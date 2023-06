Quatrième requin repéré au large de l’Espagne | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Un quatrième requin a été repéré au large de l’Espagne en l’espace d’une semaine seulement. La dernière observation a eu lieu au large d’un quai sur l’île d’Arousa, dans la province galicienne de Pontevedra, mercredi matin. Le requin bleu – bien que rarement connu pour mordre les humains – a déjà été impliqué dans des attaques mortelles. Il mesure environ cinq pieds de long et on pense qu’il est jeune et pas encore adulte. Les images montrent sa nageoire apparaissant au-dessus de l’eau alors qu’elle s’approchait d’un bateau de pêcheur. Le pêcheur local Rogelio Santos Queiruga a déclaré que le requin semblait avoir été blessé par un harpon et faisait face à un plus grand danger de la part des humains. Il a déclaré: « Si nous essayons de le toucher, il peut nous blesser avec ses dents ou sa peau rugueuse. » « Le fait qu’ils soient vus près de la côte est une bonne nouvelle. » Les requins bleus attaquent rarement les humains et sont connus pour manger (Photo : Solarpix) « C’est un signe qu’en haute mer, où ils vivent habituellement, ils pourraient se rétablir après des décennies de surpêche. » Un requin bleu adulte mesurant sept pieds semé la panique au large d’Alicante jeudi dernier. Les vacanciers ont été sommés par les sauveteurs de sortir immédiatement de la mer. Une femme âgée a été aidée à sortir de l’eau par de bons samaritains et a subi une crise de panique lorsqu’elle a réalisé que le requin était à côté d’elle. Plus : Tendance

Un deuxième requin a ensuite émergé le même jour dans l’eau à l’intérieur du port de Ciutadella à Minorque. Plusieurs stations balnéaires espagnoles ont eu des observations de requins au cours de la semaine dernière (Photo : Solarpix) Et au cours du week-end, un requin vache s’est approché d’un bateau appartenant à un groupe de pêcheurs au large du Cap de Formentor près de Puerto Pollensa à Majorque. Le touriste russe Vladimir Popov, 23 ans, a été filmé en train d’être attaqué par un requin tigre et traîné sous l’eau au large de la station balnéaire égyptienne d’Hurghada avant ces observations de requins en Espagne. Ses parties du corps ont ensuite été récupérées à l’intérieur du ventre du prédateur après qu’il ait été matraqué à mort par des baigneurs. Un requin bleu a été accusé d’avoir attaqué un vacancier près d’Alicante en juillet 2016. La victime, âgée de 40 ans, a été transportée d’urgence à l’hôpital et a reçu des points de suture sur une blessure à la main.

Qu’est-ce qu’un requin bleu ? Les requins bleus sont de curieux prédateurs de haute mer qui vivent dans tout l’océan mondial, des tropiques aux eaux tempérées froides. Il a des dents dentelées et mange généralement des poissons et des céphalopodes tels que les calmars – ils attaquent très rarement les humains. Bien que généralement léthargiques, ils peuvent se déplacer très rapidement. Les secouristes ont décrit la morsure comme «grosse» et ont déclaré qu’il était sorti de la mer avec du sang coulant de la blessure. Les touristes ont fui la mer dans la panique après qu’un requin bleu soit apparu au large de la plage bondée de Calas de Majorca sur la côte est de l’île en août 2018. En avril, un requin de près de sept pieds a été filmé sur la côte sud-est de Majorque sur une plage voisine appelée Cala Llombards. Les images de celui-ci en eau peu profonde ont montré qu’il était désorienté. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

