Quatrième tour de la FA Cup : Accrington Stanley contre Leeds – en direct

il y a 3 m 08.07 HNE 36 mn : Proche! Leeds double presque son avance mais Toby Savin obtient un bout de doigt sur un lecteur montant de Luis Sinisterra et parvient à détourner le ballon vers les boiseries.



il y a 4 mois 08.05 HNE 35 mn : D’une remise en jeu d’Accrington, Shaun Whalley fouette un centre vicieux au cœur de la surface de réparation de Leeds. Meslier ne peut pas tenir le coup mais Leeds se dégage dans la course qui s’ensuit.



il y a 5 m 08.04 HNE 33 mn : Bamford court sur un ballon en profondeur et teste le gardien d’Accrington Savin avec une première frappe vers le premier poteau. C’est un effort très faible qui ne dérange pas du tout Savin.



il y a 7 mois 08.03 HNE 31 mn : Bon travail de Rutter, qui contrôle une passe de Bamford et tente de relancer Luis Sinisterra avec une passe invitante et enroulée à travers la surface de réparation d’Accrington. Il y a un peu trop de poids sur la livraison et le Colombien ne peut pas tout à fait se connecter malgré l’étirement de chaque tendon.



il y a 10 mois 08h00 HNE 29 mn : Rien de notable ne vient du coup franc et Leeds repart à l’attaque. D’une position prometteuse, une confusion entre Luis Sinesterra et Jack Harrison fait que le buteur de Leeds met le ballon hors jeu pour un coup de pied de but.



il y a 11 min 07h58 HNE 27 mn : Du coin, Accrington rompt avec Shaun Whalley sur le ballon. Il repère Aaron Pressley à sa gauche et son tir bas sous un angle serré est repoussé en corner par Meslier.



il y a 12 mois 07h57 HNE 26 mn : Accrington remporte un coup franc juste à l’extérieur de sa propre surface de réparation et le gardien Savin le prend longtemps. Leeds gagne le ballon et avance en grand nombre. Le tir au but de Marc Roca est dévié au-dessus de la barre par une fente désespérée de Liam Coyle.



il y a 14 mois 07h56 HNE 25 mn : Ce n’était pas dans le bac du haut ou du bas, mais quelque part entre les deux. Quoi qu’il en soit, le gardien d’Accrington, Toby Savin, avait peu ou pas de chance d’obtenir quoi que ce soit sur cet obusier Harrison.



il y a 15 mois 07h54 HNE BUT! Accrington Stanley 0-1 Leeds United (Harrison 23) Leeds allez-y ! Jack Harrison court sur une passe de Sam Greenwood et envoie un hurleur dans le coin à au moins 25 mètres. C’est une belle grève. Jack Harrison de Leeds United célèbre après avoir marqué un but pour le rendre 0-1. Photo : Robbie Jay Barratt/AMA/Getty Images

Mis à jour à 07h59 HNE

il y a 17 mois 07h52 HNE 22 mn : Accrington remporte un coup franc excentré sur la droite, loin. McConville tente de voler quelques mètres mais est renvoyé par l’arbitre Josh Smith. Il fait ensuite flotter le ballon jusqu’au bord de la surface de réparation de Leeds, où le ballon est dégagé.



il y a 18 mois 07h51 HNE 20 min: Une livraison de Junior Firpo dans la surface de réparation d’Accrington est dirigée par Harvey Rodgers. Ce raté de Rutter mis à part, Leeds a du mal à créer quoi que ce soit qui puisse offrir une opportunité de marquer décente.



il y a 20 mois 07h50 HNE 19 mn : Luis Sinisterra coupe à l’intérieur de la gauche et dans la surface de réparation d’Accrington. Il est dépossédé par Roasarie Longelo, qu’il commet ensuite une faute. Coup franc pour Accrington.



il y a 21 mois 07h48 HNE 17 mn : Une attaque de Leeds échoue lorsque, recevant le ballon dos au but à la limite de la surface de réparation d’Accrington, Georginio Rutter le contrôle mal et le donne.



il y a 23 mois 07h46 HNE 15 minutes: Tirant dans le virage, Shaun Whalley tente de diriger un centre bas de la droite à l’intérieur du poteau proche de Meslier sous un angle serré. C’est trop serré et le gardien de Leeds sauve facilement. Accrington est en plein essor à ces premiers stades.



