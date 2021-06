Qu’avez-vous en commun avec Elon Musk ? Acheter des choses et ne jamais les utiliser

À un moment ou à un autre, nous sommes tous coupables d’acheter des choses que nous n’utilisons jamais. Il semble que l’homme d’affaires milliardaire américain Elon Musk ne soit pas différent. Compte tenu de la façon dont il aime communiquer avec ses partisans par le biais de mèmes, le fondateur de Tesla automobile a partagé cette épreuve à travers un dimanche.

Le mème présentait l’une des scènes du film Star Wars avec Natalie Portman et Hayden Christensen. Remplaçant les dialogues originaux du film, le mème montrait le personnage de Natalie demandant à Hayden s’il jouerait aux jeux vidéo qu’il avait achetés. Musk semble accepter qu’il soit lui aussi coupable de ne pas jouer à tous les jeux vidéo qu’il achète via ce mème.

Avec 224,5 000 likes et 19 000 retweets, le mème a trouvé un écho auprès de plusieurs de ses followers. Partageant leur réaction dans la section commentaires, beaucoup ont même exprimé leur propre situation. L’un des utilisateurs a partagé un commentaire discret qui indiquait comment ils avaient acheté le jeu vidéo Cyberpunk tant attendu et n’y jouaient plus autant.

ça fait mal… toux… Cyberpunk… toux— DogeDoggo (@kronos23dead) 7 juin 2021

Ce n’est en fait pas une question idiote. Beaucoup de gens achètent des jeux auxquels ils ne jouent pas— Le milliardaire Ange-Arthur LIMA (@angearthurlima) 7 juin 2021

De nombreux utilisateurs se sont même demandé si le tweet de Musk indiquait de quelque manière que ce soit qu’il avait acheté les actions de GameStop, le détaillant américain de jeux vidéo, d’électronique grand public et de produits de jeux. Plus tôt cette année, le prix des actions GameStop a grimpé en flèche sur le marché boursier, entraînant une série de mèmes sur la façon dont une entreprise négligée a laissé ceux de Wall Street sous le choc. En parlant de GameStop, un autre utilisateur s’est demandé si Musk avait investi dans des actions AMC étant donné que la petite entreprise présentait également des caractéristiques similaires et augmentait le cours de ses actions.

AMC EST LE PROCHAIN ​​ARRÊT DU JEU – Agum Kuot (@agum_kuot) 7 juin 2021

Alors qu’un autre utilisateur était d’accord avec Musk et a mentionné qu’il n’est pas stupide de demander à vos amis s’ils jouent à tous les jeux vidéo qu’ils achètent. Certains utilisateurs étaient même curieux de savoir quel jeu vidéo Musk avait acheté et pourquoi il n’y joue pas maintenant.

Quel jeu avez-vous acheté et quand l’obtiendrons-nous ? — HFish (@HFish3) 7 juin 2021

Quel jeu vidéo avez-vous acheté ? — Gattu Thousif Ahmed (@AhmedGattu) 7 juin 2021

Peut-être qu’il veut jouer aux envahisseurs de l’espace ? — Rene Nijmeijer (@ReneNijmeijer) 7 juin 2021

Compte tenu de l’intérêt de Musk pour l’espace et de sa mission d’emmener des humains sur Mars, un utilisateur a prédit qu’il voulait probablement jouer à Space Invaders.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici