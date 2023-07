Quatrième jour de Wimbledon : Broady contre Ruud au cinquième set, Boulter au troisième tour – en direct

il y a 28 s 11h47 HAE Je vais donc céder la parole à Daniel Harris. Broady et Boulter à la charge de la Grande-Bretagne. Désolé d’être patriotique avec toi.

Mis à jour à 11h48 HAE

il y a 3 m 11h45 HAE Katie Boulter bat Viktoriya Tomova 6-0, 3-6, 6-3 Des trucs nerveux pour Boulter mais elle est finie! Encore une excellente performance sur gazon de la part de la joueuse britannique, même si Tomova l’a fait travailler dur pour cela. Une cour ravie 12 est dans l’extase. Rendez-vous dans le troisième, Katie.



il y a 8 mois 11h40 HAE Stephens a riposté et a remporté le premier set 6-4 contre Vekic sur le terrain n°1. Peut-être que j’ai été un peu trop hâtif en rejetant le battage médiatique autour d’elle comme… du battage médiatique. Ça pourrait être plus que ça, en fait. La cinquième équipe du tableau féminin, Garcia, semble être sur le point de s’écraser contre Fernandez. Et de retour au centre, Broady déplore une volée manquée flagrante à 30-30. Mais Ruud rate un amorti et nous arrivons à deux. Des trucs passionnants.



il y a 11 min 11h37 HAE Elisabetta Cocciaretto bat Rebeka Masarova 6-3, 6-1. Une promenade dans un parc du sud-ouest de Londres pour les Italiens. Gardez un œil sur elle. Broady brise le service dans le premier jeu du cinquième set. Un réveil de Ruud pour son adversaire. (Désolé)



il y a 15 mois 11h33 HAE Nous approchons des résultats dans deux matchs en simple dames, sur le court 9 et le court 10. La tête de série no 23 Magda Linette et la dominante Elisabetta Cocciaretto entrent toutes deux dans le troisième tour, sauf quelque chose de miraculeux.



il y a 17 mois 11h31 HAE Broady force un cinquième set ! 6-3 pour le Britannique en quatrième. C’est un lapin heureux. Peut-être un peu plus joyeux que les Berrettini ultra frileux… Matteo Berrettini après avoir battu Sonego : « Je ne savais pas si j’étais prêt ou pas. Je ne m’entraînais pas beaucoup. Je n’ai pas beaucoup servi. Comme ce qu’il faut faire avant un tournoi, avant un Grand Chelem… En même temps , ma volonté de jouer était plus grande que ma préparation, je suppose. » — Tumaini Carayol (@tumcarayol) 6 juillet 2023



il y a 18 mois 11h29 HAE Goffin a remporté ce tie-break. Boulter a fait du mauvais temps en tenant le service sur le court 12, mais elle le fait et n’est plus qu’à deux matchs du troisième tour. De retour au centre, Ruud tient le service pour mettre en place un test du nerf de Broady. Peut-il servir cela et forcer un set décisif? La foule de Wimbledon, sans aucun doute généreusement huilée sur Pimm’s à ce stade, pense qu’il le peut.



il y a 22 mois 11h25 HAE 5-2 Broady. Allons-y. Oh, mais Ruud appelle l’entraîneur, enlevant également un entraîneur pour faire inspecter son pied droit. Il semblait que le Norvégien était sous le mauvais temps d’une manière ou d’une autre, il n’était pas lui-même dans ce set. Un tie-break sur le court 16 décidera du match entre Sorana Cirstea et Jelena Ostapenko. Ça a été vraiment nip and tuck dans celui-là.



il y a 27 min 11.21 HAE Oh Casper Ruud, c’est délicieux. Un service percutant puis le toucher d’un ange avec la volée tombante alors qu’il s’approche du filet. Broady domine le prochain service et Ruud réduit ses arriérés à 4-2 dans le quatrième set. Allons-nous jusqu’au cinquième sur le court central ?



il y a 29 min 11h18 HAE Marie Bouzkova [32] bat Anett Kontaveit 6-1, 6-2. Il a fallu un peu plus d’une heure sur le court 18. Le joueur tchèque en est au troisième tour. Marie Bouzkova passe en deux sets. Photographie : Alberto Pezzali/AP

Mis à jour à 11h24 HAE

il y a 32 mois 11.16 HAE Des hauts et des bas pour le Britannique Boulter face à Tomova. Elle a perdu le deuxième set 6-3 mais est déjà en rupture dans le troisième. Sur le court six, David Goffin devra gagner un tie-break aller un set u[ against Barrios Vera. Always been a lovely player to watch, Goffin, who is 32 these days.