il y a 24 mois 07h45 HNE 13 mn : Accrington remporte un coup franc pour une faute de Sam Greenwood. Le ballon est placé à environ 35 mètres du but de Leeds, un peu à gauche du centre. McConville passe le ballon latéralement à Ethan Hamilton, dont le tir est contré. Le ballon repart en direction de McConville, dont la frappe montante est droite et sauvée confortablement par Meslier.



il y a 27 min 07h42 HNE 12 mn : Accrington s’est bien installé dans le jeu, bien plus confortablement que ses visiteurs de la Premier League, qui n’ont pas encore trouvé leur rythme.



il y a 28 mois 07h41 HNE 10 minutes: Il convient de noter que Rutter peut probablement être excusé un peu de rouille car c’est le premier match qu’il joue depuis qu’il s’aligne pour Hoffenheim contre Wolfsburg à la mi-novembre.



il y a 30 min 07h40 HNE 7 minutes : Jouant à cinq dans le dos, Accrington joue de longues balles dans la surface de réparation de Leeds sous divers angles. Leeds s’est aligné dans un 4-4-2, avec Georginio Rutter jouant en tant que deuxième attaquant derrière Patrick Bamford. Rutter obtient sa première vue de but dans le football anglais mais, courant sur une passe de la gauche, tire le ballon à l’écart du montant le plus droit de droit devant le but juste à l’intérieur de la surface de réparation. Il aurait dû marquer là-bas, ou à tout le moins toucher la cible. Inutile! Sortez-le avant que la fenêtre ne se ferme ! Doggy support : Pooch aux couleurs d’Accrington Stanley dans les gradins. Photographie : Mike Egerton/PA

Mis à jour à 07h41 HNE

il y a 33 mois 07h36 HNE 5 minutes : Accrington joue une longue diagonale dans la surface de Leeds que Meslier ne gère pas particulièrement bien. Dans la bousculade qui s’ensuit, le ballon est sorti pour un corner d’Accrington que Leeds dégage.



il y a 34 mois 07h35 HNE 5 minutes : L’ailier d’Accrington Sean McConville tente sa chance avec un effort à longue distance qui ne dérange pas particulièrement Ilan Meslier dans le but de Leeds.



il y a 35 mois 07h34 HNE 4 minutes : Sam Greenwood attrape Liam Coyle avec son bras alors que le duo conteste un ballon tombant et Accrington remporte un coup franc.



il y a 36 mois 07h34 HNE 3 minutes : Aaron Pressley d’Accrington est pénalisé pour hors-jeu alors qu’il tente de courir sur un ballon en profondeur.



il y a 37 min 07h32 HNE 2 minutes : Coin Leeds. Le ballon est envoyé vers le deuxième poteau, où le gardien d’Accrington, Toby Savin, bondit pour réclamer avec confiance.



il y a 38 mois 07h32 HNE 1 minute: L’attaquant d’Accrington Shaun Whalley concède une remise en jeu précoce, envoyant un défi tardif de Junior Firpo dans le processus. Ce qui ressemblait à une faute reste impuni et Firpo prend la touche.



il y a 39 min 07h30 HNE Accrington Stanley contre Leeds | United est parti … 1 minute: Lors de l’un des plus grands jours de leur histoire, Accrington a ouvert le bal, et Ethan Hamilton a fait les honneurs. Leurs joueurs portent des chemises, des shorts et des chaussettes rouges, tandis que ceux de Leeds sont en tenue blanche.



il y a 42 mois 07.27 HNE Pas longtemps maintenant : Il y a une répartition 50-50 entre les fans du stade Wham d’une capacité de 5 450 places et ils font beaucoup de bruit alors que les équipes se dirigent vers le terrain et s’alignent de chaque côté de l’arbitre Josh Smith et de ses assistants.



il y a 1h 07.13 HNE Les joueurs d’Accrington Stanley s’échauffent avant leur match contre Leeds United, qui occupe 49 places au-dessus d’eux dans la pyramide de la ligue. Photographie : Paul Greenwood/REX/Shutterstock

