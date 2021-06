Quatrième chèque de relance en 2021 au plus tard – La demande d’un autre paiement Covid augmente alors que les États mettent fin aux allocations de chômage

LA poussée pour un quatrième chèque de relance augmente après que le président Joe Biden a déclaré qu’il était « ouvert » à envoyer un autre paiement de secours Covid.

Les démocrates au Congrès font pression pour que les Américains éligibles reçoivent plus d’argent avant les vacances des législateurs du 4 juillet – et ils espèrent accélérer le processus même si les républicains s’y opposent.

« Il est heureux d’entendre un éventail d’idées sur ce qui serait le plus efficace et ce qui est le plus important pour l’avenir de l’économie », a-t-elle déclaré.

Pendant ce temps, les travailleurs de l’Indiana ont poursuivi le gouverneur Eric Holcomb après qu’il a suspendu les allocations de chômage avant la date d’expiration fédérale du 6 septembre.

Après que le juge a statué que la décision de Holcomb avait causé un « dommage irréparable » aux plaignants, 22 autres États qui mettent fin aux allocations de chômage pourraient emboîter le pas.