Updated at 11.23 EDT

35m ago 11.12 EDT Belinda Bencic and Danielle Collins are under way on No 2 Court in another second round encounter. Ruud has finally awoken from his fourth set slumber and pings down a straightforward service game. 3-1 to Broady in the fourth. Britain’s Liam Broady reacts after winning a point against Norway’s Casper Ruud. Photograph: Kirsty Wigglesworth/AP



39m ago 11.08 EDT An early break of serve for Vekic on No 1 Court. Stephens has been much hyped going into this one but she’s slow out of the blocks this afternoon. Meanwhile, Harold Mayot has taken the first set 6-2 against Guido Gella in their second round match on court five. Woah, and hang on … Broady leads Ruud 3-0 in the fourth set on Centre Court! Game on, Stockport!

Updated at 11.09 EDT

44m ago 11.04 EDT Remember when Raonic reached the final here? Heady days. They seem a long way off at the moment for the big-serving Canadian. Having lost the first set 6-4 to Tommy Paul, he’s batting to hold serve in the second.



46m ago 11.01 EDT An email from Simon McMahon. Hello Dominic. I think we can sound the ‘plucky Brit’ klaxon on Centre Court for Broady now? A valiant, yet ultimately futile, effort. A bit like Bazball and the Ashes. Or me and a healthy lifestyle. (Insert joke about ‘Broady’ .. Stuart, Liam etc). The tennis version holds serve in the first game of the fourth set.



48m ago 11.00 EDT Around the courts now. Leylah Fernandez is 5-3 up in the first set against Caroline Garcia on court three. Boulter has battled back from 2-0 down in the second set – having stormed the first set 6-0 – and it’s 4-3 to Tomova but on serve. Elisabetta Cocciaretto has taken the first set 6-3 against Rebeka Masarova on court 10.



51m ago 10.57 EDT Ruud wins the third set! So close for Broady. As a fellow 29-year-old from Stockport, I’m pretty partisan in this one. The rallies are long and Ruud looks fallible, with Broady dictating from the bassline, but he didn’t pounce on a couple of break points. 4-6, 6-3, 6-4. Casper Ruud takes the third set. Photograph: Kirsty Wigglesworth/AP

Updated at 11.10 EDT

54m ago 10.54 EDT This is what rain does. It’s made today pretty manic, too. Thursday, almost 3.30pm. The #Wimbledon first round is over. — José Morgado (@josemorgado) July 6, 2023



55m ago 10.53 EDT Sloane Stephens and Donna Vekic are about to get going on No 1 Court following Zverev’s straight sets victory. Broady is pushing Ruud all the way in this vital service game for the No 4 seed. Back and forth from deuce to break point and back.



1h ago 10.45 EDT Thanks Daniel. Being here is taking my focus away from the Ashes, which given the current situation is no bad thing. I come in as Liam Broady loses his serve at an awful time against Casper Ruud on Centre. Ruud is now 5-4 up in the third and serving for the set.

Updated at 10.46 EDT

1h ago 10.43 EDT Righto, I’m off to do the school run, so please give a big welcome to Dominic Booth, making his debut on the GBG. He’s British and this is Wimbledon, so it’s fine to act like he’s family you’ve known all your life.



1h ago 10.40 EDT Well done Aslan Karatsev! Rublev goes long and that’s a break-back to 30! He’s still in the set, still in the match and still in the competition! Rublev leads by two sets to one but it’s now 5-5 in the third.



1h ago 10.37 EDT Karatsev forces Rublev to serve for the match at 4-5 in the fourth, while Tomova has broken Boulter immediately in set two having lost the first 6-0.



1h ago 10.32 EDT Rublev has broken Karatsev for 4-3 in the fourth, and is now two holds away from progression; Broady leads Ruud 3-2 on serve in the third.



