Quatrième verrouillage: le Royaume-Uni est-il susceptible de faire face à de nouvelles restrictions?

Le gouvernement ne devrait pas exclure un quatrième verrouillage du coronavirus en hiver, a déclaré un conseiller de Public Health England, au milieu des avertissements d’une éventuelle augmentation des cas de Covid-19 vers la fin de l’année.

Qu’ont dit les scientifiques ?

Le Dr Susan Hopkins, directrice de la réponse stratégique pour Covid-19 à Public Health England (PHE), a averti qu’il pourrait y avoir de nouveaux blocages au cours de l’hiver.

Dimanche, elle a déclaré à la BBC Le spectacle d’Andrew Marr: « Nous devrons peut-être faire d’autres verrouillages cet hiver, je ne peux pas prédire l’avenir, cela dépend vraiment de savoir si les hôpitaux commencent à être débordés à un moment donné.

« Mais je pense que nous aurons d’autres moyens de gérer cela, par la vaccination, par des antiviraux, par des médicaments, par des tests que nous n’avions pas l’hiver dernier.

« Toutes ces choses nous permettent des approches différentes plutôt que des restrictions sur les moyens de subsistance qui nous feront avancer dans la prochaine phase d’apprentissage à vivre avec cela comme une endémie qui se produit dans le cadre des virus respiratoires. »

Elle a déclaré qu’il y avait eu des « montées et des chutes » dans les cas à travers le pays, le virus s’étant « définitivement réservé » à Bolton et « stabilisé » à Blackburn avec Darwen, mais continuant à « monter assez rapidement » à Londres et dans le nord-est.

De même, le professeur Calum Semple, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), qui conseille le gouvernement, a également averti que l’émergence de nouveaux virus respiratoires signifiait un « hiver assez misérable » pour le Royaume-Uni avec d’autres blocages possibles.

Dimanche, le professeur Semple a déclaré Horaires Radio: « Je soupçonne que nous aurons un hiver assez misérable parce que les autres virus respiratoires vont revenir et nous mordre assez fort. Mais après cela, je pense que nous verrons les affaires comme normales l’année prochaine.

« Il y a une piqûre dans la queue après chaque pandémie, car la distanciation sociale aura réduit l’exposition, en particulier des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés, elles n’auront pas été exposées aux virus respiratoires endémiques habituels.

« La protection qu’une femme enceinte donnerait à son enfant à naître n’a pas eu lieu.

« Nous allons donc assister à une augmentation d’une maladie appelée bronchiolite et à une augmentation de la pneumonie communautaire chez les enfants et les personnes âgées fragiles, aux autres virus respiratoires pour lesquels nous n’avons pas de vaccins.

« C’est pourquoi nous prévoyons des mois de juillet, août difficiles, puis une période hivernale difficile. »

Le professeur Semple l’a appelé « l’hiver de la quatrième vague » mais a ajouté qu’il serait beaucoup plus doux que les précédents.

Qu’ont dit les politiques ?

Lorsqu’il a annoncé un report de l’étape finale de la levée du verrouillage de l’Angleterre la semaine dernière, Boris Johnson a déclaré au public qu’il était convaincu que les restrictions n’auraient pas besoin de se poursuivre au-delà du 19 juillet.

« Nous surveillerons la position tous les jours et si après deux semaines nous concluons que le risque a diminué, nous nous réservons la possibilité de passer à l’étape 4 et à une ouverture complète plus tôt », a déclaré le Premier ministre.

« Dans l’état actuel des choses – et sur la base des preuves que je peux voir en ce moment – ​​je suis convaincu que nous n’aurons pas besoin de plus de quatre semaines et nous n’aurons pas besoin d’aller au-delà du 19 juillet ».

Kwasi Kwarteng a suggéré qu’il était « peu probable » que les restrictions restantes sur Covid soient levées avant le 19 juillet, soulignant que le gouvernement « ferait toujours preuve de prudence ».

Pressé sur la date, le secrétaire aux affaires, M. Kwarteng, qui a dit qu’il espérait « une sorte de normalité » le 19 juillet, a déclaré à Sky News: « Je pense qu’entre vous et moi, je serais toujours prudent et je se tournerait vers le 19 juillet.

«Cela pourrait être avant, mais je pense que c’est peu probable. Eh bien, je ne sais pas, c’est juste ma supposition. En général, nous nous en tenons aux dates que nous avons indiquées.

«Je me souviens qu’au cours des dates précédentes, il y avait eu beaucoup de pression pour essayer d’obtenir les dates le 12 avril plus tôt, le 17 mai plus tôt. Cela ne s’est pas produit.

Le premier ministre gallois, Mark Drakeford, a déclaré qu’un autre verrouillage dans le pays était hautement improbable mais pas inconcevable en raison de la menace potentielle posée par les variantes du coronavirus.

Le leader travailliste gallois a averti que le risque de développement de mutations contre lesquelles les vaccinations sont moins efficaces signifie « qu’il n’a tout simplement pas de sens » d’exclure la réimposition du plus haut niveau de restrictions.

M. Drakeford a retardé de quatre semaines l’assouplissement supplémentaire des restrictions Covid du Pays de Galles en réponse à un pic de cas de variante pour voir s’ils entraînent une pression accrue sur le NHS.