Mis à jour à 07h18 HNE

il y a 1h 07.12 HNE Officiels du match d’aujourd’hui Arbitre: Josh Smith

Arbitres assistants : Sam Lewis et Akil Howson

Quatrième officiel : Stéphane Martin NB : Il n’y a pas de VAR en place pour le match d’aujourd’hui, qui sera rejoué s’il se termine par un match nul après 90 minutes.



il y a 1h 06h48 HNE Les compositions d’Accrington Stanley contre Leeds United Accrington Stanley : Savin, Astley, Longelo, Tharme, Rodgers, Coyle, Hamilton, Pressley, McConville, Whalley, Leigh. Sous-titres : Jensen, Nolan, Perritt, Martin, Quirk, Woods, Adekoya, Pickles, Fernandes. Leeds United : Meslier, Firpo, Kristensen, Wober, Koch, Roca, Greenwood, Harrison, Sinisterra, Rutter, Bamford. Sous-titres : Robles, Van den Heuvel, Ayling, Llorente, Gyabi, Aaronson, Perkins, Rodrigo, Joseph.

Mis à jour à 06h57 HNE

il y a 1h 06h47 HNE La FA Cup se trouve au bord du terrain au Wham Stadium. Photographie : Paul Greenwood/REX/Shutterstock



il y a 1h 06h46 HNE Nouvelles de l’équipe : John Coleman apporte deux changements à l’équipe qui a battu Boreham Wood après prolongation mardi, avec Aaron Pressley et Rosaire Longeleu entrant dans l’équipe pour George Nottingham et Dan Martin. Jesse Marsch confie le poste de capitaine à Patrick Bamford et un premier record pour Georginio Rutter, deux des six changements apportés à l’équipe de Leeds qui a fait match nul contre Brentford en Premier League le week-end dernier. Rasmus Kristensen, Junior Firpo, Sam Greenwood et Luis Sinisterra entrent également dans l’équipe. Brenden Aaronson, Luke Ayling, Pascal Struijk, Rodrigo, Wilfried Gnonto et le blessé Tyler Adams font place.



il y a 2h 06h32 HNE 📋 𝗬𝗼𝘂𝗿 #LUFC 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗫𝗜…

🙌 Un premier départ pour Georginio

©️ Patrick Bamford nommé capitaine pic.twitter.com/Y01pR7czme – Leeds United (@LUFC) 28 janvier 2023



il y a 2h 06h31 HNE 👥 𝙏𝙚𝙖𝙢 𝙉𝙚𝙬𝙨… Voici votre #asfc onze de départ pour cet après-midi @EmiratesFACup match nul au quatrième tour contre @LUFC. pic.twitter.com/Nzy3QbQaGc – Accrington Stanley (@ASFCofficial) 28 janvier 2023



il y a 2h 06.28 HNE Un fan d’Accrington pose devant le Wham Stadium. Photographie : Gareth Copley/Getty Images



il y a 2h 06.28 HNE Premières nouvelles de l’équipe Accrington est privé des milieux de terrain Joe Pritchard et David Morgan, ainsi que du défenseur australien Jay Rich-Bagheuleu, qui ont tous été exclus pour le reste de la saison. Seamus Coneely et Mitchell Clark sont également écartés, tandis que Mohammed Sangare approche de sa pleine forme mais ne figurera probablement pas aujourd’hui. Le défenseur central Michael Nottingham est absent après avoir boité lors de la reprise du troisième tour d’Accrington contre Boreham Wood mardi soir. Leeds est sans Adam Forshaw, Crysencio Summerville et Archie Gray, tandis que le skipper Liam Cooper est évalué à pas plus de 50-50 pour commencer aujourd’hui. Jesse Marsch a déclaré que l’ailier Luis Sinisterra commencerait aujourd’hui, tandis que les fans de Leeds devraient également avoir leur première opportunité d’exécuter la règle sur l’attaquant Georginio Rutter, leur nouvelle signature record apportée de Hoffenheim pour 35 millions de livres sterling. Georginio Rutter (à gauche, aux côtés de Wilfried Gnonto) devrait débuter contre Accrington devrait faire ses débuts à Leeds aujourd’hui. Photographie : MI News/NurPhoto/REX/Shutterstock



il y a 2h 06.28 HNE Quatrième tour de la FA Cup: 10 choses à surveiller ce week-end Lire la suite