1h ago 10.30 EDT Boulter bagels Tomova while, on No3, Fernandez and Garcia are 2-2 in a match that should be a lot of fun. Katie Boulter breezes through the first set. Photograph: Clive Brunskill/Getty Images

Updated at 10.37 EDT

1h ago 10.29 EDT Next on Court 1: Sloane Stephens v Donna Vekic [20]. Comme Vondrousova contre Kudermetova et Mertens contre Svitolina, je m’attends à ce que la graine perde.



il y a 1h 10h28 HAE Alexandre Zverev [19] bat Gijs Brouwer 6-4 7-6(4) 7-6(5) ! Il rencontre ensuite Watanuki. Alexander Zverev célèbre la défaite de Gijs Brouwer en deux sets. Photo : Alastair Grant/AP

Mis à jour à 10h35 HAE

il y a 1h 10h26 HAE Un autre favori de GBG, Haddad Maia, devra à nouveau venir d’un set down si elle veut progresser – elle traîne Cristan 6-4 tandis que Bouzkova mène Kontaveit 6-1 0-1.



il y a 1h 10h23 HAE Boulter éclabousse absolument Tomova ici, 4-0 maintenant. Pendant ce temps, la favorite de GBG, Jelena Ostapenko, a pris le premier set devant Soraya Cirstea, 6-4. Bien.



il y a 1h 10.19 HAE Je suis sûr qu’il y a une raison pour laquelle le match de Zverev avec Brouwer a été mis sur un terrain de spectacle, mais je ne sais pas ce que c’est. Quoi qu’il en soit, la tête de série numéro 19, menant de deux sets à l’amour, a une mini-pause dans un disjoncteur du troisième set.



il y a 2h 10h15 HAE Katie Boulter vient de sceller une consolidation après avoir breaké Tomova lors du premier jeu du match, sur ce point, son petit ami, Alex De Minaur, est passé au deuxième tour après avoir battu Coppejans en quatre – il rencontrera ensuite Berrettini.



il y a 2h 10.12 HAE c’est juste moi qui pense au polyvalent anglais à chaque fois qu’il voit le mot Broady? Quoi qu’il en soit, un autre Broady sauve trois balles de set puis obtient une balle de break, seulement pour le gâcher avec un mauvais coup droit avant de contrecarrer deux autres opportunités pour Ruud de franchir la ligne. Mais finalement, un service en plein essor fait l’affaire, Broady remportant un coup droit, et c’est un set-tout. Prend actuellement des guichets à Leeds, ne joue pas au tennis à Londres. Photographie : Richard Heathcote/Getty Images

Mis à jour à 10h15 HAE

il y a 2h 10.03 HAE Broady tient à aimer, forçant Ruud à servir pour le plateau, tandis que Karatsev emmène Rublev au diable; à partir de là, il sert pour mener 6-7 6-3 6-4.



il y a 2h 09h59 HAE Ruud mène maintenant Broady 5-2 dans le deuxième et Rublev, 5-4 sur Karatsev, est sur le point de servir pour une avance de 2-1.



il y a 2h 09h56 HAE Prochain le 12 : Tomova contre Boulter. Et ils sont déjà sortis.



il y a 2h 09h54 HAE Autres nouvelles : Andreescu bat Bondar 6-3 3-6 6-2 et rencontre ensuite Kalinina; Zverev mène désormais Brouwer 6-4 7-6(4) 3-2 ; Jarry mène Cecchinato par deux sets à un; Van de Zandschulp mène Zhang 3-1 en cinquième ; Haddad Maia mène Cristan 3-2 avec un break ; et Ostapenko et Cirstea sont 2-2.



il y a 2h 09h51 HAE Marketa Vondrousova bat Veronika Kudermetova [12] 6-3 6-3 ! Pas de grande surprise là-bas, et Vondrousova rencontre ensuite Stephens ou Vekic.



il y a 2h 09h50 HAE Matteo Berrettini bat Lorenzo Sonego (5)6-7 6-3 7-6(7) 6-3 ! C’était un très bon match et les deux s’étreignent au filet, puis la foule apprécie quand Berrettini enlève son haut. Il rencontre ensuite Coppejans ou De Minaur. Matteo Berrettini est qualifié en quatre, après avoir battu Lorenzo Sonego. Photographie : Adrian Dennis/AFP/Getty Images

Mis à jour à 09h58 HAE

il y a 2h 09h48 HAE Oui oui Lorenzo Sonego ! Il lance un coup droit sur la ligne de touche pour rester dans le match, mais doit bientôt repartir…



il y a 2h 09h46 HAE Servant à 1-2 15-40, Broady perd totalement le vol d’un lob, tournoyant à la recherche du ballon, et à partir de là, Ruud prend le contrôle du rallye pour briser pour 3-1. Pendant ce temps, Sonego punit le coup droit puis le revers pour augmenter le point de rupture avec Berrettini servant pour le match; Berrettini éteint rapidement l’occasion avec un gros service et relance la balle de match…



il y a 2h 09h40 HAE Faire ce qu’il faut pour gagner : c’est probablement mon préféré de tous les temps.



