t-il que Saweetie a dormi avec décalage ?

Les membres de Migos Takeoff et Quavo viennent de sortir leur premier projet sans le troisième membre de l’ancien trio, Offset et les choses se gâtent !

Vendredi, les rumeurs d’un badinage sale ont continué à se répandre comme une traînée de poudre grâce aux paroles d’une chanson de l’album très attendu de Quavo et Takeoff “Construit uniquement pour les liens Infinity,”. Dans la chanson intitulée “Messy”, le rappeur Quavo fait allusion à une situation dans laquelle une femme, il avait affaire à quelqu’un proche de lui derrière son dos.

Dans les paroles désormais virales, Quavo rappe “J’ai dit Caresha s’il vous plaît parce qu’elle est trop désordonnée / B *** hf ***ed mon pote derrière mon dos mais je ne stresse pas / Tu voulais le gang tu aurais dû le dire /Nous l’aurions béni.

Il n’a pas fallu longtemps aux auditeurs pour commencer à deviner de qui exactement le rappeur de 31 ans pouvait parler.

En mars 2021, Quavo et Icy Girl du rap, Saweetie ont mis fin à leur relation très publique après près de 3 ans ensemble.

“Je suis célibataire. J’ai enduré trop de trahisons et de blessures dans les coulisses pour qu’un faux récit circule et dégrade mon personnage. Les cadeaux ne pansent pas les cicatrices et l’amour n’est pas réel lorsque l’intimité est donnée à d’autres femmes », a annoncé Saweetie via Twitter. Et ainsi la Icy Girl et le Glacier boy n’étaient plus.

On pourrait penser qu’avec la rupture de plus d’un an dans leur rétrospective, les deux parties auraient évolué et guéri, MAIS – voici où les choses vont de MESSY à MESSIER.

Cardi a contesté les rumeurs précédentes sur Offset et Saweetie

Dans août 2022lors d’un va-et-vient houleux sur Twitter avec Cardi B, un utilisateur a accusé le mari de Cardi de la tromper avec Saweetie. Cardi a riposté en citant que tous les tweets précédents de l’utilisateur étaient sans fondement et a rapidement mis fin à ces rumeurs.

«D’abord, vous prétendez que j’ai offert aux filles 4Ms sur une affaire que l’État récupère ce qui est illégal, puis vous prétendez que j’essaie de faire des réparations sans reçus, puis prétendez que mon homme était dans le visage de votre ami sans reçus, maintenant vous mentez à devenir viral », a-t-elle tweeté.

Lorsque l’utilisateur a doublé, Cardi a répondu en nature.

“Vous faites des mensonges fous en commençant la merde et en y mettant des rappeuses SANS REÇUS, aucun blog n’en a jamais parlé tout d’un coup, vous sortez de prison il y a 5 jours et vous avez rattrapé votre mensonge en 2 heures sans REÇUS !” elle a tweeté.

Cette rumeur a apparemment été mise au lit jusqu’à présent.

Les fans pèsent sur les paroles de “Messy” de Quavo

Bien que certaines personnes pensent que Saweetie, née Diamanté Harper, a peut-être été assez sauvage pour se venger de son ex en écrasant son cousin, d’autres pensent que Quavo est juste désordonné et utilise le couplet comme un stratagème marketing pour attirer l’attention sur l’album. .

“La réalité de cette situation de Saweetie est très probable, Quavo est méchant et capitalise sur une rumeur sur les réseaux sociaux parce qu’il ne baise plus avec Saweetie ou Offset et cela crée une traction pour cette chanson”, a tweeté un utilisateur.

D’autres utilisateurs sont convaincus, cependant, que les rumeurs sont vraies et courent avec le verset plutôt insaisissable de Quavo.

Une autre théorie concernant le verset MESSY est que Quavo, né Quavious Marshall, ne parle pas de Saweetie et Offset, mais à la place, il fait référence à La prétendue aventure de Saweetie avec le rappeur Lil Baby.

Le seul problème est que Quavo et Lil Baby seraient en désaccord depuis quelques années. Donc, à moins que son “dawg” ne soit plus une référence au hit de Baby qu’à la réalité, il ne semble pas convenir au diss lyrique.

Quoi qu’il en soit, que le rappeur parle d’une situation réelle ou qu’il capitalise simplement sur les rumeurs, ce single porte bien son nom. « Désordonné » en effet.