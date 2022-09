Brahmastra, réalisé par Ayan Mukerjiet produit par Karan Joharc’est Productions du Dharmaconnaît un début fulgurant au box-office, après avoir terminé l’un des meilleurs week-ends d’ouverture de l’histoire de Cinéma indieny compris toutes les langues, pas seulement Bollywood. La Ranbir Kapoor et Alia Bhat starrer a collecté un énorme 121 crore nett lors de son premier week-end, comprenant toutes les langues, avec 107 crore nett provenant de son hindi version seule, alors que dans le monde entier, il s’élève à un incroyable 222 crore brut, montrant clairement à quel point le bouche-à-oreille s’est répandu et que le public a afflué vers les théâtres en masse pour le regarder tout au long du week-end.

Brahmastra vs KGF 2 vs RRR au box-office du week-end d’ouverture

Alors que Brahmastra a affiché 222 crores bruts dans le monde à partir de 8900 écrans (5100 en Inde et 3800 à l’étranger), KGF 2 collecté 193 crore brut dans le monde entier, montrant à quel point Brahmastra première partie Shiva a commencé, étant donné le genre de mastodonte que KGF 2 s’est avéré être au box-office. Cependant, ces deux films ont rapporté beaucoup moins que RRR, qui s’est frayé un chemin vers un montant brut gargantuesque de 500 crores dans le monde lors de son week-end d’ouverture lui-même. Il va falloir faire quelque chose pour tout Film indien cette année pour retirer le record de RRR pour le week-end d’ouverture le plus élevé de 2022.

Brahmastra profite d’un week-end d’ouverture fantastique dans toute l’Inde

La meilleure partie de la collection au box-office de Brahmastra réalisé par Ayan Mukerji, produit par Karan Johar, et mettant en vedette Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Mouni Roy, Nagarjuna et Amitabh Bachchan, avec Shah Rukh Khan dans une apparition prolongée, est qu’il a joué énormément dans toute l’Inde, y compris Mumbai , Delhi NCR, Pune, Hyderabad et Bangalore, tandis que des intérieurs comme UP, Bihar, Gujarat et CI rapportent également des chiffres brillants, et même de plus petits marchés du Sud comme Nizam et Mysore affichent également de très bons chiffres.