il y a 2h 09h39 HAE Soit dit en passant, cette finale de 2009 pourrait être l’ultime faire ce qu’il faut pour gagner. Federer avait perdu le classique de l’année précédente contre Nadal, il ne pouvait donc vraiment pas se permettre une autre défaite, et a réussi à préserver son aura malgré un jeu moins bon que Roddick.



il y a 2h 09h36 HAE Le temps est écoulé, pensez-vous. Rublev brise Karatsev pour 2-0 en troisième tandis que Berrettini brise son bon pote et compatriote Sonego pour 4-2 en quatrième. Pour éviter la défaite, Sonego a maintenant deux coups pour prendre un service qui, jusqu’à présent ce match, l’a dépassé.



il y a 2h 09h33 HAE « Roddick a amélioré massivement le revers pour atteindre cette finale de Wimbledon en 2009, qu’il aurait vraiment gagnée neuf fois sur 10 », rapporte James W. « Cassé une fois tout le match – lors du dernier match ! Il y a ce commentateur de tennis ennuyeux, Robbie Koenig, qui dit toujours quelque chose comme « Appelez les flics – parce que Federer vient de sortir de prison ! » Semblait approprié à ce match de 2009 en quelque sorte. Mais oui, Roddick était surtout tout le service et le coup droit (et un smash horrible – voir ce point vs Fed de 2002) jusqu’aux dernières étapes de sa carrière (le tout début du clip).”



il y a 2h 09.29 HAE Calv Betton a envoyé un e-mail plus tôt disant que Ruud était inutile sur l’herbe, et nous avons vu peu de choses pour réfuter cela jusqu’à présent aujourd’hui. On dirait qu’il n’a pas de plan, et l’herbe sans plan est la dernière chose que vous voulez sur le court central contre un joueur britannique avec un service gaucher swinguant.



il y a 2h 09.27 HAE Ce n’est pas bon de Broady qui, à 30-15, lance un coup droit large et augmente la pression sur lui-même. Un service dans le filet le fait grimper d’un autre niveau… alors il plante un deuxième service sur la fibre la plus à l’extérieur de la ligne de touche pour un as, puis en envoie un autre large, nettoyant avec un coup droit dans le coin opposé, et c’est le premier set ! Broady mène Ruud, la tête de série numéro quatre, 6-4 ! Liam Broady prend le premier set ! Photographie : Hannah McKay/Reuters

Mis à jour à 09h30 HAE

il y a 2h 09.23 HAE Ruud sauve les deux points de set et tient, tandis que Rublev égalise son match contre Karatsev, remportant le deuxième set 6-3. Shapovalov mène Barrere 6-3 6-4 4-5, Vondrousova mène Kudermetova 6-3 2-1, Azarenka a battu Podoroska 6-3 6-0, Andreescu mène Bondar 6-3 3-6 2-0 et Cppoejans est au service pour un décideur contre De Minaur.



il y a 2h 09.18 HAE Broady consolide, et Ruud sert maintenant pour rester dans le premier set à 3-5 ; il marque un coup droit, et c’est 15-40 !



il y a 3h 09.14 HAE Ruud et Broady échangent des pauses, puis Broady en sécurise une autre – il l’a vraiment reçue – et servira désormais avec les nouvelles balles à 4-3 dans le premier. Pendant ce temps, Berrettini et Sonego sont sortis – il y a eu un kerfuffle hier soir lorsque ce dernier a glissé sur le point de consigne – pas le premier incident de ce genre – et l’arbitre leur a demandé de continuer. « Si je me blesse, je vous poursuivrai en justice », lui a dit Berrettini, avant que le match ne soit finalement annoncé par les puissances supérieures.

Mis à jour à 09h27 HAE

il y a 3h 09.09 HAE « Actuellement après le slap-fest Aslan v Andrey », déclare Kerrith Britland, « et le commentaire de James W m’a fait réfléchir : qui a un coup droit d’élite mais qui est massivement déçu par son revers ? Liste de travail : Berrettini, Auger-Aliassime, Rublev, Stefanos. Er Raonic, et celui de Roddick n’était pas très flic non plus.



il y a 3h 09.06 HAE C’était un si bon match, deux heures 52 minutes de jeu passionnant et intelligent entre deux courtistes en gazon naturel – quel dommage que cela se soit terminé ainsi. Suivant le 12 : Berrettini 6-7 6-3 7-6 Sonego. Pas mal!