Quavo et décollage sur ce qu’il faudrait pour obtenir une réunion de Migos

Est-ce vraiment un wrap pour notre trio trap préféré ?

Il ressemble à l’ancien migos les membres s’éloignent de plus en plus, mais il peut y avoir de l’espoir pour une réunion à l’avenir. Décalage intenté une action en justice contre Contrôle de qualité sur les droits de son travail solo et publié “5 4 3 2 1” en tant qu’acte solo. Ce mois-ci, Offset et Takeoff ont formé un nouveau groupe Onc & Ouf. Selon Complexe, le nouveau duo est apparu sur Champions de la boisson pour discuter de leur nouvel album Conçu uniquement pour les liens Infinityqui ils choisiraient entre Cardi et Nicki, et ce qu’il faudra pour obtenir un Verzuz Retrouvailles de Migos.

Au début de l’interview, NORE a demandé comment ils avaient eu des difficultés à faire la transition vers un duo. Selon Quavo, ce n’était qu’un retour à leurs débuts quand ils l’ont maintenu pendant que Offset était encore derrière les barreaux.

« Pas vraiment, parce que c’est comme ça que nous avons commencé. Il était enfermé quand nous sommes entrés. Nous avons gardé son nom en vie et nous nous sommes juste assurés de faire savoir aux gens qu’il y avait trois [Migos]”, a expliqué Quavo.

Au cours d’un jeu de comparaisons rapide, cela prend une tournure désordonnée lorsque Takeoff et Offset doivent choisir leur combattant entre Cardi Bqui est comme une belle-sœur, et sa rivale de rap Nicki Minaj. Dans un clip viral qui fait déjà parler Internet, les deux moitiés de Unc & Phew ont choisi le Head Barb In Charge. Aïe !

Plus tard dans l’interview arrosée, NORE a posé des questions sur les candidats potentiels dans un Verzuz bataille. “Nommez qui, selon vous, pourrait faire un Verzuz avec nous, mais vous ne pouvez pas faire des OG », a déclaré Quavo. NORE a insisté encore plus sur une éventuelle réunion pour le match musical.

“On ne peut pas faire une réunion de Migos pour un Verzuz? Non? Ça n’arrivera pas?” NORE enfoncé. Juste au bon moment, Takeoff a répondu “Si la vérification est correcte.”

Malgré le différend juridique en cours entre leur maison de disques et Offset, Quavo et Takeoff ont précédemment déclaré que cette querelle était plus profonde que les affaires car ils sont tous de la famille.

« Nous ne connaissons pas toutes les réponses. Dieu sait. Alors on prie beaucoup. Et nous lui disons, peu importe, tout ce qui ne va pas, mais vous êtes censé le voir s’adapter, vous le remettez en place ou comment vous le faites. Seul le temps nous le dira. Nous avons toujours la famille, maintenant. Rien ne va changer », a déclaré Takeoff sur le Grands faits podcast.

Quavo a continué à souligner que la loyauté et les valeurs familiales sont toujours au cœur, même pendant cette croissance dans des directions séparées et des tensions difficiles.

«Nous nous appuyons simplement sur la loyauté. Cela n’a rien à voir avec aucune étiquette, aucune paperasse, aucune paperasse, aucun QC, rien. Cela a quelque chose à voir avec les trois frères et c’est ce que c’est. Nous allons être le duo jusqu’à ce que le temps nous le dise », a déclaré Quavo.

Welp, on dirait qu’il y a plus d’amour que de mauvais sang entre les trois Migos. Tout ce qu’il faut, c’est (beaucoup) d’argent pour réunir encore plus rapidement les frères bien-aimés “Bando”.

Ressentez-vous les derniers projets des anciens membres de Migos ? Est-ce que leur musique est meilleure quand ils sont ensemble ?