Quatrième contrôle de relance – De nouveaux supports de données poussent à plus d’argent Covid, mais les législateurs sont divisés sur le déploiement d’un autre paiement

Alors que WASHINGTON envisage la perspective d’un quatrième stimulus comme une patate chaude politique, les données d’un rapport récent montrent que l’aide précédente a compensé les difficultés généralisées provoquées par la pandémie de coronavirus.

La pénurie alimentaire et la contrainte financière ont diminué en 2020 et en 2021 grâce aux deux premières séries d’aides de relance, selon un rapport publié par des chercheurs de l’étude Poverty Solutions of Census Bureau.

«Nous pensons que le succès des mesures d’allègement du gouvernement fédéral peut être dû à la rapidité, à l’étendue et à la flexibilité de son approche à grande échelle, reposant principalement sur les transferts en espèces», ont écrit les chercheurs dans le rapport.

Alors que le robinet du gouvernement fédéral a commencé à couler pour atteindre les plus nécessiteux à la fin de 2020, puis à nouveau en mars dernier, les récipiendaires américains n’étaient pas frivoles.

Au lieu de cela, ils ont dépensé les chèques – d’un montant de 600 $ puis de 1 200 $ – en produits de première nécessité comme la nourriture et le logement.

Les chèques de troisième ronde sont passés à 1 400 $.

L’étude a révélé que l’insuffisance alimentaire a diminué de plus de 40 pour cent entre décembre 2020 et avril 2021.

En ce qui concerne les taux d’instabilité financière, les fonds fédéraux ont contribué à expliquer une facilité de 45 % ; et les rapports de symptômes de dépression ont chuté de 20 pour cent.

Les ménages à faible revenu étaient la tranche qui a connu le plus grand revirement une fois que les chèques de relance ont commencé à arriver.

Malgré le succès annonciateur des contrôles de relance, il reste une division partisane à Washington.

Alors que le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars du président Biden a commencé à déployer le troisième cycle de relance, le débat sur l’opportunité d’opter pour quatre ou non persiste.

Notamment, pas un seul législateur du GOP n’a voté pour adopter le paquet du président après trois votes.

Dans une lettre envoyée au président Biden en mars, 10 membres du congrès ont averti le commandant en chef de ne pas répéter les erreurs qui ont causé la «grande récession» et de faire équipe avec eux pour «soutenir les contrôles directs récurrents et les prestations d’assurance-chômage prolongées pour soutenir Les Américains qui luttent toujours pendant la pandémie. »

Une deuxième lettre a suivi avec 21 démocrates: « Nous vous exhortons à inclure des paiements directs récurrents et des extensions automatiques d’assurance-chômage liées aux conditions économiques dans votre plan économique à long terme Reconstruire mieux », ont-ils écrit, selon The Hill.

Le président Biden n’a pas indiqué s’il était en faveur d’un quatrième chèque, mais la semaine dernière, il a reconnu l’importance de l’aide financière aux membres du Congrès.

Le président a déclaré: « Nous avons déjà envoyé plus de 160 millions de dollars de chèques. Cela fait une différence.

« Pour beaucoup de gens, cela fait toute la différence dans le monde. »

Une pétition de citoyens appelant à des paiements récurrents a recueilli plus de 2,3 millions de signatures et 80 démocrates au Congrès soutiennent les paiements directs.

Les politiques que nous avons adoptées en mars 2020 ne sont pas les politiques dont nous avons besoin en mai 2021. Nous sommes un pays de réouverture inondé de vaccins. Enregistrez les offres d’emploi. Les démocrates ne devraient pas imposer aux Américains qui sont de retour au travail de continuer à payer des prestations supplémentaires à ceux qui restent à la maison. – Chef McConnell (@LeaderMcConnell) 17 mai 2021

L’opposition à plus de dons d’argent est forte.

En mai, le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a rejeté la nécessité.

« Je ne peux pas imaginer que l’économie va avoir besoin d’un quatrième tour [of stimulus checks]», a-t-il déclaré à WEVV.

«Mais ils mettent en place ce soi-disant« paquet d’infrastructure », qui comprendra plus d’argent emprunté et d’importantes augmentations d’impôts dans les secteurs les plus productifs de notre économie.

« Cette économie est prête à croître. Les gens sont enfermés depuis un an ; il va décoller comme une fusée et il n’a besoin d’aucune aide d’argent emprunté ou d’impôts plus élevés.

