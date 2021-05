Qu’attendriez-vous d’autre d’une Android TV Box à 29 $ ?

Walmart a un nouveau Téléviseur Android boîte de streaming, une partie de sa Onn marque d’alternatives super bon marché aux produits populaires. La dernière fois que j’étais chez Walmart, Onn a essentiellement ses propres options pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin en termes de technologie. Ils fabriquent des tablettes, des lampes, des chargeurs, des supports de télévision, des cartes microSD et tout le reste. La meilleure partie est le prix de ces produits. Tout est fou pas cher. Bien sûr, la qualité n’est peut-être pas la même que celle de leurs homologues plus chers, mais bon, tout le monde ne peut pas gagner de l’argent sur YouTuber célèbre.

Sa dernière offre est ce nouvel appareil de streaming Android TV UHD. Il est au prix de 29 $ sur le site Web de Walmart, avec une résolution 4K, un son Dolby (pas Dolby Atmos), une connexion Wi-Fi double bande, un seul port HDMI, ainsi qu’une télécommande complète avec des boutons de raccourci pour YouTube, Netflix, Disney + et HBO Max. Les composants internes comprennent un processeur quad-core Amlogic, un GPU Mali-G31, 2 Go de RAM, 8 Go de stockage, Bluetooth 4, la prise en charge HDR10 et Android 10.

Heureusement, vous n’avez pas à dépenser 29 $ pour voir si vous en voulez un. Les bonnes personnes à Actualités AFTV a posté un examen complet de cette petite boîte, et selon eux, la qualité d’image n’est pas la meilleure qu’ils aient vue. Comparé à quelque chose comme le SHIELD TV, c’est apparemment assez mauvais, mais à 29 $, je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup de place pour les plaintes.

Si vous en voulez un, vous devrez garder un œil sur la page liée ci-dessous. Il est actuellement en rupture de stock.