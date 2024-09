Qu’attend le duc de Sussex alors qu’il entre dans sa cinquième décennie ?

Getty Images

Si le duc de Sussex profite de son 40e anniversaire pour réfléchir à la décennie écoulée, il aura de quoi réfléchir. Le prince Harry fêtera cet événement en privé dimanche, avec sa femme et ses enfants, à Montecito en Californie, avant de partir en vacances avec des amis. Les dix dernières années de sa vie ont été tumultueuses. La prochaine décennie sera-t-elle plus douce ? Ce n’est pas une question à laquelle il est facile de répondre. Comme toujours avec Harry et la duchesse de Sussex, les opinions sont polarisées et tranchées. J’ai rencontré le prince Harry pour la première fois quelques mois avant son 30e anniversaire. Il a maintenant confié à la BBC que c’était une période de sa vie où il se sentait « anxieux ». À l’époque, nous avons discuté de voyages en métro – quelque chose qu’il m’a dit n’avoir jamais fait. Il a plaisanté avec un collègue de la BBC avec qui j’étais. Et il a parlé de ses projets d’avenir loin du confort et du refuge que l’armée lui avait offert. Je me souviens être rentré chez moi en pensant à quel point le prince Harry semblait agité. Certainement bavard et divertissant. Enthousiaste et énergique. Mais aussi agité.

Getty Images

J’ai rencontré le prince Harry pour la dernière fois en mai de cette année. Il est désormais mari, père, ancien soldat, ancien membre actif de la famille royale et résident en Californie. La conversation sur le métro de Londres me semblait lointaine. Nous avons passé environ une heure à le filmer dans un hôtel du centre de Londres où nous l’avons vu diriger les jeux lors d’une fête d’enfants organisée pour l’une de ses œuvres caritatives. Il n’a pas pu résister à l’envie de participer et a remporté avec brio le concours « qui a mangé une dentelle aux fraises le plus rapidement possible ». À bien des égards, nous étions en présence du Harry d’autrefois. Il était décontracté et amusant. Il s’amusait et discutait avec presque tout le monde. Dans le bruit de l’abandon de la vie royale, cette version du prince Harry n’a pas été exposée aussi souvent.

Ces dernières semaines, certains ont suggéré que nous pourrions voir un peu plus le prince Harry au Royaume-Uni, qu’il ressentait l’attrait de son ancienne maison et qu’il contactait de vieux amis et ceux avec qui il avait déjà travaillé pour passer plus de temps ici. Mais il existe peu de preuves pour étayer ces rumeurs. Un ami de Harry m’a confié qu’un retour au Royaume-Uni n’était pas envisageable. « Pourquoi abandonnerait-il tout ce qu’il a accompli là-bas pour revenir ici ? Sa vie est désormais en Amérique. » Mais ses proches disent qu’il aimerait venir plus régulièrement pour travailler avec les associations et organisations qu’il soutient. Le problème, c’est la sécurité. La dispute avec le ministère de l’Intérieur au sujet du niveau de protection policière dont il bénéficie au Royaume-Uni se poursuit. En fin de compte, Harry n’a pas le sentiment que sa sécurité est garantie au Royaume-Uni. Lors de sa visite plus tôt dans l’année, on lui a proposé de séjourner dans une résidence royale à Londres. Il a refusé, pensant que sa situation géographique royale serait rendue publique, attirerait l’attention des médias et rendrait ses déplacements à Londres difficiles et risqués. Au lieu de cela, il est resté sous le radar, basé avec son équipe dans un hôtel de Londres. La distance physique entre le prince et certaines des organisations avec lesquelles il travaille a entraîné un changement dans les relations.

Reuters En 2019, le prince Harry a visité un champ de déminage en Angola avec le Halo Trust

Mais l’équipe d’Harry, de sa Fondation Archewell et de nombreux projets avec lesquels j’ai parlé ont déclaré que le prince était un partenaire actif et engagé, même s’il se trouvait à des milliers de kilomètres. Plus tard ce mois-ci, il sera à New York pour travailler avec un certain nombre d’organisations, dont le Halo Trust, qui aide à déminer et à reconstruire les communautés dans les zones de conflit. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, le Halo Trust a organisé un appel entre Harry et certains membres du personnel de l’organisation dans le Donbass, dans l’est de l’Ukraine. « Ce n’était pas un simple « comment ça va ? », « je pense à toi ». C’était une longue conversation qui signifiait vraiment beaucoup pour eux », a déclaré Louise Vaughan, de Halo Trust.

De retour à Montecito, en Californie, la vie d’Harry oscille entre la routine du trajet à l’école et les sorties avec des amis de premier plan. Il existe des photos occasionnelles publiées de Harry promenant les chiens ou de Meghan déjeunant avec des amis, mais avec leur propre équipe de sécurité, ils ont pu vivre une existence relativement normale. Le week-end dernier, Harry et Meghan étaient à l’ouverture d’une nouvelle librairie dans la ville. À première vue, cela semblait être un événement relativement modeste jusqu’à ce qu’on regarde la liste des invités : Oprah Winfrey, Ellen de Generes et sa femme Portia de Rossi étaient également présentes. Le cercle de Montecito est exclusif, discret et riche. Il a offert un refuge somptueux à Harry et Meghan et leur a procuré une certaine protection contre les projecteurs du public.

Getty Images Harry et Meghan se sont rendus en Colombie à l’invitation du vice-président du pays en août dernier

Mais le Duc doit continuer à gagner de l’argent. Entretenir sa maison et assurer sa sécurité coûte cher. L’accord de plusieurs millions de dollars avec Netflix reste en vigueur là où d’autres contrats lucratifs ont pris fin. En décembre, la série « Polo » sera diffusée sur le « monde d’élite du polo professionnel ». C’est un sport apprécié par des générations de membres de la famille royale. Harry en est le producteur exécutif. Et dans quelques semaines, la version brochée des mémoires d’Harry, « Spare », sera publiée, après que le livre à couverture rigide se soit vendu à six millions d’exemplaires et soit devenu le livre de non-fiction le plus vendu de tous les temps. Fait inhabituel pour un mémoire de ce genre, le nouveau livre de poche ne contiendra aucune mise à jour ni aucun chapitre supplémentaire. Il n’y aura pas de compte-rendu du couronnement auquel le prince a assisté, ni d’explication sur les difficultés rencontrées par son père et sa belle-sœur malades. Est-ce un rameau d’olivier de la part du prince Harry ? Une reconnaissance du fait que les révélations explosives de la première version de Spare ont causé tant de dégâts que dire autre chose, après quelques mois difficiles pour la famille royale, serait insupportable ? Peut être. L’état des relations entre le prince Harry et sa famille royale fascine toujours. Et il existe des preuves du moindre changement dans les relations familiales.

Le prince Charles et Harry, alors prince, photographiés aux Jeux Invictus en 2014

La nouvelle du diagnostic de cancer du roi a ramené Harry directement au Royaume-Uni pour voir son père en février. Il est resté 24 heures au Royaume-Uni et n’a passé qu’une demi-heure avec le roi. Ce fut une visite étrangement courte que beaucoup ont eu du mal à comprendre. Mais le fait que Harry ait pris l’avion et que le roi ait pris le temps de le voir suggérait qu’il y avait un potentiel pour une solution dans cette relation fracturée. C’est une autre histoire, pour l’instant, avec son frère. Le prince de Galles et son jeune frère ne parlent pas. La colère, la frustration et l’amertume sont palpables et ne montrent aucun signe d’apaisement.