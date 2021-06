Quatrième vague de Covid susceptible de frapper la France à l’automne, prévient le président du conseil scientifique au milieu de chiffres « faussement rassurants »

Dans une interview avec France Inter Mercredi, Delfraissy a évoqué la possibilité d’une quatrième vague en France. Même si les cas semblent diminuer au niveau national, une autre augmentation ne peut être exclue, a-t-il affirmé.

« Il y a ce contraste entre les chiffres d’incidence extrêmement faible en France, qui sont faussement rassurants à certains égards. Parce qu’on va avoir un été où chacun de nous – moi, le premier – on va se détendre, on a envie de vivre, je le comprends parfaitement. Nous avons l’idée qu’il y a vaccination. Et il faut se souvenir de l’été dernier. Nous étions à des chiffres à peu près comparables fin juin 2020, et nous avons vu la deuxième vague arriver à partir de septembre », Delfraissy a expliqué.

Alors que les tendances générales montrent que les taux de cas et les hospitalisations en France continuent de baisser, il a imploré la population de « être réaliste et conscient » sur la réalité de la pandémie de Covid-19.

Mardi, le ministre français de la Santé Olivier Veran a partagé des détails montrant que la variante Delta représente désormais un cas sur cinq dans le pays.

Cependant, Delfraissy a offert des nouvelles positives suggérant qu’en raison de l’augmentation de la vaccination, la quatrième vague serait différente des trois précédentes, car les inoculations offrent plus de protection. Quelque 21,7 millions de personnes en France étaient complètement vaccinées au 28 juin.

La France n’est pas la seule à prédire un hiver potentiellement mauvais à venir, car l’un des principaux membres du Groupe consultatif scientifique britannique pour les urgences (SAGE), le professeur Andrew Hayward, a déclaré qu’une quatrième vague était non seulement possible, mais probable.

La moyenne quotidienne de cas en France s’élève à environ 1 815. Par rapport à l’automne dernier, le pays a enregistré un nombre stupéfiant de 58 665 cas en une seule journée après que les infections ont commencé à augmenter en septembre, mais ont monté en flèche en novembre. Les décès ont continué de baisser depuis avril et le pays a signalé mardi 33 décès. Le taux journalier moyen de nouvelles hospitalisations est d’environ 127 personnes, en baisse de 22,1% depuis la semaine dernière.

